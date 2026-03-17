“ทรัมป์” เลื่อนเยือนจีนคุย “สีจิ้นผิง” อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง
โดนัลด์ ทรัมป์ ขอเลื่อนเยือนประเทศจีนเพื่อเข้าหารือกับ สีจิ้นผิง ออกไปหนึ่งเดือน อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง ต้องคอยดูสถานการณ์
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าเขาอาจจะเลื่อนการไปเยือนประเทศจีนเพื่อเข้าพบกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนไปอีกประมาณหนึ่งเดือน หลังจากมีกำหนดเดิมในช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยให้เหตุผลว่าเกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน
โดยนายทรัมป์อ้างว่าสาเหตุที่เขาขอเลื่อนออกไป เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เขาจะคอยดูความคืบหน้าของสงครามในตะวันออกกลาง พร้อมกล่าวด้วยว่าเขาตั้งตารอวันที่จะได้พบกับนายสีจิ้นผิงและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นไปด้วยดี
ขณะที่สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่าการเลื่อนเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำขอของทางสหรัฐฯที่ขอให้จีนช่วยเรื่องเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซหรือความขัดแย้งด้านการค้าแต่อย่างใด
ทั้งนี้หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาอาจจะเลื่อนการเข้าหารือกับผู้นำจีน หากจีนไม่ช่วยเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมย้ำขอให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือในการคุ้มกันเส้นทางเดินเรือ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน
