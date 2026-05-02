ข่าวการเมือง

กรมประมง แจงดราม่าแอป “Thailand FishAI” งบกว่า 9 ล้าน จำแนกปลามั่ว

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 17:27 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 17:27 น.
แจงเหตุ “ปลานิล” กลายเป็น “ปลาคาร์ป” เพราะฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุม ชูฟังก์ชันห้องสมุดสัตว์น้ำ 2,000 ชนิด และระบบถามผู้เชี่ยวชาญช่วยอุดรอยรั่ว AI

กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Thailand FishAI พบว่าระบบ AI จำแนกชนิดปลาผิดพลาดอย่างรุนแรง เช่น การถ่ายภาพ “ปลานิล” แต่ระบบกลับรายงานว่าเป็น “ปลาคาร์ป” ล่าสุดกรมประมงได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุและแนวทางการพัฒนาอย่างละเอียด

โดยเริ่มจากกล่าวขอบพระคุณทุกท่าน สำหรับความสนใจในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand FishAI และขอชี้แจงถึงปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น เนื่องจากแอปพลิเคชัน Thailand FishAI เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของกรมประมง ที่ได้พัฒนาเสร็จในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี

เป็นระบบต้นแบบที่สามารถใช้ฟังก์ชันจำแนกชนิดปลาด้วยระบบ AI เบื้องต้นนำร่องได้ 50 ชนิด (ยังไม่สามารถจำแนกปลาได้ทุกชนิด) ซึ่งปลาแต่ละชนิดจำเป็นจะต้องอาศัยฐานข้อมูลภาพถ่ายจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมาก หลากหลายขนาด และต้องถ่ายภาพหลายมุม มาใช้ในการฝึกสอนระบบ AI ให้รู้จักปลาชนิดนั้น ๆ (1 ชนิดใช้ภาพมากกว่า 100 – 1,000 รูป ขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นของปลาแต่ละชนิด)

อีกทั้งยังสามารถจำแนกชนิดปลาสวยงามได้บางชนิด เช่น ปลาหางนกยูง ปลาคาร์ป ปลาทอง ปลากัด ปลาปอมปาดัวร์ ปลาหมอสีมาลาวี ปลาคาร์ดินัล และปลาต่างถิ่นบางชนิด เป็นต้น และยังสามารถจำแนกปลาเศรษฐกิจเบื้องต้นได้ เช่น ปลาทู ปลาลัง และปลานิล ซึ่งกรมประมงจะเร่งดำเนินการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ AI สามารถจำแนกชนิดปลาได้มากขึ้น

โดยจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับการให้บริการประชาชนต่อไป

ภาพประกอบไม่เกี่ยวกับเนื้อหา

นอกจากนี้ Thailand FishAI ยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจ คือ “Library” ซึ่งเป็นห้องสมุดสัตว์น้ำที่สามารถค้นหาข้อมูลชนิดสัตว์น้ำจากฐานข้อมูลของกรมประมงที่ได้รวบรวมไว้กว่า 2,000 ชนิด เช่น ข้อมูลปลาน้ำจืด ปลาทะเล ปลาสวยงาม สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลพรรณไม้น้ำกว่า 300 ชนิด

โดยจัดเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังมีฟังก์ชัน “สำรวจ” ที่จะมาช่วยสนับสนุนในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ทราบชนิดปลา สามารถแนบภาพถ่ายปลาพร้อมรายละเอียด เพื่อสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยตรง

และผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตอบกลับผู้ใช้งานให้ทราบ โดยจะแสดงการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลรูปภาพปลาที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาจะช่วยเพิ่มข้อมูลสัตว์น้ำภายในแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ทั้งนี้ กรณีพบปัญหาจากการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือพบว่าผลลัพธ์ที่ระบบ AI รายงานมีความคลาดเคลื่อน หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจ้งกรมประมงได้ที่เมนู “สำรวจ” หรือทาง Open Chat โดยค้นหาคำว่า “Thailand Fish AI”

กรมประมงน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand FishAI ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้

ขณะเดียวกันอ้างอิงข้อมูลจากพีพีทีวี ทราบต่อมาว่างบประมาณที่กรมประมง โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้พัฒนา Thailand FishAI งบประมาณอยู่ที่ 9,120,000 บาท โดยยังระบุถึงปัญหาของผู้ใช้งานจริงได้ถ่ายภาพ “ปลานิล” แต่ระบบแจ้งเป็น “ปลาคาร์ฟ”

ขณะที่กรมประมงชี้แจงว่า Thailand FishAI เป็นเพียงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาเสร็จในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี โดยเบื้องต้นนำร่องได้ 50 ชนิด และยังไม่สามารถจำแนกปลาได้ทุกชนิด.

ประชาสัมพันธ์ กรมประมง






ข่าวล่าสุด
ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส 54 ล้าน เลขเด็ด

สาวลาดกระบัง ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส 9 ใบ รับ 54 ล้าน

7 วินาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กรมประมง แจงดราม่าแอป “Thailand FishAI” งบกว่า 9 ล้าน จำแนกปลามั่ว

16 นาที ที่แล้ว
สลากดิจิทัล L6 งวด 2 พ.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ รับทรัพย์ 180 ล้าน ตรวจหวย

สลากดิจิทัล L6 งวด 2 พ.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ รับทรัพย์ 180 ล้าน

51 นาที ที่แล้ว
ไรเดอร์แทงลุง 61 สมุทรปราการ ข่าวอาชญากรรม

ใจสลาย! หนุ่มหยุดดูเขายื้อชีวิตคนเจ็บ ช็อกหนักพบเป็น “พ่อตัวเอง”

