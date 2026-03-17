พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 13:10 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 13:56 น.
พลังงาน ขออภัยประชาชนปมปั๊มน้ำมันขาด แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง นายกฯ สั่งด่วนขยายเวลาวิ่งรถบรรทุก เผยสต็อกน้ำมันในไทยมีพอใช้ 101 วัน

วันที่ 17 มี.ค. 2569 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันรวม 6 แห่ง มีกำลังการกลั่นรวมประมาณ 175 ล้านลิตรต่อวัน โดยสามารถผลิตน้ำมันสำเร็จรูปได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ แบ่งเป็นน้ำมันเบนซินประมาณ 32–33 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันดีเซล 75–80 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันอากาศยานประมาณ 25 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันเตา 13 ล้านลิตรต่อวัน และก๊าซหุงต้ม (LPG) ประมาณ 6–7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน

ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวขอโทษกับความโกลาหลที่เกิดขึ้นหน้าสถานีบริการน้ำมัน โดยชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มาจากการขาดแคลนน้ำมัน แต่เป็น “คอขวดด้านการขนส่ง“ ทำให้การจัดส่งน้ำมันให้กับทางพ่อค้าคนกลาง หรือ จ็อบเบอร์ อาจมีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดไป เพราะบางจุดจ็อบเบอร์ไม่ได้น้ำมัน ซึ่งโดยปกติจะขนน้ำมันไปให้ภาคอุตสาหกรรม เมื่อไม่สามารถส่งไปภาคอุตสาหกรรมได้ หลายภาคส่วนจึงมาเติมตามสถานีบริการน้ำมันแทน

จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงพลังงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงพลังงาน รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ประสานกับโรงกลั่นทุกโรง กลั่นน้ำมันอย่างเต็มที่ และคอยเฝ้าระวังไม่ให้มีการหยุดผลิต

ดร.สราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน แถลงข่าวสถานการณ์น้ำมัน
ต่อมาให้ลูกค้าตามมาตรา 7 จัดส่งน้ำมันให้จ๊อบเบอร์ เป็นการช่วยกระจายเชื้อเพลิงไปยังจุดอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานีบริการ และในขณะเดียวกันทางกระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างการประสานขอความอนุเคราะห์จากทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย รวมถึงทาง กทม. อนุญาตขยายเวลาในการจัดส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกระจายไปตามสถานีบริการต่างๆ นอกจากนี้ ทางกระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในการร่วมกันดูแลว่า ไม่ให้เกิดการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามจุดต่างๆ

สำหรับสถานการณ์สำรองน้ำมัน นายสราวุธ ระบุว่า ปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองในประเทศ รวมสำรองเชิงพาณิชย์และตามกฎหมาย อยู่ที่ 42 วัน (17+25) และมีน้ำมันระหว่างขนส่งอีก 29 วัน รวมทั้ง ยังมีการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มเติมจากแองโกลา 1.9 ล้านบาร์เรล และจากสหรัฐฯ 625,000 บาร์เรล รวมถึงสัญญาจัดหาน้ำมันล่วงหน้า 30 วัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันรองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 101 วัน

ทั้งนี้ จากการตรวจสต๊อกน้ำมันใน 23 จังหวัด 53 คลัง รวม 589 ถัง พบว่ามีปริมาณสำรองเป็นไปตามเกณฑ์ ขณะที่การตรวจสถานีบริการทั่วประเทศ 1,502 แห่ง พบว่ามีสถานีบริการปิดให้บริการชั่วคราวประมาณ 150 แห่ง และอีกกว่า 1,039 แห่งมีน้ำมันไม่ครบชนิด แต่ไม่มีการกักตุน เป็นผลจากการขนส่งที่ล่าช้า

ยืนยันว่าประเทศไทยยังมีน้ำมันเพียงพอ ขอประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ ยังไม่มีความจำเป็นต้องกักตุน และขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงาน

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

“อมรัตน์” แจงเงินเดือน สส. เอาไปทำอะไรบ้าง ไม่เห็นด้วยตัดเงินอาหารกลางวัน

9 นาที ที่แล้ว
มดออย คดีตู้เซฟ ข่าวอาชญากรรม

มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน

16 นาที ที่แล้ว
แท็กซี่หนุ่มขับ 4 ชม. ไม่ปฏิเสธลูกค้า ได้เกือบ 700 บาท ข่าว

ไวรัลใจฟู! หนุ่มขับแท็กซี่ 4 ชม. กดมิเตอร์-ไปทุกที่ แถมลดให้ ได้เท่านี้คุ้มไหม

17 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

อย. เล็งขอผลตรวจ โปรตีนตกฉลาก ชี้เข้าข่าย “ผลิตภัณฑ์ปลอม” หากต่ำกว่าเกณฑ์

18 นาที ที่แล้ว
ข่าว

โผล่คลิป แก๊งหลวงพี่ ห่มผ้าเหลือง เล่นคาร์โบ๊ทกลางบึง ชาวเน็ตวิจารณ์เพียบ

32 นาที ที่แล้ว
แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม. ข่าว

จับตา! แผ่นดินไหววันนี้ 17 มี.ค. 69 เวียดนาม 4.5 แมกนิจูด ห่างอุบลฯ 450 กม.

