ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์
ฟัง Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์ ลั่น อยากขอโทษแต่ไม่กล้าเผชิญหน้า
สำหรับความคืบหน้าล่าสุดหลัง กองบังคับการปราบปรามได้เข้าจับกุม นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ใช้ร่างทรง นายไชยโย หรือ Cheerio ในการลงแข่ง ROV หรือ AOV ในซีเกมส์ 2025 พร้อมตั้งข้อหา ฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มาตรการป้องกันโดยเฉพาะ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ มาตรา 5,6,7 ซึ่งทั้งสองให้การสารภาพนั้น ในวันนี้ 17 มี.ค. 69 ศาลมีฟังคำพิพากษา
เบื้องต้นศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุก Tokyogurl และCheerio ร่างทรงคนละ 6 เดือนไม่รอลงอาญา แต่จำเลยสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 3 เดือน และเปลี่ยนโทษเป็นกักขัง 3 เดือน เนื่องจากส่งผลรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือในการคัดเลือกนักกีฬา E-Sport และส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ กระทั่งต่อมาจำเลยทั้ง 2 คนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์ 24,000 บาท ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ทั้งสองได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไข ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้
ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว "Tokyogurl" พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข
ล่าสุด Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย เปิดใจเป็นครั้งแรกระบุว่า “สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตนอยากจะขอโทษทางสมาคม และน้อง ๆ ร่วมทีม สภาพจิตใจของตนเองดีขึ้นในช่วงแรกที่ระหว่างรอพิจารณาคดี แต่เมื่อได้ฟังคำพิพากษาวันนี้ก็รู้สึกแย่ลงเหมือนเดิม
และตั้งแต่เกิดเรื่องยอมรับว่ายังไม่เคยพูดคุยกับน้อง ๆ ภายในทีม โค้ช และสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เพราะยังไม่มีความกล้ามากพอ สิ่งเดียวที่อยากพูดตอนนี้ คือ คำว่าขอโทษ ตนรู้สึกแย่ และรู้สึกผิดอยากขอโทษทุก ๆ คน ทุกวันนี้หลังจากเกิดเหตุตนไม่เคยใช้โซเชียลปิดโซเชียลทุกช่องทาง ทุกวันนี้ทำเพียงแค่เก็บตัวอยู่ภายในห้องพัก เหตุการณ์ทั้งหมดมันทำให้สูญเสียทุกอย่างที่สร้างมารวมถึงอาชีพที่สร้างมา
ส่วนนายไชโย หรือก้อง ในช่วงแรกที่เกิดเหตุมีการพูดคุยกันอยู่บ้าง และมีโอกาสได้เจอตอนมาศาล และตนได้ขอโทษทางนายไชโยไปแล้ว สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็น บทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิต หลังจากนี้คงจะไม่ได้เดินทางในเส้นทางนักกีฬาอีสปอร์ตอีกแล้ว และคิดว่าตัวเองก็ไม่ควรจะกลับไป
ที่ผ่านมาทางครอบครัวตนก็เป็นห่วง โดยเฉพาะย่าที่เห็นข่าวแล้วรู้สึกว่ามันรุนแรง ทำให้ตนเองก็รู้สึกแย่ที่ทำให้ทั้งครอบครัวเป็นห่วงด้วย อีกทั้งยังยอมรับว่าในบางการแข่งขันก็ได้มีการใช้วิธีการดังกล่าวบ้างเป็นบางครั้ง
ที่ผ่านมาตนไม่ได้ออกมาขอโทษสังคมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมาก ไม่กล้าออกมาเจอสังคมและไม่กล้าเล่นโซเชียล ยอมรับว่าอาจจะเป็นการหนีปัญหา แต่วันนี้มีโอกาสได้พูดกับสื่อมวลชน จึงทำได้เพียงอย่างเดียวคือการพูดขอโทษ
ส่วนในอนาคตการเข้าไปขอโทษนายกสมาคมและเพื่อน ๆ หากตนมีความกล้าพอ ก็อยากจะเข้าไปขอโทษ วันนี้ตนอยากขอโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไป ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นให้ทุกอย่างกลับไปเป็นปกติ แต่อยากขอให้ได้ใช้ชีวิตต่อไป และหลังจากนี้ตนคงไม่กล้ากลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมอีก
ทั้งนี้ตนอยากแก้ข่าวที่วันนี้มีภาพปรากฏในข่าว ระบุว่าเป็นภาพของก้องเดินคู่มากับตนเอง ยืนยันว่าผู้ชายคนที่ปรากฏภาพเป็นแฟนหนุ่มของตนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
อ้างอิงจาก : ch3plus
ติดตาม The Thaiger บน Google News: