ข่าวต่างประเทศ

“ทรัมป์” เลื่อนเยือนจีนคุย “สีจิ้นผิง” อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 09:37 น.
55
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

โดนัลด์ ทรัมป์ ขอเลื่อนเยือนประเทศจีนเพื่อเข้าหารือกับ สีจิ้นผิง ออกไปหนึ่งเดือน อ้างติดสงครามตะวันออกกลาง ต้องคอยดูสถานการณ์

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม สำนักข่าว BBC รายงานว่านายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ระบุว่าเขาอาจจะเลื่อนการไปเยือนประเทศจีนเพื่อเข้าพบกับ สี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีนไปอีกประมาณหนึ่งเดือน หลังจากมีกำหนดเดิมในช่วงปลายเดือนมีนาคม โดยให้เหตุผลว่าเกี่ยวข้องกับสงครามอิหร่าน

โดยนายทรัมป์อ้างว่าสาเหตุที่เขาขอเลื่อนออกไป เพราะมันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่เขาจะคอยดูความคืบหน้าของสงครามในตะวันออกกลาง พร้อมกล่าวด้วยว่าเขาตั้งตารอวันที่จะได้พบกับนายสีจิ้นผิงและยืนยันว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเป็นไปด้วยดี

ขณะที่สกอตต์ เบสเซนต์ รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กล่าวว่าการเลื่อนเดินทางในครั้งนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำขอของทางสหรัฐฯที่ขอให้จีนช่วยเรื่องเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซหรือความขัดแย้งด้านการค้าแต่อย่างใด

ทั้งนี้หากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้นายทรัมป์เคยให้สัมภาษณ์ว่า เขาอาจจะเลื่อนการเข้าหารือกับผู้นำจีน หากจีนไม่ช่วยเปิดเส้นทางเดินเรือช่องแคบฮอร์มุซ พร้อมย้ำขอให้นานาชาติเข้าช่วยเหลือในการคุ้มกันเส้นทางเดินเรือ เพื่อแก้ปัญหาวิกฤติพลังงาน

 

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

