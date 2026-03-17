สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี
ป๋าเต็ด ยุทธนา แจ้งข่าว สตาร์บัคส์ สาขาตึกแกรมมี่ ปิดให้บริการ 31 มี.ค. นี้ ก่อนโบกมือลาชาวอโศก ปิดตำนานสาขาในตำนานเกือบ 15 ปี
คอกาแฟและชาวอโศกใจหายไปตามๆ กัน หลังหนึ่งในร้านกาแฟแบรนด์ดังระดับโลกอย่าง สตาร์บัคส์ (Starbucks) ที่ใครหลายคนคุ้นเคยประกาศโบกมือลาสาขาในตำนานที่อยู่คู่กับตึกแกรมมี่มาอย่างยาวนาน ฝั่ง ป๋าเต็ด ยุทธนา บุญอ้อม ผู้จัดงานอีเวนต์ของไทย โพสต์ภาพป้ายประกาศหน้าร้าน พร้อมข้อความชวนใจหายว่า “We will miss you. ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ร่วมแบ่งปันประสบการณ์สตาร์บัคส์ ท่านสามารถรื่นรมย์กาแฟแก้วโปรดที่สาขานี้ได้ถึงวันที่ 31 มี.ค. นี้”
นอกจากนี้ ป๋าเต็ด ยังโพสต์ความรู้สึกผ่านโซเชียลส่วนตัวว่า “ตกใจแต่เช้า Starbucks ตึกแกรมมี่เปิดถึงสิ้นเดือนนี้เท่านั้น ฮือ แล้วตอนยืนถ่ายรูปนี้ร้านเปิดเพลง Your love is King ของ Sade คลอไปด้วย ฮือ”
จากการตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับไป พบว่าเพจ Starbucks Thailand เคยโพสต์ภาพการปรับโฉมใหม่ของสาขาตึกแกรมมี่ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2012 เมื่อนับนิ้วดูแล้วสาขานี้มอบความสุขและเป็นเพื่อนคู่ใจคนทำงานสื่อและดนตรีมาเกือบ 15 ปี
ทันทีที่ข่าวนี้แพร่ออกไป เหล่าลูกค้าประจำและคนที่เคยทำงานในย่านนั้นต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แสดงความเสียดายกันอย่างล้นหลาม บางส่วนตั้งคำถามถึงสาเหตุที่ปิดสาขา มองว่านี่คือสาขาระดับตำนานที่ไม่ควรหายไป หลายคนระลึกความหลังว่า มักจะเห็นป๋าเต็ดมานั่งที่โต๊ะเดิม มุมเดิม เกือบทุกเช้าในช่วงที่ทำงานที่ตึกนี้
ขณะที่คนทำงานสายสื่อดนตรีต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า ร้านนี้คือความทรงจำส่วนหนึ่งของการทำงานที่แกรมมี่ และตั้งใจจะไปใช้บริการเพื่ออำลาเป็นครั้งสุดท้ายก่อนปิดตัวลง
“วอททททท ฝ่ายบริหารตึกคิดอะไรอยู่ นี่มันสาขาตำนานเลยนะะะะ”
“ตอนทำงานที่ตึกแกรมมี่ ช่วงเช้า เคยเห็นพี่เต็ด นั่งโต๊ะเดิม มุมเดิม เกือบทุกๆวัน”
“ไม่นะ คิดถึงงงงงงงสาขานี้ ต้องไปก่อนจะปิดแล้ว”
“ร้านในตำนาน เป็นความทรงจำของการทำงานสื่อดนตรีกับแกรมมี่เลยครับ”
“โห้ แล้วอยู่มานานมากกกกกกก”
สำหรับใครที่ยังคิดถึงรสชาติและบรรยากาศสามารถแวะไปใช้บริการได้ที่สาขาใกล้เคียงหลังจากวันที่ 31 มีนาคมนี้ ได้แก่ สาขาโอเชี่ยน ทาวเวอร์ 2, สาขามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) และ สาขาบ้านก้ามปู อโศก
