เดือดจัด! พ่อพุ่งชาร์จครูสาวกลางห้องเรียน เห็นคาตาตีลูกแค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อน

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 20:20 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 15:31 น.
โซเชียลจีนแห่เซฟพ่อ! บุกตบครูอนุบาลหลังเห็นภาพวงจรปิดตีลูกสาว 5 ขวบ
กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความสะเทือนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อคุณพ่อรายหนึ่งบุกเข้าไปในห้องเรียนชั้นอนุบาล เพื่อช่วยเหลือลูกสาวจากการถูกครูทำร้ายร่างกาย หลังกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีครูสาวใช้ความรุนแรงตีเด็กหญิงอย่างไร้ปรานี เพียงเพราะเธอปฏิเสธไม่ยอมสวมผ้ากันเปื้อนสำหรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน

เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพ่อสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของลูกสาว จึงตัดสินใจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบความจริงที่น่าตกใจ

ในคลิปเผยให้เห็นครูสาวกำลังระเบิดอารมณ์และลงมือทุบตีเด็กหญิงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโกรธแค้นที่เห็นลูกถูกทำร้าย คุณพ่อรีบพุ่งตัวเข้าไปในห้องเรียนและดึงตัวลูกสาวออกห่างจากครูทันที โดยในจังหวะนั้นเขาได้ลงมือสั่งสอนครูคืนด้วยการทุบตีในลักษณะเดียวกันจนเกิดการตะลุมบอน

ขณะที่พนักงานในโรงเรียนต้องรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกันท่ามกลางความโกลาหล

สำหรับคดีนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2019 แต่ที่น่าสนใจ คือ ผลตัดสินทางกฎหมายซึ่งโดนโทษทั้ง “ครู” และ “พ่อของเด็ก” โดยฝ่ายครู อายุ 28 ปี ถูกสั่งกักขังเป็นเวลา 12 วัน และปรับเงิน 500 หยวน (ประมาณ 2,200 บาท) ในข้อหาทำร้ายร่างกายเด็ก

ฝ่ายคุณพ่อถูกสั่งกักขังเป็นเวลา 7 วัน และปรับเงิน 200 หยวน (ประมาณ 800 บาท) ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น (ดูคลิป).

เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคชุดนอนซาตินจิ๋วสุดสยิว บันเทิง

เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคซาตินจิ๋วสุดสยิว ฉลองปาร์ตี้ออสการ์ “บียอนเซ่-เจย์ ซี”

53 วินาที ที่แล้ว
โซเชียลจีนแห่เซฟพ่อ! บุกตบครูอนุบาลหลังเห็นภาพวงจรปิดตีลูกสาว 5 ขวบ ข่าว

เดือดจัด! พ่อพุ่งชาร์จครูสาวกลางห้องเรียน เห็นคาตาตีลูกแค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อน

43 นาที ที่แล้ว
รวมวิธีตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำมันล่วงหน้าผ่าน Google Maps แอป xplORe และคำสั่งเสียง ใช้ได้จริงทันทีโดยไม่ต้องจอดรถ ช่วยวางแผนเดินทางช่วงน้ำมันตึงตัว มี.ค. 2569 เทคโนโลยี

วิธีเช็กปั๊มไหนน้ำมันหมด ทำได้ทันทีผ่านมือถือ วางแผนเดินทางขณะขับรถ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พนักงานทำความสะอาดแอบผสมน้ำยาเคมีในชา ข่าวต่างประเทศ

เพื่อนร่วมงานเกือบขิต คลิปแม่บ้านแอบแค้น ผสม “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ในชาให้ดื่ม

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า นักบอลลีกดังภูเก็ต วูบดับกลางสนาม เหตุอากาศร้อนจัด สุดยื้อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้ บันเทิง

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี เลขเด็ด

สถิติเลขเด็ด ไทยรัฐ เดลินิวส์ บางกอกทูเดย์ 1 เม.ย. ย้อนหลัง 3 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ เศรษฐกิจ

รู้จัก แอปฯ PumpRadar แผนที่เช็กปั๊มน้ำมันเรียลไทม์ ที่ไหนหมดรู้ทันที ไม่ต้องวนหา

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 17 มี.ค. 69 อัปเดตช่วงเย็น ปรับครั้งที่ 11 ปิดบวก 50 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย บันเทิง

