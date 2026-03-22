“เอฟ นครนายก” สยบ รอนนี่ 10-7 เฟรม ซิวแชมป์เวิลด์โอเพ่น 2026

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 22 มี.ค. 2569 20:57 น.| อัปเดต: 22 มี.ค. 2569 21:05 น.
ภาพ @WorldSnookerTour

“เทพไชยา อุ่นหนู” สร้างประวัติศาสตร์โค่น รอนนี่ โอซุลลิแวน ชนิดตามหลังก่อน 0-4 เฟรม ก่อนเป้นฝ่ายชนะ 10-7 เฟรม คว้าแชมป์รายการเก็บคะแนนครั้งแรกในรอบหลายปี พร้อมโชว์แม็กซิมัมเบรกสุดสวยในรอบชิงชนะเลิศที่จีน

การแข่งขันสนุกเกอร์รายการ “เวิลด์ โอเพ่น 2026” รอบชิงชนะเลิศ ณ เมืองอวี้ซาน ประเทศจีน จบลงด้วยชัยชนะอันน่าทึ่งของ “เอฟวัน” เทพไชยา อุ่นหนู นักสอยคิวขวัญใจชาวไทย ที่โชว์ฟอร์มระดับมาสเตอร์พีซเอาชนะตำนานเบอร์หนึ่งของโลกอย่าง รอนนี่ โอซุลลิแวน ไปได้ 10-7 เฟรม

เกมในเซสชั่นที่สองเริ่มต้นด้วยความเข้มข้น หลังจากที่เอฟวันพลิกนรกจากตามหลัง 0-4 ในช่วงต้นเกม กลับมาแซงนำ 5-4 เฟรมในเซสชั่นแรก เมื่อกลับมาสู้กันต่อในช่วงค่ำ นักสอยคิวจากไทยยังคงรักษาความนิ่งและใช้ความเร็วที่เป็นจุดเด่นกดดันจนตำนานสน๊กเกอร์รุ่นเก๋าเริ่มผิดพลาด

วินาทีประวัติศาสตร์เกิดขึ้นในเฟรมที่ 16 เมื่อเอฟวันโชว์ความแม่นยำระดับเทพเจ้า กด แม็กซิมัมเบรก 147 แต้ม เต็มกระดานต่อหน้าแฟนสนุกเกอร์ชาวจีนและผู้ชมทั่วโลก แม้แต่คู่แข่งอย่าง รอนนี่ โอซุลลิแวน ยังต้องลุกขึ้นปรบมือยอมรับในความยอดเยี่ยมของนักสอยคิวไทยรายนี้ ก่อนที่เอฟวันจะปิดจ็อบคว้าเฟรมที่ 17 และคว้าแชมป์ไปครองอย่างยิ่งใหญ่.

สรุปเส้นทางสู่แชมป์ของ เทพไชยา อุ่นหนู

  • รอบรองชนะเลิศ ชนะ จัดด์ ทรัมป์ (มือ 1 โลก) 6-4 เฟรม
  • รอบชิงชนะเลิศ ชนะ รอนนี่ โอซุลลิแวน (ตำนานโลก) 10-7 เฟรม
  • รางวัลพิเศษ ทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในรอบชิงชนะเลิศ
  • เงินรางวัล รับทรัพย์ก้อนโต 175,000 ปอนด์ (ประมาณ 7.6 ล้านบาท)

ชัยชนะครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นถ้วยรางวัลระดับ Ranking Title ที่รอคอยมานาน แต่ยังเป็นการลบคำสบประมาทเรื่องความกดดัน และพิสูจน์ให้เห็นว่าในวันที่ “เอฟวัน” เข้าฝัก เขาสามารถล้มยักษ์ทุกคนในปฐพีนี้ได้จริงๆ โดยเจ้าตัวยังกลายเป็นนักสนุกเกอร์ไทยคนที่ 2 ที่ได้แชมป์ระดับเวิลด์แรงกิง โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นปี 1995 จาก “ต๋อง ศิษย์ฉ่อย” วัฒนา ภู่โอบอ้อม ซึ่งชนะ รอนนี คว้าแชมป์ไทยแลนด์โอเพ่น.

เทพไชยา อุ่นหนู ทำแม็กซิมัมเบรก 147 แต้มในรอบชิงชนะเลิศ
ภาพ @WorldSnookerTour

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

