ประโยคเด็ด “สมรักษ์” ฝากถึง “รถถัง” เบื้องหลังเหตุแพ้น็อก ทาเครุ (คลิป)
สมรักษ์ คำสิงห์ เปิดประโยคเด็ดถึง รถถัง จิตรเมืองนนท์ สู้ ทาเครุ ศึก ONE สมศักดิ์ศรีแล้ว แต่จุดเปลี่ยนคือ 2 เหตุผลนี้
ควันหลง รถถัง จิตรเมืองนนท์ แพ้น็อกให้กับ ทาเครุ เซกาวา คู่ปรับเก่าชาวญี่ปุ่นในยก 5 พลาดเข็มขัดแชมป์โลก ONE คิกบ็อกซิ่ง รุ่นฟลายเวต เฉพาะกาล เมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา แม้ว่านักชกไทยจะพยายามตั้งหลักสู้อย่างเต็มที่แล้ว แต่ก็ต้านพลังหมัดของอีกฝ่ายไม่ไหวนั้น
ล่าสุด สมรักษ์ คำสิงห์ อดีตกำปั้นไทยคนแรกที่คว้าเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 1996 ที่เมืองแอตแลนตาของสหรัฐ โพสต์คลิป พร้อมข้อความ ฝากไปถึง “รถถัง จิตรเมืองนนท์” โดยกล่าวว่า การแพ้ของรถรถถังแมตช์นี้จริง ๆ แล้ว ต้องยอมรับใจรถถังเลย ต่อยได้สมศักดิ์ศรีมาก
สมรักษ์มองว่า รถถังวัย 28 ปี สู้ถึงหยดสุดท้าย แม้แมตช์นี้การฝึกซ้อมก่อนหน้านั้นจะเกิดปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจุดนี้เองที่ส่งผลหนัก และพอคนเราเกิดความเครียด การพักผ่อน-การนอนก็นอนไม่หลับแล้ว นอนไม่หลับ การฝึกซ้อมก็ไม่เต็มที่
อีกอย่างคือ ก่อนหน้านั้น รถถังเองก็ไม่รู้ว่า จะได้ชกหรือไม่ได้ชก มันเกิดความเครียดในในปัญหาที่เกิดขึ้น แต่ว่าสุดท้ายแล้วพอได้ชก รถถังก็สวมหัวใจสิง หัวใจสู้ ขึ้นเวทีแบบสู้ถึงที่สุดแล้ว แต่ด้วยสภาพร่างกายการฝึกซ้อมเป็นรอง โดนแล้วญี่ปุ่นไม่ยุบ ของเรายุบก็เป็นเรื่องธรรมชาติ การสปีดหมัดรถถังก็ช้ากว่า มันเกิดจากความเครียด แล้วมันทำให้การฝึกซ้อมมันไม่สมบูรณ์
“ก็ไม่เป็นไร ถือว่าวันนั้นรถถังก็ถือว่าทำหน้าที่ได้ดีที่สุด” สมรักษ์ กล่าวต่อว่า อาชีพนักมวยนั้นมีแพ้มีชนะ ทีเขาบ้าง ทีเราบ้าง ยกตัวอย่างตนเคยไปโอลิมปิก ซิดนีย์ ก็แพ้อย่างในทำนองเดียวกันก็โดนด่าทั้งประเทศ
สมรักษ์ ยังยกตัวอย่างของ สามารถ พยัคฆ์อรุณ อีกหนึ่งนักชกระดับขวัญใจ ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไปชกป้องกันแชมป์จากที่ออสเตรเลีย โดนแพ้ โดนน็อคมา ก็โดนด่าทั่วประเทศเหมือนกัน
“เพราะฉะนั้นใจเย็น ๆ เรามีฝีมือนะครับ มีฝีมือครับ ปัญหาทุกอย่าง ยิ้มเข้าไว้น้อง ยิ้มแล้วก็สู้ต่อ ไม่ได้โม้ ผ่านแน่นอน” ตำนานนักมวยวัย 53 กะรัต ทิ้งท้ายถึงนักสู้รุ่นน้อง.
