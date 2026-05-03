“เบิร์ด วันว่างว่าง” งานเข้าต่อเนื่อง! แบรนด์จระเข้” จ่อฟ้องชุดใหญ่
ฝ่ายกฎหมายจระเข้ คอร์ปอเรชั่น เตรียมเข้าพบตำรวจไซเบอร์ 5 พ.ค. นี้ ร้องทุกข์กล่าวโทษใช้สินค้าผิดประเภท-สร้างภาพลักษณ์ลบอย่างร้ายแรง หลังเจ้าตัวเพิ่งโดนปรับไป 2,000 บาท
ดูเหมือนเรื่องราวจะไม่จบลงง่ายๆ สำหรับ นายระวัฒน์ ศรีรอด หรือ “เบิร์ด วันว่างว่าง” หลังจากผุดคอนเทนต์สุดแผลงในการเล่นสงกรานต์ที่พระประแดง ด้วยการนำ “กาวยาแนว” มาใช้แทนแป้งดินสอพองละลายน้ำไปป้ายหน้าและตัวผู้คนที่ผ่านไปมา จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงความปลอดภัย
ก่อนหน้านี้ “กัน จอมพลัง” ได้พาผู้เสียหายเข้าแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ โดย เบิร์ด วันว่างว่าง ได้เข้าพบพนักงานสอบสวนและถูกเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 2,000 บาท พร้อมรับคำเตือนเรื่องความปลอดภัยต่อผู้อื่น
ครั้งนั้น เบิร์ด วันว่างๆ ยอมรับว่า การกระทำดังกล่าวไม่เหมาะสม ขาดความยั้งคิดและรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมขอโทษชาวพระประแดงและชาว จ.สมุทรปราการ รวมถึงผู้เสียหายทุกคน พร้อมอ้างว่าตอนทำไม่ทันได้คิดและเกิดจากความคึกคะนอง โดยต้องการทําคอนเทนต์เลี้ยงชีพ เพราะมีรายได้หลักจากตรงนี้
อย่างไรก็ดี ล่าสุดวันนี้ (3 พ.ค.69) มีรายงานว่า บริษัท จระเข้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้ผลิตกาวยาแนวตราจระเข้ ไม่นิ่งเฉยต่อกรณีนี้ เตรียมส่งฝ่ายกฎหมายเข้าดำเนินการขั้นเด็ดขาด โดยส่งทีมกฎหมายเข้าพบ พล.ต.ต. ชัชปัณฑกาณฑ์ คล้ายคลึง รองผบช.สอท. เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษในความผิดฐาน พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ในวันที่ 5 พ.ค. เวลา 10.00 น. เนื่องจากมีการนำผลิตภัณฑ์ไปใช้ผิดประเภทในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดอันตราย และเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงลบที่ส่งผลเสียหายต่อแบรนด์อย่างร้ายแรง
ทั้งนี้ บริษัทมองว่า การกระทำดังกล่าวเป็นการทำลายชื่อเสียงที่สั่งสมมาและอาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับความปลอดภัยของสินค้า รวมถึงเป็นการชี้นำให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบที่อันตรายต่อผิวหนังและร่างกายของประชาชน.
ที่มา : พีพีทีวี
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- แฉยับ! เบิร์ด วันว่างๆ รับผิดสัญญายาย แบงก์ เลสเตอร์ อ้างไม่คิดว่าคลิปยาแนวเป็นคอนเทนต์ขยะ
- เบิร์ด วันว่างว่าง ขอเลื่อนเข้าพบตำรวจ กรณีใช้ยาแนวเล่นสงกรานต์
- เบิร์ด วันว่างๆ ถึงไทยแล้ว เตรียมรับหมายเรียกผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ตร.ไซเบอร์ ไล่ปิดบัญชีเพิ่ม
ติดตาม The Thaiger บน Google News: