เมียไรเดอร์ ตำหนิแรง หลังไร้เงาหนุ่มขับ BMW ร่วมงานศพวันสุดท้าย

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 03 พ.ค. 2569 17:45 น.| อัปเดต: 03 พ.ค. 2569 17:45 น.
ภาวี มุขแก้ว ภรรยาไรเดอร์ที่เสียชีวิต
ภรรยาไรเดอร์ ซัดไร้จิตสำนึก ความรับผิดชอบ หลังหนุ่มนักศึกษาขับ BMW ไม่มาร่วมงานศพวันสุดท้าย ทนายฝั่งผู้ต้องหาอธิบายเหตุไม่กล้าเดินทางมาที่วัด

จากกรณีนักศึกษาชายอายุ 22 ปี ขับรถ BMW พุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ของไรเดอร์ ส่งผลให้อีกฝ่ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุ บนถนน บางขัน-เชียงราก ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เหตุเกิดเมื่อเวลา 01.00 น. ของวันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้ โดยพบว่า รถยนต์คันดังกล่าวขับมาด้วยความเร็วสูง ก่อนพุ่งชนท้ายรถจักรยานยนต์ โดยไม่ชะลอความเร็วหรือเบรกแต่อย่างใด

ล่าสุด (3 พ.ค.) เมื่อเวลา 16.00 น. ที่วัดสวนกล้วย อ.หนองแค จ.สระบุรี ซึ่งเป็นวันฌาปนกิจ นางภาวี มุขแก้ว ภรรยาของผู้เสียชีวิตกล่าวว่า ทั้ง 3 วันที่ผ่านมาทางผู้ก่อเหตุที่ขับรถเก๋ง BMW ไม่ได้มาร่วมงานศพ แต่มีแต่พ่อแม่ ของผู้ขับรถมางานศพทั้ง 2 คืน วันแรกนำพวงหรีดมากราบศพ คืนที่ 2 ฟังพระสวด แล้วก็กลับเลย

ภรรยาของผู้ตาย ตำหนิผู้ก่อเหตุว่า ไม่มีจิตใต้สำนึกและความรับผิดชอบและไม่สลดเลย

“หนูคิดว่ามันเป็นข้ออ้าง เขาบอกว่ามาไม่ไหว หนูเองก็คิดว่า คำว่าไม่ไหวคืออะไร ส่วนสามีนั้นเป็นเสาหลักของบ้าน คิดว่าเงินไม่สามารถซื้อชีวิตแฟนตัวเองได้หรอก แต่ผู้ก่อเหตุควรแสดงความรับผิดชอบมากกว่านี้ คำขอโทษจากผู้ก่อเหตุก็ไม่มี ถ้าแม่เขาไม่สั่งเขามาขอโทษ เขาก็คงไม่มาขอโทษ”

เมื่อถามว่าอยากได้อะไรจากผู้ก่อเหตุ ภรรยของไรเดอร์ ตอบชัดเจนว่า ผู้ก่อเหตุน่าจะมีความเป็นคนมากกว่านี้ และนี้วันสุดท้ายก็ยังคิดไม่ได้ ลองให้ผู้ก่อเหตุมายืนอยู่จุดนี้บ้าง ส่วนลูก 2 คน ก็คงต้องหาเงินส่งเสียกันต่อไป ส่วนทางด้านคดีตนเองจะดำเนินการให้ถึงที่สุด เพราะตนเองไม่ยอม

ภรรยาไรเดอร์ฺ งานศพวันสุดท้าย
ก่อนหน้านี้ “ทนายฝั่งผู้ต้องหา” ได้ติดต่อให้ข้อมูลกับแจ๊ค ศรีสุภางค์ ผู้สื่อข่าว โดยทางทนายอธิบายว่า จริงๆ ฝั่งผู้ต้องหาอยากไป แต่มีข้อความลักษณะข่มขู่เข้ามา ทำให้กังวลเรื่องความปลอดภัย ทนายจึงแนะนำให้พ่อแม่ของผู้ต้องหาไปร่วมงานแทนก่อน เพราะเข้าใจดีว่าครอบครัวและเพื่อนของผู้เสียชีวิตยังอยู่ในอารมณ์โกรธและเสียใจหนักมาก

พร้อมยืนยันว่า หลังจบงานศพ จะมีการติดต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต เพื่อพูดคุยเรื่องการเยียวยาและช่วยเหลือต่อไป

ขณะที่ฝั่งพ่อผู้ก่อเหตุอ้างว่า ลูกชายเครียดหนัก ขังตัวในห้อง ร้องไห้นอนไม่หลับ สภาพจิตใจย่ำแย่จนมางานศพไม่ไหว แต่ที่พีคสุด คือ เมื่อถูกถามว่า น้องไม่เห็นกระแสด่าทอในโซเชียลเลยหรือ ? ญาติผู้ก่อเหตุกลับตอบว่า “เขาไม่รู้เรื่องหรอก เขาอ่านภาษาไทยไม่ออก”.