สิ้น ผู้กำกับฝีมือดี จากไปอย่างสงบ หลังป่วยมะเร็งปอด สิริอายุ 84 ปี แฟนๆ แห่อาลัย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ทองคำผันผวน นักลงทุนแห่ซบ ‘อสังหาฯ’ กินกำไรมั่นคงกว่าในระยะยาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ &quot;ท้อที่เป็นเดอะแบก&quot; หลังปัญาครอบครัวถาโถม บันเทิง

สุดกลั้น สอดอ Style ร่ำไห้ตัดพ้อ “ท้อที่เป็นเดอะแบก” หลังปัญาครอบครัวถาโถม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ อดีตภรรยา สุรชัย สมบัติเจริญ บันเทิง

เปิดอาชีพ เจี๊ยบ อัฐพรพิมพ์ ถึงว่าคุ้นหน้า ดีกรีนักเรียนนอก สู่ชีวิตแม่ลูก 4

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์ ข่าว

ฟัง Tokyogurl พูดครั้งแรก หลังศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราว คดีโกงแข่ง ROV ซีเกมส์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หลิน เจี้ยน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน ข่าวต่างประเทศ

จีน ประกาศความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมฉุกเฉินแก่ “อิหร่าน-จอร์แดน-เลบานอน-อิรัก”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ลาววิกฤต! น้ำมันขาดแคลนหนัก ปั๊มปิดทะลุ 1,000 แห่ง ประชาชนต่อคิวยาวตั้งแต่เช้า

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ป๋าเต็ด โพสต์ลาสตาร์บัคส์สาขาตึกแกรมมี่ ปิด 31 มี.ค. 69 ข่าว

สตาร์บัคส์ สาขาในตำนาน เปิดวันสุดท้าย 31 มี.ค.นี้ ปิดตำนาน 15 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

อุ๊ย! พี่สาว เกรซ ชลิตา ฟาดเดือดกลางไอจี “หุบปากค่ะ ชู้อยู่ส่วนชู้” คนโยงมือที่ 3 ทำวิวาห์ล่ม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

“อันเชล็อตติ” เมินเรียก “เนย์มาร์” ติดทัพแซมบ้า เปิดทางแข้งสายเลือดใหม่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร&quot; เจ้าของแบรนด์ &quot;Wink White&quot; อาณาจักรหมื่นล้าน ข่าว

ประวัติ “แป้ง ขวัญชนก ทวนวิจิตร” เจ้าของแบรนด์ “Wink White” อาณาจักรหมื่นล้าน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน ออกโรงแฉ บ้านใหญ่ได้เติมน้ำมันก่อน วอนขอความเป็นธรรมให้ประชาชน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้ห้องไอซียูรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย คร่า 10 ศพ ข่าวต่างประเทศ

สลดอินเดีย ไฟไหม้ ICU โรงพยาบาล ดับ 10 ศพ รู้สาเหตุช็อก เร่งหาคนรับผิด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ถ้าน้ำมันโลกหมด แต่ละประเทศอยู่ได้กี่วัน? ข้อมูลสำรองน้ำมันจาก IEA

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กองทัพไทย เริ่มสร้างรั้วกั้นชายแดนเขมรถาวร เม.ย. 69 ยาว 1,310 เมตร

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

คนไทยทำได้! คว้าแชมป์โลก เกมการ์ดวันพีซ ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมของรางวัลสุดแรร์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคชุดนอนซาตินจิ๋วสุดสยิว

เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคซาตินจิ๋วสุดสยิว ฉลองปาร์ตี้ออสการ์ “บียอนเซ่-เจย์ ซี”

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
รวมวิธีตรวจสอบสถานะปั๊มน้ำมันล่วงหน้าผ่าน Google Maps แอป xplORe และคำสั่งเสียง ใช้ได้จริงทันทีโดยไม่ต้องจอดรถ ช่วยวางแผนเดินทางช่วงน้ำมันตึงตัว มี.ค. 2569

วิธีเช็กปั๊มไหนน้ำมันหมด ทำได้ทันทีผ่านมือถือ วางแผนเดินทางขณะขับรถ

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
พนักงานทำความสะอาดแอบผสมน้ำยาเคมีในชา

เพื่อนร่วมงานเกือบขิต คลิปแม่บ้านแอบแค้น ผสม “น้ำยาล้างห้องน้ำ” ในชาให้ดื่ม

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ &quot;เจาะใจ&quot; แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

รอชม เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิดใจ รายการ “เจาะใจ” แง่มุมที่คนไทยไม่เคยรู้

เผยแพร่: 17 มีนาคม 2569
