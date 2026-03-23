เปิดโพสต์กำลังใจสำคัญ เอฟ นครนายก หลังโค่นตำนานสนุกเกอร์
“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู สร้างประวัติศาสตร์โค่น รอนนี่ โอซุลลิแวน 10-7 เฟรม คว้าแชมป์เวิลด์ โอเพ่น 2026 รายการเก็บคะแนนครั้งแรกในรอบหลายปี พร้อมโชว์แม็กซิมัมเบรกสุดสวยในรอบชิงชนะเลิศที่จีน ก่อนพาไปดูโพสต์สุดอบอุ่นจากหลังบ้านคนสำคัญ
นาทีนี้ไม่มีใครเนื้อหอมไปกว่า เทพไชยา อุ่นหนู หรือ “เอฟ นครนายก” ที่ล่าสุดจัดการบันทึกประวัติศาสตร์อีกหนึ่งหน้าให้กับวงการสอยคิวไทยด้วยเอาพลิกนรกจากที่ตาม 0-4 เฟรม กลับมาเอาชนะ “เดอะ ร็อกเกตส์” รอนนี่ โอซุลลิแวน ราชานักสนุกเกอร์จากอังกฤษ ไปแบบสุดมันส์ 10-7 เฟรม คว้าเงินรางวัลก้อนโต 175,000 ปอนด์ หรือราว 7.5 ล้านบาท พร้อมกับเป็นนักสนุ้กฯ รายที่ 2 ที่ได้แชมป์ระดับเวิลด์แรงกิง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นปี 1995 จาก “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม
ภายหลังความสำเร็จดังกล่าวที่ประเทศจีน “เอฟ นครนายก” เผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์รายการเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ในชีวิตว่า “นี่เหมือนฝันซ้อนฝัน การได้ชูถ้วยแชมป์โดยการเอาชนะรอนนี่ โอซุลลิแวนในรอบชิงชนะเลิศคือความฝันของผมมาตลอด และนี่คือสิ่งที่จะไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดชีวิต”
ขณะที่ตำนานนักสนุกเกอร์ชาวอังกฤษก็ยอมรับตามตรงว่า เขาถูกมือดีตากไทยแลนด์จัดการเสียไปไม่เป็นเลยทีเดียว
“เขาจัดการผมซะอยู่หมัด ผมต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้นานมากจริงๆ ต้องยกเครดิตให้เขา เขาคือพรสวรรค์ที่มหัศจรรย์มาก”
อย่างไรก็ดี อีกหนึ่งกำลังใจสำคัญในครั้งนี้ที่จะไม่เอ่ยถึงไม่ได้เลย คือ หลังบ้านคนสำคัญซึ่งได้แก่ “นิกส์” เนตรอนงค์ อุ่นหนู ภรรยาซึ่งล่าสุดได้อกมาเขียนโพสต์สั้นๆ ถึงสามีคนเก่งที่สร้างชื่อกระหึ่มแดนมังกรเที่ยวล่าสุดด้วย โดยระบุว่า “เพิ่ง รู้สึกว่าสามีหล่อ ก็วันนี้ เก่งจริงๆ ขอบคุณมากๆ ที่มอบเงินรางวัลทั้งหมดให้เมีย”
โดยหลังจบประโยคข้างต้นแล้ว กำลังใจหลังบ้านคนสำคัญยังได้แท็กข้อความดังกล่าวไปหาบัญชีเฟซบุ๊ก Thepchaiya Un-nooh พร้อมอิโมจิสุดอบอุ่น ก่อนทิ้งท้ายด้วยแอชแท็ก #worldopen2026
เท่านัันไม่พอ บนโพสต์ล่าสุดของภรรยานักสอยคิวชื่อดังยังอาศัยจังหวะที่สามีไปซักกกน.จนเป็นกระแสดังไกลถึงเมืองผู้ดีซึ่งนำไปตีข่าวที่เจ้าตัวเตรียมข้าวของชิ้นสำคัญดังกล่าวมาไม่พอจนต้องซักสดๆ ก่อนแข่งไม่นาน ซึ่งฝั่งของนิกส์ก็แอบแซวว่า “สงสัยจะได้ทำกางเกงในขายละ เสียงตอบรับดี หาโรงงานผลิตก่อนเลย ด่วน”
ถึงตรงนี้ปฏิเสธไม่ได้จริงๆ ว่า ความสำเร็จใดๆ จะไม่สำคัญเลย ถ้าไม่มีคนร่วมชื่นชมด้วย และจากกรณีของเทพไชยากับภรรยา ย้อนไปก่อนหน้านี้ อ้างอิงข้อมูลจากเฟซบุ๊กแฟนเพจ Snooker 108 เมื่อ 6 ส.ค. 2025 นอกจากบริหารจัดการชึวิตในปัจจุบันแล้ว นิกส์ ภรรยายังวางแผนเพื่ออนาคตของเอฟและครอบครัว โดยเวลานึัได้ลงทุนซื้อบ้านเป็นของตัวเองในเมืองเชฟฟิลด์ เพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายค่าเช่า และอนาคตลูกๆ ที่กำลังจะได้ซิติเซ่นเป็นพลเมืองอังกฤษ ซึ่งต้องเรียนต่อระยะยาวในเมืองผู้ดีมีที่อยู่อาศัยอย่างถาวร
อีกทั้งยังนำเงินรายได้จากการเล่นสนุ้กฯ ทั้งชีวิตมาลงทุนเปิดสนุกเกอร์คลับ 3 แห่งร่วมกับเพื่อนๆนักสอยคิวอย่าง ชิม ศิษย์ต่ายและ นุ้ก คอนหวัน ซึ่งสามารถทำกำไรเลี้ยงครอบครัวไดั เช่นเดียวกันกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผ้าสักหลาด Liber win และผลิตไม้คิวขาย
ทุกอาชีพที่เตรียมไว้รองรับ อนาคตหลังเลิกเล่น มี “นิกส์” ภรรยาเป็นผู้ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด.
