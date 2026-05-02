ข่าวอาชญากรรม

ใจสลาย! หนุ่มหยุดดูเขายื้อชีวิตคนเจ็บ ช็อกหนักพบเป็น “พ่อตัวเอง”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 16:44 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 16:47 น.
ไรเดอร์แทงลุง 61 สมุทรปราการ
แฟ้มภาพ

รวบไรเดอร์มือแทงวัย 33 ปี อ้างทำไปเพื่อป้องกันตัวหลังดวลหมัดลุงวัย 61 ปี ฉุนถูกเตือนเรื่องขี่รถ เผยประวัติแสบเคยโดนคดียาเสพติด ลูกชายช็อกหนักผ่านมาเห็นคนมุง ปั๊มหัวใจสุดท้ายรู้เป็นพ่อตัวเอง

เหตุการณ์สุดสลดที่เกิดขึ้นหน้าตลาดในพื้นที่ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ กลายเป็นข่าวดราม่าที่บีบหัวใจผู้พบเห็น เมื่อความตายมาเยือนอย่างกะทันหันเพียงเพราะความขัดแย้งบนท้องถนน

เหตุการณ์เมื่อราว 6 โมงเย็นของวันที่ 1 พ.ค.ที่ผ่านมา ขณะเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บรายหนึ่ง มีชายหนุ่มคนหนึ่งหยุดดูเหตุการณ์ด้วยความสนใจ แต่แล้วโลกทั้งใบก็พังทลายเมื่อเขาพบว่า ร่างที่นอนหมดสติอยู่นั้นคือ พ่อของเขาเอง

ภาพที่สะเทือนใจยิ่งกว่าคือบนรถจักรยานยนต์ของผู้ตายยังมีถุงผักและถุงกับข้าวที่เพิ่งซื้อเตรียมกลับไปกินที่บ้านแขวนไว้อยู่ แต่น่าเศร้าที่ผู้เป็นพ่อได้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา

ลูกชายวัย 36 ปี เปิดใจด้วยความโศกเศร้าว่า หลังตนเลิกงานก็ได้ขี่รถผ่านมาที่จุดเกิดเหตุ เห็นมีเหตุวุ่นวายกำลังช่วยกันปั๊มหัวใจกันอยู่ ตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเป็นใคร เลยลงไปดู พอไปเห็นใกล้ๆ ก็ช็อกเลย เพราะชายที่นอนรับความช่วยเหลือถูกปั๊มหัวใจอยู่คือพ่อตัวเอง ยิ่งมาเห็นภาพวงจรปิดตอนเกิดเหตุยิ่งรับไม่ได้ เพราะถ้าแค่เรื่องขับรถปาดหน้ากันอะไรกัน มีเรื่องบนถนนมันไม่ควรถึงขั้นต้องเอาชีวิตกัน

“ผมเดินเข้าไปไม่คิดว่าพ่อผมะโดน ผมคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่ว่าเชามุงอะไรกัน ผมเดินไปเห็นพ่อหันหน้ามาพอดี คือมันช็อกอ่ะ”

ต่อมาตำรวจตามไปรวบตัวผู้ก่อเหตุคือ นายชัชรินทร์ หรือ เอิร์ธ อายุ 33 ปี หนุ่มไรเดอร์ที่บุกไปกบดานที่ จ.สระบุรี ก่อนตัดสินใจเข้ามอบตัว เจ้าตัวสารภาพว่า สาเหตุเกิดจากการจอดรถเถียงกัน เนื่องจากตนไปเตือนผู้ตาย ลุงอายุ 61 ปี เรื่องการขี่รถจักรยานยนต์ที่อาจเกิดอุบัติเหตุ

แต่ถูกผู้ตายด่าสวนด้วยคำหยาบคายจนเกิดการชกต่อยกันอย่างรุนแรง ก่อนที่นายชัชรินทร์จะใช้มีดแทงเข้าที่ท้องผู้ตาย 1 ครั้ง อ้างว่าเป็นการป้องกันตัวแล้วขี่รถหนีไป

ทั้งนี้ ตำรวจ สภ.พระสมุทรเจดีย์ ได้คุมตัวผู้ต้องหาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพและค้นบ้านพักจนพบชุดไรเดอร์ที่ใส่ในวันเกิดเหตุ โดยระหว่างการทำแผนฯ ผู้ต้องหาปิดปากเงียบไม่ยอมให้สัมภาษณ์ใดๆ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่แจ้ง 2 ข้อหาหนัก ฆ่าผู้อื่น , พกพาอาวุธมีด

ตรวจสอบประวัติอาชญากรรมเพิ่มเติม พบว่า นายชัชรินทร์เคยถูกดำเนินคดีข้อหาเสพสารเสพติดมาแล้วเมื่อปี 2563 ในพื้นที่เดียวกัน

ขอบคุณข้อมูล : ไทยรัฐนิวส์โชว์ , ห้องข่าวภาคเที่ยง สุดสัปดาห์ ช่อง 7

ไรเดอร์แทงลุง 61 สมุทรปราการ

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

