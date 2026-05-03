ด่วน! เฮลิคอปเตอร์ ตกใกล้ศูนย์ซ่อม BTS สมุทรปราการ เจ็บหลายราย
กู้ภัยเร่งลงพื้นที่ช่วยผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาล หลังเครื่องบินเล็กไม่ทราบสังกัดร่วงกระแทกพื้นย่านสุขุมวิท เจ้าหน้าที่สั่งปิดกั้นที่เกิดเหตุหวั่นระเบิด พร้อมตรวจสอบสาเหตุเร่งด่วน
วันนี้ (3 พ.ค.) เมื่อเวลาประมาณ 09.10 น. ศูนย์วิทยุรับแจ้งเหตุได้รับรายงานมีเฮลิคอปเตอร์ไม่ทราบสังกัดตกบริเวณด้านหลังปั๊มปตท. ใกล้สถานีศูนย์ซ่อม BTS ถนนสุขุมวิท ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองฯ จ.สมุทรปราการ มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ยังไม่สามารถยืนยันจำนวนและอาการได้แน่ชัด โดยเจ้าหน้าที่กู้ชีพพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและรถพยาบาลได้เร่งเข้าพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลใกล้เคียง
ตอนนี้กู้ภัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างปิดกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อความปลอดภัย พร้อมเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด รวมถึงเร่งตรวจสอบว่าเฮลิคอปเตอร์ลำดังกล่าวเป็นของหน่วยงานใด และสาเหตุของการตกในครั้งนี้
อัปเดตข้อมูลจาก POLICETV สถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีการเผยแพร่ภาพนาทีอุบัติเหตุดังกล่าว เบื้องต้นพบผู้บาดเจ็บแล้ว 1 ราย หากมีรายละเอียดเพิ่มเติมจะแจ้งให้ทราบต่อไป.
