เปิดปม “แม่ค้าออนไลน์” ดับสลดคาคอนโด พ่อแม่เผยทั้งคู่ป่วยจิตเวช-ซึมเศร้า
ปิดฉากรัก 5 ปี แม่ค้าออนไลน์กลายเป็นศพคาเตียง พ่อแฟนหนุ่มเผย ลูกชายอาการหนักหวาดระแวงคนลอบฆ่า กล้องวงจรปิดมัดตัวหิ้วกระเป๋าหนี
เหตุสลดเมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 พ.ค.69 ตำรวจ สภ.บางบัวทอง เข้าตรวจสอบคอนโดมิเนียมย่านบางรักพัฒนา จ.นนทบุรี หลังได้รับแจ้งพบศพ น.ส.พนิจสุดา หรือดรีม อายุ 25 ปี แม่ค้าออนไลน์และนางแบบ นอนเสียชีวิต สภาพศพสวมเพียงชุดชั้นใน มีหมอน 2 ใบกดทับที่ศีรษะ ข้าวของกระจัดกระจาย ขณะที่แฟนหนุ่มคนสนิทหายตัวปริศนา
สอบสวนเบื้องต้นพบว่า “น้องดรีม” อยู่กินกับ นายนิติรันดร์ อายุ 33 ปี แฟนหนุ่มพ่อค้าออนไลน์มานานกว่า 5 ปี ทั้งคู่มีพื้นฐานอาการป่วยทางจิต โดยฝ่ายหญิงป่วยซึมเศร้า ส่วนฝ่ายชายมีอาการจิตเวชขั้นหวาดระแวง คิดว่าจะมีคนมาลอบฆ่าหรือวางยาตลอดเวลา หนักถึงขั้นให้แฟนสาวกินข้าวทดสอบก่อนตัวเองจะกล้ากิน และเคยมีประวัติทำร้ายร่างกายกันมาก่อนหน้านี้
หลังเกิดเหตุ ตำรวจพบไดอารี่ในห้องพัก เขียนโดยนายนิติรันดร์ ระบุข้อความถึงคนที่จะมาทำร้ายและฝากให้ดูแลแมว ขณะที่กล้องวงจรปิดเผยภาพสำคัญในวันที่ 30 เมษายน เวลา 16.32 น. นายนิติรันดร์เดินออกจากคอนโดเพียงลำพังและขับรถเก๋งสีแดงหายไป ซึ่งเป็นเวลาใกล้เคียงกับที่คาดว่าผู้ตายเสียชีวิต และเป็นวันสุดท้ายที่ทางครอบครัวติดต่อเขาได้
พ่อของผู้ก่อเหตุยอมรับว่า ลูกชายป่วยจิตเวชแต่ไม่ยอมทานยา มักมีปากเสียงเรื่องหึงหวงและระแวงตลอดเวลา ขณะที่นางนิธิมา ผู้เป็นแม่ระบุว่า ทั้งคู่มักทะเลาะเรื่องอดีตที่ลูกชายเคยนอกใจจนกลายเป็นปมฝังใจ พร้อมส่งข้อความถึงลูกชายว่าหากไม่ได้ทำให้ออกมาแสดงตัว แต่ถ้าทำจริงก็ขอให้รับผลกรรมไปตามกฎหมาย
อ้างอิงข้อมูลจากข่าวสด ผกก.สภ.บางบัวทอง เผยถึงเรื่องของคดีประเด็นฝ่ายชายจะป่วยหรือเป็นจิตเวชหรือไม่นั้น ขณะนี้ยังไม่ทราบ เป็นเพียงข้อมูลทางฝั่งพ่อเขาบอกเท่านั้น
ที่ผ่านมาทางนิติบุคคลบอกว่าทั้ง 2 คนที่ไม่เคยมีปัญหากัน โดยแฟนของผู้ตายหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.เวลา 16.30 น.ผู้ตายก็น่าจะเสียชีวิตเวลานี้ ทั้งสองคนเข้ามาที่คอนโดวันที่ 29 ช่วงบ่ายๆ แล้ววันที่ 30 เม.ย.ฝ่ายชายออกจากคอนโดไปคนเดียว พ่อแม่ของฝ่ายชายติดต่อลูกชายไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. เขาจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุด.
