พนักงานใจเด็ดดวง ควงมีดฟันแขนไม่เลี้ยง หลังโจรบุกปล้นร้านกลางเมือง
นาทีเด็ดหัวโจร! พนักงานร้านค้าในบราซิลฮึดสู้ คว้ามีดพร้าฟันแขนคนร้ายขณะบุกปล้นร้าน พลิกสถานการณ์จากเหยื่อเป็นผู้ล่า รวบตัวส่งตำรวจวุ่น
เกิดเหตุระทึกขวัญกลางหมู่เกาะมาราโจ ประเทศบราซิล เมื่อสองคนร้ายควงปืนบุกปล้นร้านค้าหวังโกยเงินล้าน แต่ต้องวงแตกกระเจิงหลังเจอ “พนักงานใจเด็ด” ใช้จังหวะเผลอคว้ามีดพร้าคู่กายฟันเข้าเต็มเหนี่ยวจนโจรต้องหนีตายอลหม่าน
ภาพจากกล้องวงจรปิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 ที่ผ่านมา กลายเป็นไวรัลที่ชาวเมืองอนาชัส (Anajás) ในเขตหมู่เกาะมาราโจ ต่างพากันพูดถึงความใจกล้าของพนักงานในร้านค้าแห่งหนึ่ง ที่สามารถยับยั้งเหตุอาชญากรรมได้อย่างรุนแรงและเด็ดขาด
จังหวะนรก ! โจรเผลอ เจอดีเข้าให้
พยานในที่เกิดเหตุเล่าว่า คนร้ายชาย 2 คน พกอาวุธปืนบุกเข้ามาภายในร้าน พร้อมประกาศก้องว่า นี่คือการปล้น ! และขู่ให้พนักงานส่งเงินในลิ้นชักทั้งหมดให้
ในขณะที่หนึ่งในคนร้ายกำลังสาละวนอยู่กับการโกยเงินใส่กระเป๋าจน “ตายใจ” พนักงานชายคนหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ ได้ตัดสินใจใช้ “มีดพร้า” ซึ่งเป็นอุปกรณ์เกษตรที่หาได้ทั่วไปในภูมิภาค ฟันฉับเข้าที่แขนของโจรอย่างจัง
วินาทีจากกล้องวงจรปิดเผยให้เห็นภาพสุดระทึก เมื่อคนร้ายรายแรกที่โดนคมมีดถึงกับสะดุ้งสุดตัวและรีบวิ่งหนีออกจากร้านไปทันทีด้วยความเจ็บปวด ส่วนเพื่อนร่วมแก๊งอีกคนพยายามจะหนีตามไป แต่กลับถูกกลุ่มพนักงานคนอื่นๆ ช่วยกันล้อมกรอบและเข้าชาร์จตัวไว้ได้ก่อนจะทันได้ตั้งตัว
มีรายงานว่า คนร้ายทั้งสองรายได้รับบาดเจ็บจากการปะทะครั้งนี้ โดยเฉพาะรายที่โดนมีดฟันซึ่งมีบาดแผลลึกขนาดใหญ่ที่แขน อย่างไรก็ตามขณะนี้ยังไม่มีการยืนยันสถานะอย่างเป็นทางการจากโรงพยาบาลหรือคำแถลงเรื่องการจับกุมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าหน้าที่
ด้านตำรวจท้องถิ่นได้เข้าเก็บรวบรวมหลักฐานและภาพจากกล้องวงจรปิดทั้งหมด เพื่อระบุตัวตนของคนร้ายและสืบสวนขยายผลเหตุความพยายามชิงทรัพย์ในครั้งนี้ต่อไป
แม้เหตุการณ์นี้จะจบลงด้วยความปลอดภัยของพนักงาน แต่เจ้าหน้าที่ยังคงฝากเตือนว่าการขัดขืนคนร้ายที่มีอาวุธปืนมีความเสี่ยงสูงมาก แต่อย่างไรก็ตาม ความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในครั้งนี้ก็ได้รับเสียงชื่นชมจากชาวเมืองเป็นอย่างมากในฐานะ “ฮีโร่” ผู้ปกป้องทรัพย์สินของร้าน (ดูคลิป).
