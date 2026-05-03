“เบิร์ด วันว่างว่าง” งานเข้าต่อเนื่อง! แบรนด์จระเข้” จ่อฟ้องชุดใหญ่

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ค. 2569 16:52 น.| อัปเดต: 03 พ.ค. 2569 16:52 น.
50
แฟ้มภาพ

ฝ่ายกฎหมายจระเข้ คอร์ปอเรชั่น เตรียมเข้าพบตำรวจไซเบอร์ 5 พ.ค. นี้ ร้องทุกข์กล่าวโทษใช้สินค้าผิดประเภท-สร้างภาพลักษณ์ลบอย่างร้ายแรง หลังเจ้าตัวเพิ่งโดนปรับไป 2,000 บาท

ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆ สำหรับ นายระวัฒน์ ศรีรอด หรือ “เบิร์ด วันว่างว่าง” หลังจากผุดคอนเทนต์สุดแผลงในการเล่นสงกรานต์ที่พระประแดง ด้วยการนำ “กาวยาแนว” มาใช้แทนแป้งดินสอพองละลายน้ำไปป้ายหน้าและตัวผู้คนที่ผ่านไปมา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความปลอดภัย

ก่อนหน้านี้ “กัน จอมพลัง” ได้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย เบิร์ด วันว่างว่าง ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมรับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยต่อผู้อื่น

ครั้งนั้น เบิร์ด วันว่างๆ ยอมรับว่า การกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม ขาดความยั้งคิดและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษชาวพระประแดงและชาว จ.สมุทรปราการ รวมถึงผู้เสียหายทุกคน พร้อมอ้างว่าตอนทำไม่ทันได้คิดและเกิดจากความคึกคะนอง โดยต้องการทําคอนเทนต์เลี้ยงชีพ เพราะมีรายได้หลักจากตรงนี้

แฟ้มภาพ
แฟ้มภาพ

อย่างไรก็ดี ล่าสุดวันนี้ (3 พ.ค.69) มีรายงานว่า บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตกาวยาแนวตราจระเข้ ไม่นิ่งเฉยต่อกรณีนี้ เตรียมส่งฝ่ายกฎหมายเข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยส่งทีมกฎหมายเข้าพบ พล.ต.ต. ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผบช.สอท. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐาน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 10.00 น. เนื่องจากมีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดประเภทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบที่ส่งผลเสียหายต่อแบรนด์อย่างร้ายแรง

ทั้งนี้ บริษัทมองว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมมาและอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงเป็นการชี้นำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่อันตรายต่อผิวหนังและร่างกายของประชาชน.

ที่มา : พีพีทีวี

ขอบคุณภาพจาก : วันว่างว่าง ครับ

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