34 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน

36 นาที ที่แล้ว
พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน ข่าว

พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน

46 นาที ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “Tokyogurl” พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวกีฬา

เคซึเกะ ฮอนดะ ถูกยกเลิกดีลโฆษณา หลังโพสต์หนุน “อิหร่าน” ลุยบอลโลก 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนคดี &quot;โตเกียวเกิร์ล-Cheerio&quot; โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลังศาลจำคุก 6 เดือน ข่าวอาชญากรรม

ย้อนคดี “โตเกียวเกิร์ล-Cheerio” โกง RoV ซีเกมส์ 2025 หลังศาลจำคุก 6 เดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

กระทรวงสาธารณสุขยืนยัน ยามีเพียงพอ ปัญหาน้ำมันยังไม่กระทบรถฉุกเฉิน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

แม่สอดเดือด! คนไทยโวยไม่ได้เติมน้ำมัน แต่รถพม่าผ่านฉลุย โซเชียลเฉลยอีกมุม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลพิพากษาจำคุก “โตเกียวเกิร์ล” 6 เดือน ไม่รอลงอาญา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มแม่สอดชี้ช่องทางรวย ผุดไอเดียสร้างรายได้ ‘รับจ้างต่อคิวเติมน้ำมัน’ คันละ 300 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอเข็มฉีดยาเท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ ข่าว

แทบช็อก! หนุ่มซื้อต้มเนื้อไปกินที่บ้าน เจอ “เข็มฉีดยา” เท่าไม้จิ้มฟัน ฝังอยู่ในเนื้อ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” บอกพรุ่งนี้ราคาน้ำมันขึ้นแน่ แต่ตรึงราคาไว้ไม่เกิน 33 บาทต่อลิตร

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

วินาทีระทึก! ธารลาวาร้อนระอุกลืนถนนพุ่งลงมหาสมุทร ครั้งแรกในรอบ 19 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

กัมพูชาเปิดปั๊มน้ำมัน 1,600 แห่ง ดีเซลพุ่ง 66% หลังวิกฤตตะวันออกกลาง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ ข่าว

ลูกชาย ป.5 ถูกครูคณิตฯ บิดหูจนอักเสบ-ไข้ขึ้น แม่โวยคดีไม่คืบแถมไม่เคยขอโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าว

จับตาวันนี้! ศาลพิพากษา “Tokyogurl-Cheerio” คดีร่างทรง ROV ซีเกมส์

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่าเวทีออสการ์ ตัดบททีมงานเกาหลีตอนพูดรับรางวัล ข่าวต่างประเทศ

ดราม่าออสการ์ ทีมงานเกาหลีโดนตัดจบสปีช ซ้ำเปิดเพลงไล่ จวกยับเหยียดเอเชีย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

คร่า 400 ชีวิต ปากีสถานทิ้งบอมบ์ “รพ.บำบัดยาเสพติด” ในคาบูล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ในหลวง-พระราชินี ทรงขับเครื่องบินพระที่นั่ง เสด็จฯ เยือน สปป.ลาว กระชับสัมพันธ์ไทย-ลาว ครบ 75 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ ข่าวการเมือง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาจำคุก ‘อติรุจ’ 1 ปี 8 เดือน ไม่รอลงอาญา ในความผิดฐาน ม.112 กรณีตะโกนใส่ขบวนเสด็จ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

“อมรัตน์” แจงเงินเดือน สส. เอาไปทำอะไรบ้าง ไม่เห็นด้วยตัดเงินอาหารกลางวัน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
มดออย คดีตู้เซฟ

มดออย อินฟลูฯ ดัง ชี้จุดผิดปกติในคอนโด ลุ้นจบง่ายตร.เผยคดีไม่ซับซ้อน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ศรีลังกา ประกาศให้ทุก “วันพุธ” เป็นวันหยุด รับมือวิกฤติพลังงาน

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ เสียชีวิต

ศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว “Tokyogurl” พร้อมร่างทรง ไม่มีเงื่อนไข

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
Back to top button