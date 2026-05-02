ผลสลาก N3 งวด 2 พฤษภาคม 2569 สามตรงออก 077 สองตรง 43
สำนักงานสลากฯ ออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก N3 ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 ตรวจสอบผลรางวัลสามตรง สองตรง สามสลับหลัก พร้อมรางวัลพิเศษทั้ง 4 หมายเลขได้ที่นี่
การออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ สลาก N3 ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เสร็จสิ้นลงแล้ว บรรดานักเสี่ยงโชคที่ร่วมลุ้นรางวัลสามารถตรวจสอบหมายเลขและยอดเงินรางวัลของแต่ละประเภทได้ทันที
สำหรับงวดนี้มีผู้โชคดีคว้ารางวัลต่างๆ ไปครอง โดยมีรายละเอียดผลการออกรางวัลดังนี้
รางวัล 3 ตัวตรง: หมายเลข 077 (เงินรางวัล 8,036 บาท)
รางวัล 2 ตัวตรง: หมายเลข 43 (เงินรางวัล 592 บาท)
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก: หมายเลข 707, 770 (เงินรางวัล 3,693 บาท)
รางวัลพิเศษ: หมายเลข 077, 000, 001, 685 (เงินรางวัล 718,012 บาท)
ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลสามารถนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
โปรดตรวจสอบหมายเลขที่ออกรางวัลอย่างระมัดระวังอีกครั้ง เพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อน และควรยึดถือข้อมูลจากใบตรวจรางวัลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเป็นหลักในการพิจารณารับเงินรางวัล
