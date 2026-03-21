สาเหตุไร้เงา สรยุทธ จัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน

รู้แล้วสาเหตุไร้เงา สรยุทธ สุทัศนะจินดา ไม่มาจัดรายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์วันนี้ แฟนข่าวแปลกใจ ดร.หมวย ทำหน้าที่แทน
ไม่ค่อยได้เห็นกันบ่อยนักที่รายการเรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์จะไร้ซึ่งผู้ประกาศข่าวคนดัง สรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่จะต้องมานั่งประจำการหน้าจอทุกครั้งไม่เคยขาด แต่ล่าสุด 21 มีนาคม 2569 แฟนข่าวกลับต้องประหลาดใจอย่างหนักเมื่อจู่ ๆ ก็ไร้เงาของพี่ยุทธไปเสียอย่างนั้น
และกลายเป็น ดร.หมวย อริสรา มารับหน้าที่แทน สรยุทธ ประกบคู่ ตูน ปรินดา โดยเปิดรายการมา ตูน ก็แจ้งกับแฟนข่าวตั้งแต่ต้นเลย เพื่อให้แฟนข่าวหายห่วงและหายสงสัยว่า “วันนี้คุณผู้ชมเปิดมาเจอตูนกับพี่หมวยอาจจะรู้สึกแปลกใจ วันนี้พี่ยุทธไม่อยู่ เพราะไปตรวจสุขภาพประจำปี เหลือตูนกับพี่หมวยสองคน เป็นกำลังใจให้เราด้วย”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : รายการ เรื่องเล่าเสาร์อาทิตย์
ติดตาม The Thaiger บน Google News: