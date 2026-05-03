ข่าว

ดูคลิปเต็ม “แก๊กเดียว 700” ดราม่าช่างปลดล็อกรถ 1 นาทีจบ เจอโวยขอต่อราคา

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ค. 2569 09:27 น.| อัปเดต: 03 พ.ค. 2569 09:27 น.
65

อุทาหรณ์ลืมกุญแจที่ปราณบุรี! ตกลงราคาดิบดี 700 บาท พอช่างโชว์เหนือเปิดไวเจอหาว่าเอาเปรียบ ช่างสวนเดือด “ลงทุนเรียนมา 3 แสน” ท้าถ้าไม่จ่ายให้ทุบกระจกเอง สุดท้ายเจ้าของรถตัวจริงต้องออกโรงเคลียร์

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อสาวรายหนึ่งลืมกุญแจไว้ในรถและปิดประตูล็อกจนรถไม่สามารถเปิดได้ ตอนแรกพยายามแก้ไขเองอยู่นานจนเหงื่อแตกก็ไม่สำเร็จ

ต่อมาหญิงคนดังกล่าวได้ติดต่อช่างกุญแจให้มาช่วย โดยมีการตกลงราคากันล่วงหน้าที่ 700 บาท ซึ่งช่างชี้แจงว่าเป็นค่าวิชาชีพ 500 บาท และค่าเดินทาง 200 บาท เนื่องจากต้องเดินทางมากว่า 20 กิโลเมตร ซึ่งหญิงเจ้าของรถยินยอมโดยไม่มีปัญหา

เมื่อช่างเดินทางมาถึง ตรวจสอบอุปกรณ์เพียงไม่นาน ก่อนใช้เวลาแค่ประมาณ 1 นาที ก็สามารถปลดล็อกรถได้สำเร็จ โดยไม่มีร่องรอยงัดแงะแต่อย่างใด

อย่างไรก็ตาม หลังจากช่างแจ้งค่าบริการตามที่ตกลงไว้ กลับมีชายรายหนึ่งซึ่งไม่ได้เป็นผู้ตกลงราคา แสดงความไม่พอใจ โวยวายว่า “แก๊กเดียวคิด 700 แพง” และพยายามต่อรองให้เหลือ 500 บาท

ด้านช่างกุญแจยืนยันราคาตามข้อตกลง พร้อมอธิบายว่าต้องขับรถมากว่า 20 กิโลเมตร หากเป็นราคา 500 บาทคงไม่รับงาน พร้อมระบุว่าหากไม่พอใจสามารถให้ไปเรียกช่างรายอื่น และจะล็อกรถกลับให้เหมือนเดิม

ขณะที่ฝ่ายชายตอบกลับว่า “ล็อกไปเลย ผมไปเรียกช่างอื่น” ก่อนทั้งสองฝ่ายจะโต้เถียงกันต่อเนื่อง โดยช่างยังระบุว่าตนลงทุนเรียนวิชามากว่า 300,000 บาท พร้อมทิ้งท้ายว่าหากไม่พอใจก็ให้ทุบกระจกเอง

ตอนจบของเรื่องนี้ สรุปว่าสาวเจ้าของรถที่เป็นผู้ติดต่อช่าง ยอมจ่ายเงิน 700 บาทตามที่ตกลงไว้ พร้อมกล่าวขอโทษช่างกุญแจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

เคสนี้ต่อมาเป็นไวรัลบนโซเชียล คนจำนวนมากต่างแสดงมุมมองทีคล้ายๆ กัน อาทิ ดิว-วีรวัฒน์ วลัยเสถียร นักลงทุนหุ้นปันผล แชร์ประสบการณ์ที่รถแบตหมดสตาร์ทไม่ติด เกือบได้นอนใต้ต้นไม้ แต่โชคดีมีคนมาช่วยจั๊มให้ 500 เพื่อนติงบอกให้เยอะไปก่อนสวนกลับ ถ้เขาเรียก 1,000 บาท ก็ยังยอม

“จากกรณีช่างกุญแจไขรถให้ลูกค้าแล้วโดนต่อราคาหลังจากตกลงราคากันแล้ว ผมจะเล่าเรื่องให้ฟังง่ายง่ายผมเคยครั้งหนึ่งไปตีกอล์ฟสนามอยู่ลึกในป่า แล้วแบตเตอรี่ผมไม่ค่อยดี จริงๆ เป็นความสะเพร่าของผมเองควรจะเปลี่ยนได้แล้ว แต่ก็ลากใช้มาเรื่อยเรื่อย”

“สุดท้ายแบตหมดสตาร์ทไม่ติด อยู่ลึกมากไม่สามารถเรียกร้านมาได้อยู่ต่างจังหวัดด้วย มีรถกระบะเก่าเก่าของคนสวนเค้าบอกว่าจะจั๊มสตาร์ทให้ แล้วเค้าก็มีสายมาให้ด้วย เค้าไม่ได้เรียกเงิน แล้วผมก็ไม่มีแบงค์ย่อย ผมให้เค้าไป 500 บาท”

“เพื่อนผมบอกว่ามึงให้เค้าเยอะไปป่าวแค่จั๊มนิดเดียวเอง ผมบอกว่าทำไงอ่ะ ถ้าไม่มีเขาคืนนี้มึงนอนใต้ต้นไม้แน่ นาทีนั้นสมมุติเค้าเรียก 1000 บาทผมยังต้องจ่ายเลย”.

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

