สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 16:46 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 16:47 น.
ป๋าเต็ด โพสต์ลาสตาร์บัคส์สาขาตึกแกรมมี่ ปิด 31 มี.ค. 69

ป๋าเต็ด ยุทธนา แจ้งข่าว สตาร์บัคส์ สาขาตึกแกรมมี่ ปิดให้บริการ 31 มี.ค. นี้ ก่อนโบกมือลาชาวอโศก ปิดตำนานสาขาในตำนานเกือบ 15 ปี

คอกาแฟและชาวอโศกใจหายไปตามๆ กัน หลังหนึ่งในร้านกาแฟแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง สตาร์บัคส์ (Starbucks) ที่ใครหลายคนคุ้นเคยประกาศโบกมือลาสาขาในตำนานที่อยู่คู่กับตึกแกรมมี่มาอย่างยาวนาน ฝั่ง ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดงานอีเวนต์ของไทย โพสต์ภาพป้ายประกาศหน้าร้าน พร้อมข้อความชวนใจหายว่า “We will miss you. ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์สตาร์บัคส์ ท่านสามารถรื่นรมย์กาแฟแก้วโปรดที่สาขานี้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. นี้”

นอกจากนี้ ป๋าเต็ด ยังโพสต์ความรู้สึกผ่านโซเชียลส่วนตัวว่า “ตกใจแต่เช้า Starbucks ตึกแกรมมี่เปิดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น ฮือ แล้วตอนยืนถ่ายรูปนี้ร้านเปิดเพลง Your love is King ของ Sade คลอไปด้วย ฮือ”

ป๋าเต็ด โพสต์ลาสตาร์บัคส์ สาขาตึกแกรมมี่ ปิดบริการ 31 มี.ค. 69
ภาพจาก Facebook : Yuthana Boonorm

จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไป พบว่าเพจ Starbucks Thailand เคยโพสต์ภาพการปรับโฉมใหม่ของสาขาตึกแกรมมี่ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2012 เมื่อนับนิ้วดูแล้วสาขานี้มอบความสุขและเป็นเพื่อนคู่ใจคนทำงานสื่อและดนตรีมาเกือบ 15 ปี

ภาพจาก Facebook : Starbucks Thailand

ทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไป เหล่าลูกค้าประจำและคนที่เคยทำงานในย่านนั้นต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียดายกันอย่างล้นหลาม บางส่วนตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ปิดสาขา มองว่านี่คือสาขาระดับตำนานที่ไม่ควรหายไป หลายคนระลึกความหลังว่า มักจะเห็นป๋าเต็ดมานั่งที่โต๊ะเดิม มุมเดิม เกือบทุกเช้าในช่วงที่ทำงานที่ตึกนี้

ขณะที่คนทำงานสายสื่อดนตรีต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ร้านนี้คือความทรงจำส่วนหนึ่งของการทำงานที่แกรมมี่ และตั้งใจจะไปใช้บริการเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดตัวลง

“วอททททท ฝ่ายบริหารตึกคิดอะไรอยู่ นี่มันสาขาตำนานเลยนะะะะ”

“ตอนทำงานที่ตึกแกรมมี่ ช่วงเช้า เคยเห็นพี่เต็ด นั่งโต๊ะเดิม มุมเดิม เกือบทุกๆวัน”

“ไม่นะ คิดถึงงงงงงงสาขานี้ ต้องไปก่อนจะปิดแล้ว”

“ร้านในตำนาน เป็นความทรงจำของการทำงานสื่อดนตรีกับแกรมมี่เลยครับ”

“โห้ แล้วอยู่มานานมากกกกกกก”

สำหรับใครที่ยังคิดถึงรสชาติและบรรยากาศสามารถแวะไปใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียงหลังจากวันที่ 31 มีนาคมนี้ ได้แก่ สาขาโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2, สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ สาขาบ้านก้ามปู อโศก

ภาพจาก Facebook : Starbucks Thailand
ชาวเน็ตเสียดายสตาร์บัคส์ ตึกแกรมมี่ ปิดสาขาสิ้นเดือน มี.ค. 69-2
ภาพจาก Facebook : Yuthana Boonorm
ชาวเน็ตเสียดายสตาร์บัคส์ ตึกแกรมมี่ ปิดสาขาสิ้นเดือน มี.ค. 69
ภาพจาก Facebook : Yuthana Boonorm

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

3 นาที ที่แล้ว
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้ บันเทิง

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

27 นาที ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

31 นาที ที่แล้ว
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ เศรษฐกิจ

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

54 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตช่วงเย็น ปรับครั้งที่ 11 ปิดบวก 50 บาท

57 นาที ที่แล้ว
สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย บันเทิง

สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย

59 นาที ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองคำผันผวน นักลงทุนแห่ซบ ‘อสังหาฯ’ กินกำไรมั่นคงกว่าในระยะยาว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ &quot;ท้อที่เป็นเดอะแบก&quot; หลังปัญาครอบครัวถาโถม บันเทิง

สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ “ท้อที่เป็นเดอะแบก” หลังปัญาครอบครัวถาโถม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

เปิดอาชีพ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ถึงว่าคุ้นหน้า ดีกรีนักเรียนนอก สู่ชีวิตแม่ลูก 4

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์ ข่าว

ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ข่าวต่างประเทศ

จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลาววิกฤต! น้ำมันขาดแคลนหนัก ปั๊มปิดทะลุ 1,000 แห่ง ประชาชนต่อคิวยาวตั้งแต่เช้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์ลาสตาร์บัคส์สาขาตึกแกรมมี่ ปิด 31 มี.ค. 69 ข่าว

สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร&quot; เจ้าของแบรนด์ &quot;Wink White&quot; อาณาจักรหมื่นล้าน ข่าว

ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ห้องไอซียูรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย คร่า 10 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถ้าน้ำมันโลกหมด แต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน? ข้อมูลสำรองน้ำมันจาก IEA

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมของรางวัลสุดแรร์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม ข่าว

เมียหลวงใจสลาย แฉ ผัว 35 ซุ่มคบเด็ก 14 แชตคุยหวาน แถมโอนเงินให้ใช้ โซเชียลถามหาความเหมาะสม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“โสภณ” ลั่นไม่ใช่คนหิวแสง แจงตลกคนเสนอ ตัดงบอาหารกลางวัน สส.

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต่างชาติวิเคราะห์กัมพูชาชอบแปะธงชาติบนชุดไทย ข่าวต่างประเทศ

ฝรั่งจับพิรุธ คนเขมรใส่ชุดไทย ทำไมชอบแปะธงกัมพูชา ชี้ เคลมง่ายกว่าสร้างเอง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์ ข่าวต่างประเทศ

คิวบาวิกฤตหนัก! ไฟฟ้าดับทั้งประเทศ ประชาชนนับล้านจมความมืด มาตรการโหดจากทรัมป์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตช่วงเย็น ปรับครั้งที่ 11 ปิดบวก 50 บาท

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
