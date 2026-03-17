ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 17:02 น.
66
ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์

ฟัง Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์ ลั่น อยากขอโทษแต่ไม่กล้าเผชิญหน้า

สำหรับความคืบหน้าล่าสุดหลัง กองบังคับการปราบปรามได้เข้าจับกุม นางสาวณภัทร วราสินธ์ หรือ Tokyogurl ใช้ร่างทรง นายไชยโย หรือ Cheerio ในการลงแข่ง ROV หรือ AOV ในซีเกมส์ 2025 พร้อมตั้งข้อหา ฐานร่วมกันเข้าถึงโดยมิชอบซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือคอมพิวเตอร์ที่มาตรการป้องกันโดยเฉพาะ อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ มาตรา 5,6,7 ซึ่งทั้งสองให้การสารภาพนั้น ในวันนี้ 17 มี.ค. 69 ศาลมีฟังคำพิพากษา

เบื้องต้นศาลมีคำสั่งพิพากษาจำคุก Tokyogurl และCheerio ร่างทรงคนละ 6 เดือนไม่รอลงอาญา แต่จำเลยสารภาพ ลดโทษกึ่งหนึ่งเหลือ 3 เดือน และเปลี่ยนโทษเป็นกักขัง 3 เดือน เนื่องจากส่งผลรุนแรงต่อความน่าเชื่อถือในการคัดเลือกนักกีฬา E-Sport และส่งผลเสียต่อชื่อเสียงของประเทศ กระทั่งต่อมาจำเลยทั้ง 2 คนยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวพร้อมหลักทรัพย์ 24,000 บาท ก่อนที่ศาลจะอนุญาตให้ทั้งสองได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวในชั้นอุทธรณ์ โดยไม่มีเงื่อนไข ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วก่อนหน้านี้

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว "Tokyogurl" พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข

ล่าสุด Tokyogurl (โตเกียวเกิร์ล) อดีตนักกีฬาอีสปอร์ตทีมชาติไทย เปิดใจเป็นครั้งแรกระบุว่า “สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาตนอยากจะขอโทษทางสมาคม และน้อง ๆ ร่วมทีม สภาพจิตใจของตนเองดีขึ้นในช่วงแรกที่ระหว่างรอพิจารณาคดี แต่เมื่อได้ฟังคำพิพากษาวันนี้ก็รู้สึกแย่ลงเหมือนเดิม

และตั้งแต่เกิดเรื่องยอมรับว่ายังไม่เคยพูดคุยกับน้อง ๆ ภายในทีม โค้ช และสมาคมอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย เพราะยังไม่มีความกล้ามากพอ สิ่งเดียวที่อยากพูดตอนนี้ คือ คำว่าขอโทษ ตนรู้สึกแย่ และรู้สึกผิดอยากขอโทษทุก ๆ คน ทุกวันนี้หลังจากเกิดเหตุตนไม่เคยใช้โซเชียลปิดโซเชียลทุกช่องทาง ทุกวันนี้ทำเพียงแค่เก็บตัวอยู่ภายในห้องพัก เหตุการณ์ทั้งหมดมันทำให้สูญเสียทุกอย่างที่สร้างมารวมถึงอาชีพที่สร้างมา

ส่วนนายไชโย หรือก้อง ในช่วงแรกที่เกิดเหตุมีการพูดคุยกันอยู่บ้าง และมีโอกาสได้เจอตอนมาศาล และตนได้ขอโทษทางนายไชโยไปแล้ว สำหรับเหตุการณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็น บทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิต หลังจากนี้คงจะไม่ได้เดินทางในเส้นทางนักกีฬาอีสปอร์ตอีกแล้ว และคิดว่าตัวเองก็ไม่ควรจะกลับไป

ที่ผ่านมาทางครอบครัวตนก็เป็นห่วง โดยเฉพาะย่าที่เห็นข่าวแล้วรู้สึกว่ามันรุนแรง ทำให้ตนเองก็รู้สึกแย่ที่ทำให้ทั้งครอบครัวเป็นห่วงด้วย อีกทั้งยังยอมรับว่าในบางการแข่งขันก็ได้มีการใช้วิธีการดังกล่าวบ้างเป็นบางครั้ง

ที่ผ่านมาตนไม่ได้ออกมาขอโทษสังคมเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันรุนแรงมาก ไม่กล้าออกมาเจอสังคมและไม่กล้าเล่นโซเชียล ยอมรับว่าอาจจะเป็นการหนีปัญหา แต่วันนี้มีโอกาสได้พูดกับสื่อมวลชน จึงทำได้เพียงอย่างเดียวคือการพูดขอโทษ

ส่วนในอนาคตการเข้าไปขอโทษนายกสมาคมและเพื่อน ๆ หากตนมีความกล้าพอ ก็อยากจะเข้าไปขอโทษ วันนี้ตนอยากขอโอกาสได้ใช้ชีวิตต่อไป ถึงแม้ว่าจะไม่ถึงขั้นให้ทุกอย่างกลับไปเป็นปกติ แต่อยากขอให้ได้ใช้ชีวิตต่อไป และหลังจากนี้ตนคงไม่กล้ากลับไปทำพฤติกรรมแบบเดิมอีก

ทั้งนี้ตนอยากแก้ข่าวที่วันนี้มีภาพปรากฏในข่าว ระบุว่าเป็นภาพของก้องเดินคู่มากับตนเอง ยืนยันว่าผู้ชายคนที่ปรากฏภาพเป็นแฟนหนุ่มของตนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้”

อ้างอิงจาก : ch3plus

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

1 นาที ที่แล้ว
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้ บันเทิง

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

25 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

29 นาที ที่แล้ว
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ เศรษฐกิจ

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

52 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตช่วงเย็น ปรับครั้งที่ 11 ปิดบวก 50 บาท

55 นาที ที่แล้ว
สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย บันเทิง

สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย

57 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองคำผันผวน นักลงทุนแห่ซบ ‘อสังหาฯ’ กินกำไรมั่นคงกว่าในระยะยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ &quot;ท้อที่เป็นเดอะแบก&quot; หลังปัญาครอบครัวถาโถม บันเทิง

สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ “ท้อที่เป็นเดอะแบก” หลังปัญาครอบครัวถาโถม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

เปิดอาชีพ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ถึงว่าคุ้นหน้า ดีกรีนักเรียนนอก สู่ชีวิตแม่ลูก 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์ ข่าว

ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ข่าวต่างประเทศ

จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลาววิกฤต! น้ำมันขาดแคลนหนัก ปั๊มปิดทะลุ 1,000 แห่ง ประชาชนต่อคิวยาวตั้งแต่เช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์ลาสตาร์บัคส์สาขาตึกแกรมมี่ ปิด 31 มี.ค. 69 ข่าว

สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร&quot; เจ้าของแบรนด์ &quot;Wink White&quot; อาณาจักรหมื่นล้าน ข่าว

ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ห้องไอซียูรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย คร่า 10 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถ้าน้ำมันโลกหมด แต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน? ข้อมูลสำรองน้ำมันจาก IEA

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมของรางวัลสุดแรร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม ข่าว

เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” ลั่นไม่ใช่คนหิวแสง แจงตลกคนเสนอ ตัดงบอาหารกลางวัน สส.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติวิเคราะห์กัมพูชาชอบแปะธงชาติบนชุดไทย ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์ ข่าวต่างประเทศ

คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 17:01 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 17:02 น.
66
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตช่วงเย็น ปรับครั้งที่ 11 ปิดบวก 50 บาท

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
