จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”

เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 16:56 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 16:59 น.
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน
รัฐบาลจีนประกาศเดินหน้าบทบาทพี่ใหญ่ในภูมิภาค ล่าสุดตัดสินใจส่งมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกรณีฉุกเฉินให้แก่ 4 ประเทศในตะวันออกกลาง ได้แก่ อิหร่าน จอร์แดน เลบานอน และอิรัก เพื่อหวังบรรเทาวิกฤตการณ์และความยากลำบากที่ประชาชนในพื้นที่กำลังเผชิญอย่างหนักจากผลกระทบของความขัดแย้งที่ยืดเยื้อ

หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเมื่อวันอังคารที่ 17 มี.ค.โดยระบุว่า ความขัดแย้งที่กำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบันได้สร้างภัยพิบัติทางมนุษยธรรมที่รุนแรงและสร้างความเจ็บปวดอย่างมหาศาลให้กับประชาชนในอิหร่านและประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค

“จีนมีความเห็นอกเห็นใจอย่างลึกซึ้งต่อประชาชนในประเทศที่ได้รับผลกระทบ และหัวใจของเราส่งไปถึงพวกเขา” หลิน เจี้ยน กล่าวเน้นย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลปักกิ่ง

ความช่วยเหลือในครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อลดทอนความทุกข์ยากเบื้องต้นและยับยั้งไม่ให้วิกฤตด้านมนุษยธรรมขยายวงกว้างออกไปจนยากจะควบคุม นอกเหนือจากการส่งมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์แล้ว จีนยังคงยืนยันที่จะใช้ช่องทางทางการทูตเพื่อยุติปัญหาความไม่สงบในตะวันออกกลางอย่างต่อเนื่อง

จีนยืนยันจะทำอย่างสุดความสามารถเพื่อส่งเสริมกระบวนการสันติภาพและการหยุดยิงโดยเร็วที่สุด เป้าหมายคือการนำพาความสงบสุขกลับคืนสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืน เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติและป้องกันการแพร่กระจายของวิกฤตการณ์ใหม่ๆ ในอนาคต

การประกาศความช่วยเหลือของจีนในครั้งนี้ นักวิเคราะห์ต่างถือเป็นก้าวสำคัญที่สะท้อนถึงการขยายอิทธิพลและการแสดงบทบาทเป็นตัวกลางผู้สร้างสันติภาพในตะวันออกกลาง ท่ามกลางสถานการณ์ความตึงเครียดระดับโลกที่ยังคงไม่มีท่าทีว่าจะยุติลงได้โดยง่าย.

ที่มา : Xinhua

นักท่องเที่ยวถ่ายรูปดอกทิวลิปในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งในเซี่ยงไฮ้ เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2026 (AP Photo/Vincent Thian)

ข่าวล่าสุด
พนักงานทำความสะอาดแอบผสมน้ำยาเคมีในชา ข่าวต่างประเทศ

เพื่อนร่วมงานเกือบขิต คลิปแม่บ้านแอบแค้น ผสม “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ในชาให้ดื่ม

3 วินาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

15 นาที ที่แล้ว
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้ บันเทิง

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

38 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

43 นาที ที่แล้ว
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ เศรษฐกิจ

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตช่วงเย็น ปรับครั้งที่ 11 ปิดบวก 50 บาท

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย บันเทิง

สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองคำผันผวน นักลงทุนแห่ซบ ‘อสังหาฯ’ กินกำไรมั่นคงกว่าในระยะยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ &quot;ท้อที่เป็นเดอะแบก&quot; หลังปัญาครอบครัวถาโถม บันเทิง

สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ “ท้อที่เป็นเดอะแบก” หลังปัญาครอบครัวถาโถม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

เปิดอาชีพ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ถึงว่าคุ้นหน้า ดีกรีนักเรียนนอก สู่ชีวิตแม่ลูก 4

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์ ข่าว

ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ข่าวต่างประเทศ

จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลาววิกฤต! น้ำมันขาดแคลนหนัก ปั๊มปิดทะลุ 1,000 แห่ง ประชาชนต่อคิวยาวตั้งแต่เช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์ลาสตาร์บัคส์สาขาตึกแกรมมี่ ปิด 31 มี.ค. 69 ข่าว

สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร&quot; เจ้าของแบรนด์ &quot;Wink White&quot; อาณาจักรหมื่นล้าน ข่าว

ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ห้องไอซียูรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย คร่า 10 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถ้าน้ำมันโลกหมด แต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน? ข้อมูลสำรองน้ำมันจาก IEA

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมของรางวัลสุดแรร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม ข่าว

เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” ลั่นไม่ใช่คนหิวแสง แจงตลกคนเสนอ ตัดงบอาหารกลางวัน สส.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติวิเคราะห์กัมพูชาชอบแปะธงชาติบนชุดไทย ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button