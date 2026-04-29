สาวไทยทำได้! “เบส-ไบร์ท” ตบชนะญี่ปุ่น 2-0 เซต คว้าทองที่ 10 เอเชียนบีชเกมส์ 2026
“เบส วรพีรชยากร” และ “ไบรท์ ธาราวดี” โชว์ฟอร์มเยี่ยม เอาชนะคู่แข่งจากแดนปลาดิบ 2 เซตรวด คว้าทองเหรียญที่ 10 ศึกเอเชียนบีชเกมส์ 2026
“เบส-วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี” ลงสนามคู่กับ “ไบร์ท-ธาราวดี นาราพรลภัส” สองนักกีฬาวอลเลย์บอลชายหาดหญิงทีมชาติไทย ลงแข่งขันนัดสำคัญ ศึกวอลเลย์บอลชายหาด เอเชียนบีชเกมส์ ครั้งที่ 6 “ซานย่า 2026” การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจัดขึ้น ณ เมืองซานย่า สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 09.00 น.
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศประเภททีมหญิง เบส วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี และ ไบร์ท ธาราวดี นาราพรลภัส โคจรมาพบกับคู่แข่งสายแข็งจากประเทศญี่ปุ่น คู่แข่งคือสองพี่น้องมัตสึโมโตะ ได้แก่ มัตสึโมโตะ เรน และ มัตสึโมโตะ นอน แฟนกีฬาชาวไทยต่างรอคอยรับชมการถ่ายทอดสดเพื่อส่งแรงเชียร์ให้ทีมชาติไทยคว้าชัยชนะ
เมื่อเริ่มการแข่งขัน สองนักตบลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มการเล่นอย่างยอดเยี่ยม เบส วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี และ ไบร์ท ธาราวดี นาราพรลภัส ประสานงานกันทำคะแนนอย่างต่อเนื่อง ทีมชาติไทยเอาชนะคู่พี่น้องมัตสึโมโตะจากญี่ปุ่นไปได้ 2-0 เซต ด้วยคะแนน 21-17 และ 21-15
ส่งผลให้ให้ เบส วรพีรชยากร ก้องภพศรุตาวดี และ ไบร์ท ธาราวดี นาราพรลภัส คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จ เหรียญทองนี้ถือเป็นเหรียญทองเหรียญที่ 10 ของทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนบีชเกมส์ 2026
สรุปเหรีญรางวัลเอเชียนบีชเกมส์ 2026 (อัปเดต ณ วันที่ 29 เม.ย. 2569)
- จีน: 22 ทอง 17 เงิน 11 ทองแดง รวม 50 เหรียญ
- ไทย: 10 ทอง 8 เงิน 5 ทองแดง รวม 23 เหรียญ
- อิหร่าน: 7 ทอง 0 เงิน 0 ทองแดง รวม 7 เหรียญ
- ฟิลิปปินส์: 3 ทอง 3 เงิน 2 ทองแดง รวม 8 เหรียญ
- อินเดีย: 3 ทอง 2 เงิน 1 ทองแดง รวม 6 เหรียญ
- เวียดนาม: 2 ทอง 5 เงิน 5 ทองแดง รวม 12 เหรียญ
- สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์: 2 ทอง 2 เงิน 2 ทองแดง รวม 6 เหรียญ
- เกาหลีใต้: 1 ทอง 3 เงิน 5 ทองแดง รวม 9 เหรียญ
- ศรีลังกา: 1 ทอง 2 เงิน 4 ทองแดง รวม 7 เหรียญ
- คาซัคสถาน: 1 ทอง 1 เงิน 5 ทองแดง รวม 7 เหรียญ
ติดตาม The Thaiger บน Google News: