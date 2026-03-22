นายกฯ สั่งด่วน เอาน้ำมันสำรองออกขายประชาชน แก้ปัญหาวิกฤตพลังงาน
ราชกิจจานุเบกษาประกาศ คำสั่งนายกรัฐมนตรี ไฟเขียวให้ผู้ค้านำน้ำมันเชื้อเพลิงสำรองออกมาจำหน่ายให้ประชาชนได้ทันที ยกเลิกข้อบังคับเดิมเพื่อรับมือผลกระทบจากสงครามตะวันออกกลาง
ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2569 ลงนามโดยนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันปัญหาภาวะขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิง รัฐบาลต้องการรับมือกับผลกระทบที่เกิดจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง
เนื้อหาสำคัญของประกาศฉบับนี้คือการปรับปรุงคำสั่งเดิมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2569 รัฐบาลได้สั่งยกเลิกเงื่อนไขในข้อ 4 กับข้อ 5 ของคำสั่งฉบับเก่า เปิดทางให้ผู้ค้าน้ำมันสามารถดึงน้ำมันเชื้อเพลิงที่สำรองไว้ออกมาจำหน่ายให้บริการประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วทั่วถึง
คำสั่งมีผลบังคับใช้ทันทีตั้งแต่วันที่ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป การปรับมาตรการจะช่วยกระจายน้ำมันเข้าสู่ระบบ ลดปัญหาการขาดแคลนพลังงานในประเทศช่วงสถานการณ์วิกฤตได้อย่างทันท่วงที
