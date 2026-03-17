เดือดจัด! พ่อพุ่งชาร์จครูสาวกลางห้องเรียน เห็นคาตาตีลูกแค่ไม่ใส่ผ้ากันเปื้อน
กลายเป็นคลิปไวรัลที่สร้างความสะเทือนใจและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกโซเชียล เมื่อคุณพ่อรายหนึ่งบุกเข้าไปในห้องเรียนชั้นอนุบาล เพื่อช่วยเหลือลูกสาวจากการถูกครูทำร้ายร่างกาย หลังกล้องวงจรปิดบันทึกภาพนาทีครูสาวใช้ความรุนแรงตีเด็กหญิงอย่างไร้ปรานี เพียงเพราะเธอปฏิเสธไม่ยอมสวมผ้ากันเปื้อนสำหรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่คุณพ่อสังเกตเห็นพฤติกรรมที่ผิดปกติของลูกสาว จึงตัดสินใจตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดจนพบความจริงที่น่าตกใจ
ในคลิปเผยให้เห็นครูสาวกำลังระเบิดอารมณ์และลงมือทุบตีเด็กหญิงอย่างต่อเนื่อง ด้วยความโกรธแค้นที่เห็นลูกถูกทำร้าย คุณพ่อรีบพุ่งตัวเข้าไปในห้องเรียนและดึงตัวลูกสาวออกห่างจากครูทันที โดยในจังหวะนั้นเขาได้ลงมือสั่งสอนครูคืนด้วยการทุบตีในลักษณะเดียวกันจนเกิดการตะลุมบอน
ขณะที่พนักงานในโรงเรียนต้องรีบเข้ามาแยกทั้งคู่ออกจากกันท่ามกลางความโกลาหล
สำหรับคดีนี้ เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2019 แต่ที่น่าสนใจ คือ ผลตัดสินทางกฎหมายซึ่งโดนโทษทั้ง “ครู” และ “พ่อของเด็ก” โดยฝ่ายครู อายุ 28 ปี ถูกสั่งกักขังเป็นเวลา 12 วัน และปรับเงิน 500 หยวน (ประมาณ 2,200 บาท) ในข้อหาทำร้ายร่างกายเด็ก
ฝ่ายคุณพ่อถูกสั่งกักขังเป็นเวลา 7 วัน และปรับเงิน 200 หยวน (ประมาณ 800 บาท) ในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่น (ดูคลิป).
ที่มา : South China Morning Post
