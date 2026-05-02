สลากดิจิทัล L6 งวด 2 พ.ค. 69 ถูกรางวัลที่ 1 รวม 30 ใบ รับทรัพย์ 180 ล้าน
สำนักงานสลากฯ สรุปยอดผู้ถูกรางวัลที่ 1 หมายเลข 536077 สลาก L6 ผ่านแอปฯ เป๋าตัง ประจำงวดวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 พร้อมเช็กผลรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก N3 และขั้นตอนการขึ้นเงินรางวัล
บรรยากาศหลังการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ประจำงวดวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2569 คึกคักสุดขีด เมื่อมีผู้โชคดีกลายเป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงรับวันแรงงานแห่งชาติ ล่าสุด ธนาคารกรุงไทยได้เผยแพร่สรุปข้อมูลผู้ถูกรางวัลที่ 1 ผ่านระบบสลากดิจิทัล L6 บนแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” งวดนี้ยอดเงินรางวัลรวมสูงถึง 180 ล้านบาท
สำหรับหมายเลขที่ถูกรางวัลที่ 1 คือ 536077 โดยมีจำนวนใบที่ถูกรางวัลทั้งหมด 30 ใบ แบ่งสัดส่วนผู้โชคดีดังนี้:
-
ถูก 1 ใบ จำนวน 20 คน (รับคนละ 6 ล้านบาท)
-
ถูก 2 ใบ จำนวน 2 คน (รับคนละ 12 ล้านบาท)
-
ถูก 3 ใบ จำนวน 2 คน (รับคนละ 18 ล้านบาท)
นอกจากสลาก L6 แล้ว งวดนี้ยังมีการประกาศผลสลากตัวเลขสามหลัก (N3) ซึ่งมีผู้โชคดีคว้ารางวัลไปได้เช่นกัน โดยมีรายละเอียดผลรางวัลดังนี้:
-
รางวัล 3 ตัวตรง: หมายเลข 077 (เงินรางวัล 8,036 บาท)
-
รางวัล 3 ตัวสลับหลัก: หมายเลข 707, 770 (เงินรางวัล 3,693 บาท)
-
รางวัล 2 ตัวตรง: หมายเลข 43 (เงินรางวัล 592 บาท)
-
รางวัลพิเศษ: หมายเลข 077, 000, 001, 685 (เงินรางวัล 718,012 บาท)
ผู้ที่ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปฯ เป๋าตัง สามารถตรวจสอบผลรางวัลและดำเนินการขึ้นเงินรางวัลผ่านระบบได้ทันที โดยระบบจะแจ้งเตือนอัตโนมัติหากท่านเป็นผู้โชคดี สำหรับการซื้อสลากดิจิทัลในงวดถัดไป จะเริ่มเปิดจำหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 – 23.00 น. ของวันถัดไปหลังจากวันออกรางวัล
หมายเหตุ: เงื่อนไขการรับเงินรางวัลเป็นไปตามที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: