ลาววิกฤต! น้ำมันขาดแคลนหนัก ปั๊มปิดทะลุ 1,000 แห่ง ประชาชนต่อคิวยาวตั้งแต่เช้า
ทางการลาว เร่งรับมือวิกฤตน้ำมันขาดแคลน หลังพบปั๊มน้ำมันทั่วประเทศ ปิดให้บริการแล้วกว่า 1,000 แห่ง ล่าสุดรัฐบาลสั่งตรวจสอบ
วันที่ 17 มี.ค. 2569 สื่อของ สปป.ลาว รายงานว่า ทางการลาวกำลังเร่งจัดการปัญหาขาดแคลนน้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศ หลังมีรายงานว่าสถานีบริการน้ำมันกว่า 1,000 แห่งทั่วประเทศปิดให้บริการ และประชาชนจำนวนมากต้องเข้าคิวรอเติมน้ำมัน โดยข้อมูลจากกรมการค้าภายในของลาวเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่ผ่านมา ระบุว่า ลาวมีปั๊มน้ำมันทั่วประเทศรวม 2,538 แห่ง ในจำนวนนี้มีรายงานปิดให้บริการ 1,061 แห่ง ขณะที่อีก 1,477 แห่งยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
ในแขวงเวียงจันทน์ ปั๊มน้ำมัน 121 แห่งจากทั้งหมด 207 แห่งปิดให้บริการ เหลือเปิดทำการเพียง 86 แห่ง แขวงเชียงขวางก็มีอัตราการปิดให้บริการสูงเช่นกัน โดยปั๊มน้ำมัน 121 แห่งจาก 153 แห่งปิดให้บริการ และมีเพียง 32 แห่งที่ยังคงเปิดดำเนินการ ในขณะเดียวกัน ประชาชนหลายร้อยคนต้องต่อคิวเติมน้ำมัน ส่งผลให้การจราจรติดขัดและเกิดความกังวลเรื่องน้ำมันขาดแคลน
เมื่อวันที่ 13 มี.ค. รัฐบาลได้สั่งการให้ตรวจสอบการจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วประเทศ หลังมีรายงานว่าปั๊มน้ำมันหลายแห่งปิดให้บริการชั่วคราว น้ำมันหมด หรือจำกัดปริมาณการขายน้ำมัน พร้อมกับมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสต็อกน้ำมันตามปั๊มและคลังเก็บน้ำมัน ทบทวนสัญญาการจัดหา และตรวจสอบบันทึกการจัดส่งและการขายย้อนหลังไปถึงวันที่ 1 ก.พ. เพื่อหาสาเหตุของปัญหาการขาดแคลน
เจ้าหน้าที่ระบุว่าจะดำเนินการตรวจสอบ พร้อมทั้งติดตามการกระจายน้ำมันและสืบสวนสาเหตุที่เป็นไปได้ของการปิดให้บริการ ซึ่งรวมถึงปัญหาการจัดหาน้ำมันสะดุด ความกังวลเรื่องราคา และการจัดการสต็อกที่สถานีบริการรายย่อย
นอกจากนี้มีราายงานว่า ทางการแขวงจำปาสักได้สั่งปรับปั๊มน้ำมัน 3 แห่งในเมืองปากซอง ข้อหาขายน้ำมันเบนซินและดีเซลเกินราคาควบคุมของรัฐบาล โดยระหว่างการตรวจสอบเมื่อวันที่ 14 มี.ค. เจ้าหน้าที่จากแผนกอุตสาหกรรมและการค้าแขวงจำปาสักพบว่า ปั๊มน้ำมันเหล่านี้คิดราคาสูงกว่าอัตราทางการที่กำหนดไว้สำหรับแขวงอย่างมาก
ราคาน้ำมันทางการในแขวงจำปาสักเมื่อวันที่ 14 มี.ค. อยู่ที่ 32,530 กีบ (ประมาณ 49 บาท) ต่อลิตร สำหรับน้ำมันเบนซิน และ 32,920 กีบ (ประมาณ 49.67 บาท) ต่อลิตรสำหรับน้ำมันดีเซล
ขณะที่เพจเฟซบุ๊ก The Laotian Times ได้โพสต์ภาพเหตุการณ์ที่ประชาชนชาว สปป.ลาว ต่อแถวเพื่อรอเติมน้ำมันเป็นจำนวนมาก โดยระบุว่า “แถวต่อคิวยาวเหยียดที่ปั๊มน้ำมันห้วยหงส์ในนครหลวงเวียงจันทน์ เมื่อเวลาประมาณ 07.30 น. เช้าวันนี้ ปั๊มน้ำมันเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศลาวยังคงปิดให้บริการ ท่ามกลางวิกฤตขาดแคลนน้ำมันที่ยังคงยืดเยื้อ”
ที่มา: The Laotian Times
