ช็อกในช็อก! ตรวจผับเมืองสุพรรณ เจ้าอาวาสควง 2 พระลูกวัดนั่งดื่มหรา แถม 1 คนฉี่ม่วง
ยิ่งกว่า สาธุ2 ! “สมภารสายตี้” สิ้นท่าหลังเหิมพาลูกวัดทัวร์ราตรี สลัดจีวรใส่ยีนส์นั่งดริงก์ พอตำรวจลงตีเนียนเป็นเด็กเสิร์ฟ แต่ไม่รอด อึ้งหนักเจ้าอาวาสขับเก๋งพา 2 พระลูกวัดแปลงโฉม ค้นรถเจอสบงอุปกรณ์สงฆ์ครบชุด สุดท้ายจับสึกยกแก๊ง แถมฉี่ม่วง 1 ราย
เหตุฉาวครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำของวันที่ 19 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยนายสิทธิพร คงหมอ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สั่งการด่วนให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง นำโดย นายชัยธัช เจษฎาปกรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง เข้าตรวจสอบผับแห่งหนึ่ง หลังชาวบ้านร้องเรียนเรื่องเสียงดังรบกวน แต่สิ่งที่เจ้าหน้าที่พบกลับไม่ใช่แค่เรื่องเสียง แต่กลับไปเจอคนในผ้าเหลืองระดับ เจ้าอาวาส แปลงกายมานั่งดื่มหรากับสองพระลูกวัด
โดยทันทีที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบภายในสถานบันเทิงดังกล่าวใน อ.เมืองสุพรรณบุรี ต้องสะดุดเข้ากับความผิดปกติ ของโต๊ะหนึ่งซึ่งมีชาย 3 คนสวมหมวกแก๊ป-เสื้อยืด และกางเกงยีนส์ แสดงอาการลุกลี้ลุกลนเห็นได้ชัด กระทั่งเห็นเจ้าหน้าที่ 2 คนแรกจึงได้พยายามเดินหนีออกจากร้านอย่างรวดเร็ว
แต่ที่น่าตกตะลึงยิ่งกว่า คือ ชายคนที่สามซึ่งไม่ได้เดินหนีแต่กลับเดินตรงเข้าไปที่บาร์เหล้าและพยายามทำท่าทางหยิบจับสิ่งของเสมือนว่าเป็น “พนักงานเสิร์ฟ” หรือบาร์เทนเดอร์ของร้าน หวังตบตาเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจผิด แต่ละครฉากนี้ไม่แนบเนียนพอ เพราะเจ้าหน้าที่ได้ปรี่เข้าคุมตัวทั้ง 3 คนไว้ได้ทันควัน
ตรวจค้นรถยนต์ที่กลุ่มชายดังกล่าวขับมาจอดนั้น ภายในไม่ได้มีแค่อุปกรณ์สัมภาระทั่วไ แต่กลับเต็มไปด้วย “เครื่องอัฐบริขาร” ทั้งจีวร ตาลปัตร หมอน และย่ามพระ วางกองอยู่
สอบสวนชายทั้งสามคนสารภาพเป็นพระภิกษุสงฆ์ทั้งหมด หนึ่งในนั้นมีตำแหน่งเป็นถึง เจ้าอาวาสวัดดัง” แห่งหนึ่งในอำเภอสามชุก ซึ่งทำหน้าที่เป็น “โชเฟอร์” ขับรถตระเวนรับพระลูกวัดอีก 2 รูปจากเขตอำเภอเมืองสุพรรณฯ ทั้งหมดใช้รถยนต์เป็นห้องแต่งตัวเคลื่อนที่ สลัดผ้าเหลืองเปลี่ยนเป็นชุดวัยรุ่นเพื่อตบตาผู้คน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่นำตัวชายทั้ง 3 ราย เข้าตรวจหาสารเสพติดในร่างกาย ผลปรากฏว่าพระลูกวัด 1 ราย ปัสสาวะเป็นสีม่วง ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจึงคุมตัวทั้งหมดไปพบเจ้าคณะตำบล เพื่อทำการ “ลาสิกขา” โดยพระลูกวัดที่พบสารเสพติดได้ถูกส่งตัวเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาต่อไป.
