สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์วัย 22 ปี ดับปริศนาคาเรือนจำไทย หลังถูกรวบข้อหาขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง
มีรายงานข่าว จากเพจต่างประเทศว่า ชายหนุ่มชาวมัลดีฟส์วัยเพียง 22 ปี ได้เสียชีวิตลงขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำของประเทศไทย หลังจากถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาพยายามลักลอบขนยาเสพติด
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมัลดีฟส์ระบุข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายอิบราฮิม นาบีห์ นาซีม ชายหนุ่มวัย 22 ปี จากเกาะกุไรดู เขาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสนามบินนานาชาติดอนเมืองเข้าควบคุมตัว หลังตรวจพบสารเสพติดผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ โดยนายอิบราฮิมเดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย
หลังจากการจับกุมในวันนั้น เขาได้ถูกส่งตัวไปควบคุมขังยังเรือนจำของไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและรอการดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด
เป็นที่ทราบกันดีในระดับสากลว่า ประเทศไทยมีบทลงโทษทางกฎหมายในคดียาเสพติดที่เด็ดขาดและเข้มงวดเป็นอย่างมาก ชาวต่างชาติที่กระทำผิดมักจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกหลายปีในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูง
ทว่าเรื่องราวกลับลงเอยด้วยความสูญเสีย รัฐบาลมัลดีฟส์ได้ออกมายืนยันว่า นายอิบราฮิมได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะยังอยู่ในการควบคุมตัวของทางการไทย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดออกมาสู่สาธารณชน
ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานตำรวจมัลดีฟส์กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการไทย เพื่อร่วมกันสืบสวนหาสาเหตุและพฤติการณ์แวดล้อมที่นำไปสู่การเสียชีวิตในครั้งนี้ พร้อมทั้งเตรียมการอำนวยความสะดวกในการส่งมอบร่างของชายหนุ่มกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศมัลดีฟส์ต่อไป
ติดตาม The Thaiger บน Google News: