ใบตรวจหวย เรียงเบอร์ 2 พฤษภาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 02 พ.ค. 2569 16:00 น.| อัปเดต: 02 พ.ค. 2569 14:08 น.
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลรางวัลประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 เช็กใบตรวจหวยเรียงเบอร์ ผลสลากทุกรางวัลได้ที่นี่ ลุ้นเป็นเศรษฐีใหม่ฉลองวันหยุดของผู้ใช้แรงงาน

ผ่านพ้นวันหยุดพักผ่อนเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติไปเป็นที่เรียบร้อย ก็ถึงเวลาที่พี่น้องผู้ใช้แรงงานและนักเสี่ยงโชคทั่วประเทศจะได้มาลุ้นรับโชคก้อนโตกันต่อ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้ทำการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 ณ อาคารออกรางวัล สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี บรรดาคอหวยสามารถนำลอตเตอรี่ที่มีอยู่ในมือมาตรวจสอบความถูกต้องได้ผ่านใบตรวจหวยเรียงเบอร์ได้ที่นี่

ผลการออกรางวัลงวดวันที่ 2 พ.ค. 69 มีรายละเอียดดังนี้

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท ได้แก่ หมายเลข รอผล

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ รอผล

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท ได้แก่ รอผล

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท ได้แก่ รอผล

สำหรับผู้ที่โชคดีถูกรางวัลรับทรัพย์หลังวันแรงงาน สามารถนำสลากไปขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ ภายในระยะเวลา 2 ปี นับจากวันออกรางวัล สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลที่ 1 และรางวัลข้างเคียง ต้องนำสลากพร้อมบัตรประชาชนไปติดต่อขอรับเงินรางวัลด้วยตนเองที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ถนนนนทบุรี ทั้งนี้ รางวัลที่มีมูลค่าตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป จะต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้อยละ 1 ของเงินรางวัล

ผลการออกรางวัล สลากกินแบ่งรัฐบาล 6 งวดล่าสุด

งวดประจำวันที่ 16 เม.ย. 2569

  • รางวัลที่ 1 : 309612
  • เลขหน้า 3 ตัว : 355 – 108
  • เลขท้าย 3 ตัว : 868 – 424
  • เลขท้าย 2 ตัว : 77

งวดประจำวันที่ 1 เม.ย. 2569

  • รางวัลที่ 1: 292514
  • เลขหน้า 3 ตัว: 406 – 113
  • เลขท้าย 3 ตัว: 851 – 098
  • เลขท้าย 2 ตัว: 47

งวดประจำวันที่ 16 มี.ค. 2569

  • รางวัลที่ 1: 833009
  • เลขหน้า 3 ตัว: 510 – 983
  • เลขท้าย 3 ตัว: 439 – 954
  • เลขท้าย 2 ตัว: 64

งวดประจำวันที่ 1 มี.ค. 2569

  • รางวัลที่ 1: 820866
  • เลขหน้า 3 ตัว: 479 – 504
  • เลขท้าย 3 ตัว: 068 – 837
  • เลขท้าย 2 ตัว: 06

งวดประจำวันที่ 16 ก.พ. 2569

  • รางวัลที่ 1: 340563
  • เลขหน้า 3 ตัว: 527 – 241
  • เลขท้าย 3 ตัว: 578 – 169
  • เลขท้าย 2 ตัว: 07

งวดประจำวันที่ 1 ก.พ. 2569

  • รางวัลที่ 1: 174629
  • เลขหน้า 3 ตัว: 917 – 195
  • เลขท้าย 3 ตัว: 408 – 041
  • เลขท้าย 2 ตัว: 48

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

