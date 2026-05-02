อนุโมทนาบุญใหญ่! ตระกูล “สมิตะมาน” บริจาคที่ดิน 66 ไร่ สร้างศูนย์การแพทย์
ทายาทร้อยโทปิ่น-คุณแม่วิเชียร มอบที่ดินผืนใหญ่ใจกลาง ต.คำน้ำแซบ รองรับการขยายตัวทางการแพทย์ในอนาคต ผอ.โรงพยาบาลเผย เป็นกุศลเจตนาอันยิ่งใหญ่ที่จะช่วยเพิ่มศักยภาพการดูแลสุขภาพประชาชนและลดความแออัดอย่างยั่งยืน
เมื่อวันที่ 27 เม.ย.69 ที่ผ่านมา ได้เกิดเรื่องราวความประทับใจและกุศลเจตนาครั้งสำคัญในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี เมื่อ นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวารินชำราบ พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากรทางการแพทย์ ได้ร่วมรับมอบหนังสือแสดงเจตจำนงบริจาคที่ดินผืนใหญ่จากทายาทตระกูล “สมิตะมาน”
ที่ดินที่ได้รับมอบในครั้งนี้มีเนื้อที่ประมาณ 66 ไร่ 3 งาน 07.4 ตารางวา ตั้งอยู่ในพื้นที่ ต.คำน้ำแซบ ซึ่งเป็นที่ดินของทายาทร้อยโทปิ่น และคุณแม่วิเชียร สมิตะมาน โดยมีนางสาวประพิศ, นางสาวนฤมล, นางสาวลัดดาวัลย์ และนางสาวกรรณิการ์ สมิตะมาน เป็นผู้ส่งมอบเจตจำนงอันเป็นกุศลในครั้งนี้
วัตถุประสงค์หลักของการบริจาคครั้งนี้คือ เพื่อให้โรงพยาบาลนำไปใช้ประโยชน์ในกิจกรรมทางการแพทย์ และเตรียมความพร้อมในการรองรับการขยายตัวของการให้บริการประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต ซึ่งที่ดินผืนนี้จะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการพัฒนาสถานพยาบาลให้ทันสมัยและเข้าถึงง่ายขึ้น
นายแพทย์ปิยวัฒน์ อังควะนิช ได้กล่าวขอบพระคุณครอบครัวสมิตะมานในนามของโรงพยาบาลและประชาชน โดยย้ำว่าที่ดินผืนนี้คือ “รากฐานสำคัญ” ที่จะส่งผลดีในหลายมิติ
1.ลดความแออัด ช่วยแก้ปัญหาความหนาแน่นของอาคารสถานที่ในปัจจุบัน
2.เพิ่มศักยภาพการรักษา พัฒนาประสิทธิภาพการดูแลสุขภาวะให้ครอบคลุมประชาชนทั้งใน อ.วารินชำราบ และพื้นที่ใกล้เคียง
3.ประโยชน์สืบต่อไป เป็นมรดกทางสาธารณสุขที่จะสร้างประโยชน์ให้คนรุ่นหลังอย่างไม่จบสิ้น
