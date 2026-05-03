ช็อกวงการอีกคู่ ฝ่ายหญิงประกาศสถานะล่าสุด ปิดฉากลูกสะใภ้จารุจินดา
ใจหาย เมีย “ตั้ม วิชญะ” ลูกชายดวงดาว จารุจินดา โพสต์ไอจีแจ้งสถานะล่าสุด แยกทางอดีตสามีมาสักพักใหญ่แล้ว พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่อยู่เคียงข้าง
เล่นเอาหลายๆคนในแวดวงการบันเทิงต้องช็อกไม่ร้อย เมื่อล่าสุด หญิงออน ดวงพร ภรรยาของนักแสดงและผู้จัดหนุ่ม ตั้ม วิชญะ จารุจินดา ซึ่งเป็นลูกชายคนโตของนักแสดงรุ่นใหญ่ ดวงดาว จารุจินดา ได้ออกมาเผยถึงสถานะล่าสุดผ่านอินสตาแกรมว่า เธอเองได้จบความสัมพันธ์กับสามีสักพักแล้ว
“ออนขอแจ้งให้ทราบว่า ออนได้แยกทางกับพี่ตั้ม(อดีตสามี) มาสักพักใหญ่แล้ว ซึ่งเป็นการตัดสินใจร่วมกันด้วยความเข้าใจ และต่างคนต่างเดินหน้าต่อในชีวิตของตัวเอง ขอบคุณเพื่อนๆ คนรอบตัว และทุกคนในชีวิตที่อยู่เคียงข้าง และให้กำลังใจกันมาตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา ออนขอขอบคุณจริงๆค่ะ”
สำหรับ ตั้ม วิชญะ และหญิงออน ได้เข้าพิธีวิวาห์เมื่อช่วงปี 2565 ก่อนจะจบความสัมพันธ์สามีภรรยาในปี 2569.
