กรมประมง แจงดราม่าแอป “Thailand FishAI” งบกว่า 9 ล้าน จำแนกปลามั่ว
แจงเหตุ “ปลานิล” กลายเป็น “ปลาคาร์ป” เพราะฐานข้อมูลยังไม่ครอบคลุม ชูฟังก์ชันห้องสมุดสัตว์น้ำ 2,000 ชนิด และระบบถามผู้เชี่ยวชาญช่วยอุดรอยรั่ว AI
กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกโซเชียลเมื่อผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Thailand FishAI พบว่าระบบ AI จำแนกชนิดปลาผิดพลาดอย่างรุนแรง เช่น การถ่ายภาพ “ปลานิล” แต่ระบบกลับรายงานว่าเป็น “ปลาคาร์ป” ล่าสุดกรมประมงได้ออกมาชี้แจงถึงสาเหตุและแนวทางการพัฒนาอย่างละเอียด
โดยเริ่มจากกล่าวขอบพระคุณทุกท่าน สำหรับความสนใจในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Thailand FishAI และขอชี้แจงถึงปัญหาการใช้งานที่เกิดขึ้น เนื่องจากแอปพลิเคชัน Thailand FishAI เป็นโครงการวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) ของกรมประมง ที่ได้พัฒนาเสร็จในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี
เป็นระบบต้นแบบที่สามารถใช้ฟังก์ชันจำแนกชนิดปลาด้วยระบบ AI เบื้องต้นนำร่องได้ 50 ชนิด (ยังไม่สามารถจำแนกปลาได้ทุกชนิด) ซึ่งปลาแต่ละชนิดจำเป็นจะต้องอาศัยฐานข้อมูลภาพถ่ายจากการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลจำนวนมาก หลากหลายขนาด และต้องถ่ายภาพหลายมุม มาใช้ในการฝึกสอนระบบ AI ให้รู้จักปลาชนิดนั้น ๆ (1 ชนิดใช้ภาพมากกว่า 100 – 1,000 รูป ขึ้นอยู่กับลักษณะเด่นของปลาแต่ละชนิด)
อีกทั้งยังสามารถจำแนกชนิดปลาสวยงามได้บางชนิด เช่น ปลาหางนกยูง ปลาคาร์ป ปลาทอง ปลากัด ปลาปอมปาดัวร์ ปลาหมอสีมาลาวี ปลาคาร์ดินัล และปลาต่างถิ่นบางชนิด เป็นต้น และยังสามารถจำแนกปลาเศรษฐกิจเบื้องต้นได้ เช่น ปลาทู ปลาลัง และปลานิล ซึ่งกรมประมงจะเร่งดำเนินการพัฒนาข้อมูลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ระบบ AI สามารถจำแนกชนิดปลาได้มากขึ้น
โดยจำเป็นต้องอาศัยระยะเวลา และการบูรณาการความร่วมมือจากหลายภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานสำหรับการให้บริการประชาชนต่อไป
นอกจากนี้ Thailand FishAI ยังมีฟังก์ชันที่น่าสนใจ คือ “Library” ซึ่งเป็นห้องสมุดสัตว์น้ำที่สามารถค้นหาข้อมูลชนิดสัตว์น้ำจากฐานข้อมูลของกรมประมงที่ได้รวบรวมไว้กว่า 2,000 ชนิด เช่น ข้อมูลปลาน้ำจืด ปลาทะเล ปลาสวยงาม สัตว์น้ำชนิดอื่น ๆ รวมถึงข้อมูลพรรณไม้น้ำกว่า 300 ชนิด
โดยจัดเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ เพื่อให้บริการประชาชนในการสืบค้นข้อมูลได้อย่างสะดวก รวดเร็ว อีกทั้งยังมีฟังก์ชัน “สำรวจ” ที่จะมาช่วยสนับสนุนในกรณีที่ผู้ใช้งานไม่ทราบชนิดปลา สามารถแนบภาพถ่ายปลาพร้อมรายละเอียด เพื่อสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญของกรมประมงผ่านทางแอปพลิเคชันได้โดยตรง
และผู้เชี่ยวชาญจะดำเนินการตอบกลับผู้ใช้งานให้ทราบ โดยจะแสดงการแจ้งเตือนบนแอปพลิเคชันของผู้ใช้งาน โดยข้อมูลรูปภาพปลาที่ผู้ใช้งานส่งเข้ามาจะช่วยเพิ่มข้อมูลสัตว์น้ำภายในแอปพลิเคชันให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
ทั้งนี้ กรณีพบปัญหาจากการใช้งานแอปพลิเคชัน หรือพบว่าผลลัพธ์ที่ระบบ AI รายงานมีความคลาดเคลื่อน หรือมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สามารถแจ้งกรมประมงได้ที่เมนู “สำรวจ” หรือทาง Open Chat โดยค้นหาคำว่า “Thailand Fish AI”
กรมประมงน้อมรับทุกความคิดเห็น เพื่อนำไปพัฒนาแอปพลิเคชัน Thailand FishAI ให้ใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และขออภัยอย่างสูงมา ณ ที่นี้
ขณะเดียวกันอ้างอิงข้อมูลจากพีพีทีวี ทราบต่อมาว่างบประมาณที่กรมประมง โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ใช้พัฒนา Thailand FishAI งบประมาณอยู่ที่ 9,120,000 บาท โดยยังระบุถึงปัญหาของผู้ใช้งานจริงได้ถ่ายภาพ “ปลานิล” แต่ระบบแจ้งเป็น “ปลาคาร์ฟ”
ขณะที่กรมประมงชี้แจงว่า Thailand FishAI เป็นเพียงโครงการวิจัยและพัฒนาระบบต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนาเสร็จในระยะเวลาอันสั้นเพียง 1 ปี โดยเบื้องต้นนำร่องได้ 50 ชนิด และยังไม่สามารถจำแนกปลาได้ทุกชนิด.
อ่านข่าวเพิ่มเติม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: