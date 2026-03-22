ข่าวกีฬา

เทพไชยา อุ่นหนู พลิกนำ รอนนี่ 5-4 เฟรม ลุ้นต่อเซสชั่นสอง (คลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 17:20 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 17:24 น.
53
ขอบคุณภาพ @TrueSports

“เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู สร้างตำนานบทใหม่ในจีน หลังเข้าชิงแบบไม่คาดฝันจนเสื้อผ้าหมดเกลี้ยง ต้องซักกางเกงในรอสู้ศึกกับ รอนนี่ โอซุลลิแวน ที่ลุ้นสร้างสถิติคว้าแชมป์โลก 6 ทศวรรษ ล่าสุด มือดีของไทยพลิกจากตามหลัง 0-4 กลับมาแซงนในเซสชั่นแรก 5-4 เฟรม

เล่นเอากองเชียร์ไทยต้องส่งกำลังใจกันหนักมาก ! กับการแข่งขันสนุกเกอร์วันนี้ (22 มี.ค.) รายการ “เวิลด์ โอเพ่น 2026” รอบชิงชนะเลิศ ณ เมืองอวี้ซาน ประเทศจีน เมื่อ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู มือ 39 ของโลกชาวไทย ระเบิดฟอร์มสุดเหี้ยมเกรียมในเซสชั่นแรก แม้จะโดนตำนานอย่าง รอนนี่ โอซุลลิแวน มือ 12 โลก ออกนำห่างไปก่อนถึง 4-0 เฟรม

แต่หลังจากพักเบรกสั้นๆ 15 นาที เทพไชยา หรือ “เอฟ นครนายก” ของไทยกลับลงมาด้วยความมั่นใจ กดรวดเดียว 5 เฟรมติดต่อกัน โดยเฉพาะในเฟรมสุดท้ายของเซสชั่นที่ทำเซนจูรีเบรก 128 แต้ม พลิกสถานการณ์กลับมานำ 5-4 เฟรมได้อย่างเหลือเชื่อ ท่ามกลางเสียงฮือฮาจากแฟนเจ้าถิ่น

สรุปผลคะแนนเซสชั่นแรก (ระบบ 10 ใน 19 เฟรม)

  • ช่วงแรก (รอนนี่นำ) – 0-78, 40-70, 0-129, 56-65
  • ช่วงสอง (เอฟวันแซง) – 83-6, 77-1, 66-52, 82-1, 128-6

สกอร์รวม เทพไชยา อุ่นหนู นำ 5-4 เฟรม

ขอบคุณคลิปจาก : WorldSnookerTour

เบื้องหลัง “กางเกงในหมด” สู่ฟอร์มอันตราย

ด้วยความเป็นกระแสที่หลายคนให้ความสนใจ ล่าสุดสื่อดังอย่าง “เดอะ ซัน” ยังคงนำเสนอเรื่องราวสุดแปลกของ “เอฟวัน” ที่ต้องซักกางเกงในด้วยตัวเองในโรงแรม เนื่องจากเตรียมเสื้อผ้ามาไม่พอสำหรับการเข้ารอบชิงชนะเลิศครั้งแรกในรอบ 6 ปี ซึ่งเจ้าตัวโพสต์ผ่านโซเชียลว่า “เกงในกับถุงเท้าหมดแล้วอ่ะ อยู่นานเกินความคาดหมาย” แต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์นี้จะไม่ได้ลดทอนความอันตรายของเขาลงเลย หลังจากที่โค่นมือ 1 โลกอย่าง จัดด์ ทรัมป์ มาได้ในรอบก่อนหน้านี้

ศึกตัดสินแชมป์ในเซสชั่นที่สองจะเริ่มแข่งขันในเวลา 18.30 น. (ตามเวลาประเทศไทย) โดยผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัลสูงถึง 175,000 ปอนด์ หรือประมาณ 7.6 ล้านบาท ส่วนรองแชมป์รับไป 75,000 ปอนด์ (ราว 3.2 ล้านบาท).

เทพไชยา อุ่นหนู ซักกางเกงใน
ภาพจาก Facebook @Thepchaiya Un-nooh

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

