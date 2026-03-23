สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 11:28 น.
สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์วัย 22 ปี ดับปริศนาคาเรือนจำไทย หลังถูกรวบข้อหาขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

มีรายงานข่าว จากเพจต่างประเทศว่า ชายหนุ่มชาวมัลดีฟส์วัยเพียง 22 ปี ได้เสียชีวิตลงขณะถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำของประเทศไทย หลังจากถูกเจ้าหน้าที่จับกุมตัวในข้อหาพยายามลักลอบขนยาเสพติด

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2569 ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมัลดีฟส์ระบุข้อมูลว่า ผู้เสียชีวิตคือ นายอิบราฮิม นาบีห์ นาซีม ชายหนุ่มวัย 22 ปี จากเกาะกุไรดู เขาถูกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำสนามบินนานาชาติดอนเมืองเข้าควบคุมตัว หลังตรวจพบสารเสพติดผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ โดยนายอิบราฮิมเดินทางมากับเที่ยวบินของสายการบินไทยแอร์เอเชีย

หลังจากการจับกุมในวันนั้น เขาได้ถูกส่งตัวไปควบคุมขังยังเรือนจำของไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายและรอการดำเนินคดีในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด

เป็นที่ทราบกันดีในระดับสากลว่า ประเทศไทยมีบทลงโทษทางกฎหมายในคดียาเสพติดที่เด็ดขาดและเข้มงวดเป็นอย่างมาก ชาวต่างชาติที่กระทำผิดมักจะต้องเผชิญกับโทษจำคุกหลายปีในเรือนจำที่มีความมั่นคงสูง

ทว่าเรื่องราวกลับลงเอยด้วยความสูญเสีย รัฐบาลมัลดีฟส์ได้ออกมายืนยันว่า นายอิบราฮิมได้เสียชีวิตลงแล้วเมื่อวันที่ 6 มีนาคมที่ผ่านมา ขณะยังอยู่ในการควบคุมตัวของทางการไทย จนถึงขณะนี้ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดหรือสาเหตุของการเสียชีวิตที่แน่ชัดออกมาสู่สาธารณชน

ความคืบหน้าล่าสุด สำนักงานตำรวจมัลดีฟส์กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่ทางการไทย เพื่อร่วมกันสืบสวนหาสาเหตุและพฤติการณ์แวดล้อมที่นำไปสู่การเสียชีวิตในครั้งนี้ พร้อมทั้งเตรียมการอำนวยความสะดวกในการส่งมอบร่างของชายหนุ่มกลับไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ประเทศมัลดีฟส์ต่อไป

สื่อนอกตีข่าว หนุ่มมัลดีฟส์ ดับปริศนาคาคุกไทย หลังถูกจับขนยาเสพติดเข้าดอนเมือง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 23 มี.ค. 2569 11:28 น.| อัปเดต: 23 มี.ค. 2569 11:28 น.
54
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

