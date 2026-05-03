ข่าว

เปิดปม “แม่ค้าออนไลน์” ดับสลดคาคอนโด พ่อแม่เผยทั้งคู่ป่วยจิตเวช-ซึมเศร้า

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ค. 2569 09:52 น.| อัปเดต: 03 พ.ค. 2569 09:52 น.
ปิดฉากรัก 5 ปี แม่ค้าออนไลน์กลายเป็นศพคาเตียง พ่อแฟนหนุ่มเผย ลูกชายอาการหนักหวาดระแวงคนลอบฆ่า กล้องวงจรปิดมัดตัวหิ้วกระเป๋าหนี

เหตุสลดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 พ.ค.69 ตำรวจ สภ.บางบัวทอง เข้าตรวจสอบคอนโดมิเนียมย่านบางรักพัฒนา จ.นนทบุรี หลังได้รับแจ้งพบศพ น.ส.พนิจสุดา หรือดรีม อายุ 25 ปี แม่ค้าออนไลน์และนางแบบ นอนเสียชีวิต สภาพศพสวมเพียงชุดชั้นใน มีหมอน 2 ใบกดทับที่ศีรษะ ข้าวของกระจัดกระจาย ขณะที่แฟนหนุ่มคนสนิทหายตัวปริศนา

สอบสวนเบื้องต้นพบว่า “น้องดรีม” อยู่กินกับ นายนิติรันดร์ อายุ 33 ปี แฟนหนุ่มพ่อค้าออนไลน์มานานกว่า 5 ปี ทั้งคู่มีพื้นฐานอาการป่วยทางจิต โดยฝ่ายหญิงป่วยซึมเศร้า ส่วนฝ่ายชายมีอาการจิตเวชขั้นหวาดระแวง คิดว่าจะมีคนมาลอบฆ่าหรือวางยาตลอดเวลา หนักถึงขั้นให้แฟนสาวกินข้าวทดสอบก่อนตัวเองจะกล้ากิน และเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายกันมาก่อนหน้านี้

หลังเกิดเหตุ ตำรวจพบไดอารี่ในห้องพัก เขียนโดยนายนิติรันดร์ ระบุข้อความถึงคนที่จะมาทำร้ายและฝากให้ดูแลแมว ขณะที่กล้องวงจรปิดเผยภาพสำคัญในวันที่ 30 เมษายน เวลา 16.32 น. นายนิติรันดร์เดินออกจากคอนโดเพียงลำพังและขับรถเก๋งสีแดงหายไป ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่คาดว่าผู้ตายเสียชีวิต และเป็นวันสุดท้ายที่ทางครอบครัวติดต่อเขาได้

พ่อของผู้ก่อเหตุยอมรับว่า ลูกชายป่วยจิตเวชแต่ไม่ยอมทานยา มักมีปากเสียงเรื่องหึงหวงและระแวงตลอดเวลา ขณะที่นางนิธิมา ผู้เป็นแม่ระบุว่า ทั้งคู่มักทะเลาะเรื่องอดีตที่ลูกชายเคยนอกใจจนกลายเป็นปมฝังใจ พร้อมส่งข้อความถึงลูกชายว่าหากไม่ได้ทำให้ออกมาแสดงตัว แต่ถ้าทำจริงก็ขอให้รับผลกรรมไปตามกฎหมาย

คดีแม่ค้าออนไลน์เสียชีวิตที่คอนโด
อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสด ผกก.สภ.บางบัวทอง เผยถึงเรื่องของคดีประเด็นฝ่ายชายจะป่วยหรือเป็นจิตเวชหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบ เป็นเพียงข้อมูลทางฝั่งพ่อเขาบอกเท่านั้น

ที่ผ่านมาทางนิติบุคคลบอกว่าทั้ง 2 คนที่ไม่เคยมีปัญหากัน โดยแฟนของผู้ตายหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.เวลา 16.30 น.ผู้ตายก็น่าจะเสียชีวิตเวลานี้ ทั้งสองคนเข้ามาที่คอนโดวันที่ 29 ช่วงบ่ายๆ แล้ววันที่ 30 เม.ย.ฝ่ายชายออกจากคอนโดไปคนเดียว พ่อแม่ของฝ่ายชายติดต่อลูกชายไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. เขาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุด.

กล้องวงจรปิดจับภาพแฟนหนุ่ม ก่อนที่แม่ค้าออนไลน์เสียชีวิต
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

