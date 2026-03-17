พลังงาน ขออภัยปัญหาน้ำมันขาดปั๊ม แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง ยันสต็อกน้ำมันมีพอ 101 วัน

พลังงาน ขออภัยประชาชนปมปั๊มน้ำมันขาด แจงต้นเหตุคอขวดขนส่ง นายกฯ สั่งด่วนขยายเวลาวิ่งรถบรรทุก เผยสต็อกน้ำมันในไทยมีพอใช้ 101 วัน
วันที่ 17 มี.ค. 2569 นายสราวุธ แก้วตาทิพย์ อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน เปิดเผยภายหลังการประชุมศูนย์บริหารและติดตามสถานการณ์การสู้รบในภูมิภาคตะวันออกกลาง ว่า ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันรวม 6 แห่ง มีกำลังการกลั่นรวมประมาณ 175 ล้านลิตรต่อวัน โดยสามารถผลิตน้ำมันสำเร็จรูปได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในประเทศ แบ่งเป็นน้ำมันเบนซินประมาณ 32–33 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันดีเซล 75–80 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันอากาศยานประมาณ 25 ล้านลิตรต่อวัน น้ำมันเตา 13 ล้านลิตรต่อวัน และก๊าซหุงต้ม (LPG) ประมาณ 6–7 ล้านกิโลกรัมต่อวัน
ขณะเดียวกัน อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน กล่าวขอโทษกับความโกลาหลที่เกิดขึ้นหน้าสถานีบริการน้ำมัน โดยชี้แจงว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาไม่ได้มาจากการขาดแคลนน้ำมัน แต่เป็น “คอขวดด้านการขนส่ง“ ทำให้การจัดส่งน้ำมันให้กับทางพ่อค้าคนกลาง หรือ จ็อบเบอร์ อาจมีเหตุการณ์ที่ผิดพลาดไป เพราะบางจุดจ็อบเบอร์ไม่ได้น้ำมัน ซึ่งโดยปกติจะขนน้ำมันไปให้ภาคอุตสาหกรรม เมื่อไม่สามารถส่งไปภาคอุตสาหกรรมได้ หลายภาคส่วนจึงมาเติมตามสถานีบริการน้ำมันแทน
จากเหตุการณ์ดังกล่าว กระทรวงพลังงาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน และปลัดกระทรวงพลังงาน รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรี ให้ประสานกับโรงกลั่นทุกโรง กลั่นน้ำมันอย่างเต็มที่ และคอยเฝ้าระวังไม่ให้มีการหยุดผลิต
ต่อมาให้ลูกค้าตามมาตรา 7 จัดส่งน้ำมันให้จ๊อบเบอร์ เป็นการช่วยกระจายเชื้อเพลิงไปยังจุดอื่นๆ ที่ไม่ใช่สถานีบริการ และในขณะเดียวกันทางกระทรวงพลังงานก็อยู่ระหว่างการประสานขอความอนุเคราะห์จากทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงคมนาคม, กระทรวงมหาดไทย รวมถึงทาง กทม. อนุญาตขยายเวลาในการจัดส่งน้ำมันเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะกระจายไปตามสถานีบริการต่างๆ นอกจากนี้ ทางกระทรวงพลังงาน ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ ในการร่วมกันดูแลว่า ไม่ให้เกิดการกักตุนน้ำมันเชื้อเพลิง ตามจุดต่างๆ
สำหรับสถานการณ์สำรองน้ำมัน นายสราวุธ ระบุว่า ปัจจุบันไทยมีน้ำมันสำรองในประเทศ รวมสำรองเชิงพาณิชย์และตามกฎหมาย อยู่ที่ 42 วัน (17+25) และมีน้ำมันระหว่างขนส่งอีก 29 วัน รวมทั้ง ยังมีการนำเข้าน้ำมันดิบเพิ่มเติมจากแองโกลา 1.9 ล้านบาร์เรล และจากสหรัฐฯ 625,000 บาร์เรล รวมถึงสัญญาจัดหาน้ำมันล่วงหน้า 30 วัน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำมันรองรับการใช้งานได้ไม่น้อยกว่า 101 วัน
ทั้งนี้ จากการตรวจสต๊อกน้ำมันใน 23 จังหวัด 53 คลัง รวม 589 ถัง พบว่ามีปริมาณสำรองเป็นไปตามเกณฑ์ ขณะที่การตรวจสถานีบริการทั่วประเทศ 1,502 แห่ง พบว่ามีสถานีบริการปิดให้บริการชั่วคราวประมาณ 150 แห่ง และอีกกว่า 1,039 แห่งมีน้ำมันไม่ครบชนิด แต่ไม่มีการกักตุน เป็นผลจากการขนส่งที่ล่าช้า
ยืนยันว่าประเทศไทยยังมีน้ำมันเพียงพอ ขอประชาชนใช้ชีวิตตามปกติ ยังไม่มีความจำเป็นต้องกักตุน และขอความร่วมมือช่วยกันประหยัดพลังงาน
