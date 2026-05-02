ผลสลาก N3 งวด 2 พฤษภาคม 2569 สามตรงออก 077 สองตรง 43

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 16:42 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 16:44 น.
สำนักงานสลากฯ ออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตรวจสอบผลรางวัลสามตรง สองตรง สามสลับหลัก พร้อมรางวัลพิเศษทั้ง 4 หมายเลขได้ที่นี่

การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ สลาก N3 ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เสร็จสิ้นลงแล้ว บรรดานักเสี่ยงโชคที่ร่วมลุ้นรางวัลสามารถตรวจสอบหมายเลขและยอดเงินรางวัลของแต่ละประเภทได้ทันที

สำหรับงวดนี้มีผู้โชคดีคว้ารางวัลต่างๆ ไปครอง โดยมีรายละเอียดผลการออกรางวัลดังนี้

  • รางวัล 3 ตัวตรง: หมายเลข 077 (เงินรางวัล 8,036 บาท)

  • รางวัล 2 ตัวตรง: หมายเลข 43 (เงินรางวัล 592 บาท)

  • รางวัล 3 ตัวสลับหลัก: หมายเลข 707, 770 (เงินรางวัล 3,693 บาท)

  • รางวัลพิเศษ: หมายเลข 077, 000, 001, 685 (เงินรางวัล 718,012 บาท)

ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด

โปรดตรวจสอบหมายเลขที่ออกรางวัลอย่างระมัดระวังอีกครั้ง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน และควรยึดถือข้อมูลจากใบตรวจรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณารับเงินรางวัล

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

