รอนนี่ เปิดใจหลังพ่าย “เอฟวัน” ยกย่องจอมคิวไทยพรสวรรค์มหัศจรรย์
“เดอะ ร็อกเก็ต” รอนนี่ โอซุลลิแวน ไม่หาข้อแก้ตัว หลังโดน “เอฟ นครนายก” พลิกสถานการณ์ถล่มยับในรอบชิงเวิลด์ โอเพ่น ยอมรับคู่แข่งแทงได้ไร้ที่ติจนทำได้แค่เพียงนั่งดูอยู่บนเก้าอี้
กลายเป็นความพ่ายแพ้ที่ตำนานอย่าง รอนนี่ โอซุลลิแวน ยอมรับอย่างเต็มปากเต็มคำ หลังจากถูก “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวชาวไทยวัย 40 ปี ระเบิดฟอร์มเทพพลิกจากตามหลัง 0-4 กลับมาเอาชนะไปได้ 10-7 เฟรม พร้อมฝากผลงานชิ้นโบแดงด้วยการทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในเฟรมรองสุดท้าย
รอนนี่ ซึ่งกำลังลุ้นแชมป์รายการเก็บคะแนนครั้งแรกในรอบ 2 ปี เผยว่า เขารู้สึกทึ่งในฝีมือของเทพไชยา ตั้งแต่รอบรองชนะเลิศที่เอาชนะ จัดด์ ทรัมป์ มือ 1 ของโลกมาได้ และหวังว่าในรอบชิงเอฟวันจะไม่เล่นดีแบบนั้นอีก แต่สุดท้ายเขาก็หนีไม่พ้น
“ผมแค่อยากจะบอกว่ายินดีกับเทพไชยาจริงๆ วันนี้เขาแทงได้เหลือเชื่อมาก ผมดูเขาแข่งกับจัดด์เมื่อคืนแล้วยังร้องว้าว เพราะจัดด์คือมือ 1 ของโลกแต่เทพไชยาทำให้จัดด์ดูเป็นรองไปเลย ผมหวังว่าวันนี้เขาจะไม่ท็อปฟอร์มแบบนั้นอีก แต่เขาก็ทำได้”
รอนนี่กล่าวเสริมอย่างตรงไปตรงมาว่า “เขาจัดการผมซะอยู่หมัด ผมต้องนั่งอยู่บนเก้าอี้นานมากจริงๆ ต้องยกเครดิตให้เขา เขาคือพรสวรรค์ที่มหัศจรรย์มาก”
แม้จะพลาดแชมป์และพลาดโอกาสสร้างประวัติศาสตร์คว้าถ้วย 6 ทศวรรษ แต่รอนนี่ในวัย 50 ปี กลับดูมีความสุขกับสภาพจิตใจของตัวเองในตอนนี้ โดยเขาระบุว่าความรู้สึกในการแทงตอนนี้ดีกว่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนมาก และกำลังสนุกกับการลงแข่งในแต่ละวัน
ด้านผู้ชนะอย่าง เทพไชยา อุ่นหนู หรือ “เอฟ นครนายก” ที่รับเงินรางวัลไป 175,000 ปอนด์ (ราว 7.5 ล้านบาท) เผยความรู้สึกหลังคว้าแชมป์รายการเก็บคะแนนครั้งที่ 2 ในชีวิตว่า “นี่เหมือนฝันซ้อนฝัน การได้ชูถ้วยแชมป์โดยการเอาชนะรอนนี่ โอซุลลิแวนในรอบชิงชนะเลิศคือความฝันของผมมาตลอด และนี่คือสิ่งที่จะไม่มีวันลืมเลือนไปตลอดชีวิต”.
ที่มา : Mirror
ขอบคุณคลิปจาก : Facebook @WorldSnookerTour