60 นาที ที่แล้ว
ตรวจหวย

ผลสลาก N3 งวด 2 พฤษภาคม 2569 สามตรงออก 077 สองตรง 43

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย &quot;แบงก์ เลสเตอร์&quot; อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ ข่าว

แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย “แบงก์ เลสเตอร์” อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอ๊ด คาราบาว แต่งเพลงให้อธบิดีฝนหลวง บันเทิง

แอ๊ด คาราบาว จัดหนัก! แต่งเพลงเสียดสีวงจรอุบาทว์ ส่งใจเชิดชูอธิบดีฝนหลวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 2 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 2 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

สุดสลด! เรือนำเที่ยวล่มกลางแม่น้ำอินเดีย ดับ 9 ศพ กู้ภัยสะเทือนใจพบแม่กอดลูก 4 ขวบแน่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

พนักงานใจเด็ดดวง ควงมีดฟันแขนไม่เลี้ยง หลังโจรบุกปล้นร้านกลางเมือง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อนุโมทนาบุญใหญ่! ตระกูล “สมิตะมาน” บริจาคที่ดิน 66 ไร่ สร้างศูนย์การแพทย์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

อุทาหรณ์ เด็ก14 ถูกไฟช็อตร่างค้างคานั่งร้าน อาการยังวิกฤต (คลิป)

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! จับชาวนารายแรก เผานา 28 ไร่พิษณุโลก ใจเด็ดขวางรถดับเพลิง ปรับแค่ 1,000 บาท ข่าว

ด่วน! จับชาวนารายแรก เผานา 28 ไร่พิษณุโลก ใจเด็ดขวางรถดับเพลิง ปรับแค่ 1,000 บาท

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

งอนจนได้เรื่อง! ผัวเมียต่างชาติ พายคายัคประชดกันจนหลงป่าโกงกาง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 2 พ.ค. 69 สลากออมสิน 2 ปี รับขวัญหลังวันแรงงาน รางวัลใหญ่ 30 ล้าน ตรวจหวย

ตรวจหวยออมสิน 2 พ.ค. 69 สลากออมสิน 2 ปี รับขวัญหลังวันแรงงาน รางวัลใหญ่ 30 ล้าน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เช็กข่าวด่วน นายกฯ แจกเงินผู้สูงอายุ 10,000 บาท จริงหรือไม่?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 2 พ.ค. 69 เช็กรางวัลที่ 1 พร้อมแนะนำเลขเด็ด 10 ปีที่นี่

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

คลิปเบาะแส โจรชุดไรเดอร์บุกเดี่ยวห้างดังสมุทรสาคร กวาดทอง 23 บาท

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
รังต่อ 3 ชั้น เลขเด็ด Line News

ลุ้นโชคงวด 2 พ.ค.69 “รังต่อยักษ์ 3 ชั้น” โผล่ชายคา คอหวยแห่ส่องเลขที่บ้าน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัฐบาลทรัมป์ สงคามอิหร่านยุติ ข่าวต่างประเทศ

เบื้องหลัง รัฐบาลทรัมป์อ้างสงครามอิหร่าน “ยุติแล้ว” ก่อนเส้นตาย 60 วัน

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ส่องสีเสื้อ &#039;กาลกิณี&#039; ห้ามใส่ 2 พ.ค. นี้ ใส่ผิดชีวิตเปลี่ยน เดี๋ยวอดรวยไม่รู้ตัว ไลฟ์สไตล์

ส่องสีเสื้อ ‘กาลกิณี’ ห้ามใส่ 2 พ.ค. นี้ ใส่ผิดชีวิตเปลี่ยน เดี๋ยวอดรวยไม่รู้ตัว

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
โค้งสุดท้าย! ส่องเลขเด็ด &quot;เจ๊ฟองเบียร์&quot; งวด 2 พ.ค. 69 ปล่อยเล่นเด่นเน้นๆ เลขเด็ด

โค้งสุดท้าย! เลขเด็ด “เจ๊ฟองเบียร์” งวด 2 พ.ค. 69 ปล่อยเลขเด่นเน้นๆ

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
พิมรี่พาย ศุภจี ทุเรียนลูกละ 100 ข่าวการเมือง

สรุปมหากาพย์ “ทุเรียนร้อยล้าน” พิมรี่พาย จากดราม่าไม่ตรงปกสู่พายุการเมือง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

ตรวจผลหวย 2 พ.ค. 69 สลากกินแบ่งรัฐบาล เลขท้ายสองตัวมาแล้ว เช็กที่นี่

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวภูมิภาค

คลิปบีบหัวใจ! เด็ก 5 ขวบ ร้องหาคนรับเลี้ยง หลังพ่อ-แม่ เจออุบัติเหตุสลด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส 54 ล้าน

สาวลาดกระบัง ถูกรางวัลที่ 1 ลอตเตอรี่พลัส 9 ใบ รับ 54 ล้าน

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569
สลากดิจิทัล L6 งวด 2 พ.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ รับทรัพย์ 180 ล้าน

สลากดิจิทัล L6 งวด 2 พ.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ รับทรัพย์ 180 ล้าน

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569
ไรเดอร์แทงลุง 61 สมุทรปราการ

ใจสลาย! หนุ่มหยุดดูเขายื้อชีวิตคนเจ็บ ช็อกหนักพบเป็น “พ่อตัวเอง”

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569

ผลสลาก N3 งวด 2 พฤษภาคม 2569 สามตรงออก 077 สองตรง 43

เผยแพร่: 2 พฤษภาคม 2569
Back to top button