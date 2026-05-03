พุทธ อภิวรรณ เผยเหตุ “นักศึกษาชนไรเดอร์” ไม่กล้าไปกราบศพ
ตามต่อคดีนักศึกษาวัย 22 ปี เมาขับ BMW พุ่งชนท้ายไรเดอร์เสียชีวิต ศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราววงเงิน 120,000 บาท ด้าน พุทธ อภิวรรณ เผยฝั่งผู้ก่อเหตุยังไม่กล้าเผชิญหน้าครอบครัวเหยื่อ
กรณี นักศึกษาชายวัย 22 ปี ขับรถยนต์ยี่ห้อ บีเอ็มดับบลิว เมาแล้วขับ ชนท้ายไรเดอร์ อายุ 27 ปี เสียชีวิต เหตุเกิดเมื่อเวลา 02.30 น. วันที่ 30 เม.ย.69 บนถนนเชียงราก-บางขัน หน้าคอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งใน จ.ปทุมธานี ตรวจสอบวงจรปิดพบรถยนต์ขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนชนท้ายจักรยานยนต์ของไรเดอร์อย่างแรง ส่งผลให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตทันที โดยรถยนต์คู่กรณีไม่มีรอยเบรก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.คลองหลวง เรียกตัวคนขับรถยนต์ มารับทราบ 3 ข้อกล่าวหา ประกอบด้วย ขับรถในขณะเมาสุรา, ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่นได้รับความเสียหาย นั้น
อย่างไรก็ดี พนักงานสอบสวน สภ.คลองหลงวง จ.ปทุมธานี นำตัวผู้ต้องหายื่นคำร้องฝากขังต่อศาลจังหวัดธัญบุรี เป็นผัดแรก เมื่อ 2 พ.ค.ที่ผ่านมา ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา แต่ญาติยื่นขอปล่อยตัวชั่วคราว โดยศาลพิจารณาอนุญาตให้ประกันตัว ด้วยวงเงิน 120,000 บาท และนัดรายงานตัวอีกครั้งในวันที่ 27 ก.ค.นี้
ขณะที่ล่าสุด พุทธ อภิวรรณ ผู้ประกาศข่าวคนดัง อัปเดตความคืบหน้าบางส่วนของคดีนี้ โดยระบุว่า “นักศึกษาชนไรเดอร์ไม่กล้ามากราบศพ กลัวถูกรุม พ่อขอขมาแทน บอกลูกเครียดถูกด่า แต่อ่านไทยไม่ออก” นอกจากนี้เพจเจ๊มอย V+ ให้ข้อมูลว่า นักศึกษาบอกว่า อยากไปขอขมาไรเดอร์มาก แต่มีแชทปริศนาส่งมาทางข้อความว่า ” ชีวิตแลกชีวิต ” เค้าจึงไม่กล้าไป.
