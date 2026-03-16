ข่าวต่างประเทศ

ญี่ปุ่น-ออสเตรเลีย-อังกฤษ ปฏิเสธคำขอ “ทรัมป์” ส่งเรือรบที่ช่องแคบฮอร์มุซ

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 13:27 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 13:27 น.
ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ อังกฤษ ปฏิเสธคำขอของ ทรัมป์ ที่ขอให้ประเทศพันธมิตรส่งเรือรบร่วมอารักขาเรือบรรทุกที่ช่องแคบฮอร์มุซ

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม สำนักข่าว เดอะการ์เดียน รายงานว่า ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ สหรัฐอาณาจักร ได้ออกแสดงจุดยืนไปในทิศทางเดียวกันว่าพวกเขาจะไม่ส่งเรือรบไปยังช่องแคบฮอร์มุซ ภายหลังจากที่นายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้ออกมาเรียกร้องให้ประเทศพันธมิตรส่งกำลังช่วยสนับสนุนทางทหาร

โดยก่อนหน้านี้นายทรัมป์กล่าวว่า ทางรัฐบาลได้ติดต่อ 7 ชาติ เพื่อขอให้ส่งกำลังสนับสนุน แม้ว่าเขาจะไม่ได้กล่าวว่ามีชาติใดบ้าง แต่บนสื่อสังคมออนไลน์ ทรัมป์ได้โพสต์ว่ามีประเทศ จีน, ฝรั่งเศส, ญี่ปุ่น, เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักร และอื่นๆ เพื่อช่วยเปิดช่องแคบฮอร์มุซ หลังอิหร่านได้ประกาศปิดเส้นทางดังกล่าว เพื่อเป็นการตอบโต้สหรัฐฯและอิสราเอล

ทางสหราชอาณาจักรกล่าวว่าพวกเขามีแผนที่จะส่งเครื่องบินทำลายทุ่นระเบิด พร้อมออกความเห็นว่าการส่งเรือรบอาจจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลงกว่าเดิม

ขณะที่ ซานาเอะ ทาคาอิจิ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นระบุว่า ณ ตอนนี้ทางการญี่ปุ่นยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะส่งหน่วยสนับสนุนหรือเรือคุ้มกันเรือบรรทุกน้ำมันที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทางการญี่ปุ่นจะจับตาสถานการณ์ในตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและตัดสินใจต่อไปว่าญี่ปุ่นสามารถทำอะไรได้บ้าง

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

