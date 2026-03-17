จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”
รัฐบาลจีนประกาศเดินหน้าบทบาทพี่ใหญ่ในภูมิภาค ล่าสุดตัดสินใจส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีฉุกเฉินให้แก่ 4 ประเทศในตะวันออกกลาง ได้แก่ อิหร่าน จอร์แดน เลบานอน และอิรัก เพื่อหวังบรรเทาวิกฤตการณ์และความยากลำบากที่ประชาชนในพื้นที่กำลังเผชิญอย่างหนักจากผลกระทบของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันอังคารที่ 17 มี.ค.โดยระบุว่า ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันได้สร้างภัยพิบัติทางมนุษยธรรมที่รุนแรงและสร้างความเจ็บปวดอย่างมหาศาลให้กับประชาชนในอิหร่านและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค
“จีนมีความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบ และหัวใจของเราส่งไปถึงพวกเขา” หลิน เจี้ยน กล่าวเน้นย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลปักกิ่ง
ความช่วยเหลือในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความทุกข์ยากเบื้องต้นและยับยั้งไม่ให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมขยายวงกว้างออกไปจนยากจะควบคุม นอกเหนือจากการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว จีนยังคงยืนยันที่จะใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อยุติปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง
จีนยืนยันจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพและการหยุดยิงโดยเร็วที่สุด เป้าหมายคือการนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติและป้องกันการแพร่กระจายของวิกฤตการณ์ใหม่ๆ ในอนาคต
การประกาศความช่วยเหลือของจีนในครั้งนี้ นักวิเคราะห์ต่างถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการขยายอิทธิพลและการแสดงบทบาทเป็นตัวกลางผู้สร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระดับโลกที่ยังคงไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้โดยง่าย.
ที่มา : Xinhua
อ่านข่าวเพิ่มเติม
- ทรัมป์ เลื่อนเยือนจีนคุยสีจิ้นผิง อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง
- ฮอนดะ ถูกยกเลิกดีลโฆษณา หลังโพสต์หนุนอิหร่าน ลุยบอลโลก 2026
- ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-อังกฤษ ปัดคำขอทรัมป์ส่งเรือรบที่ช่องแคบฮอร์มุซ
