ข่าวต่างประเทศ

ฉาวสนั่น คุกเข่าถวายบวบกลางถนนคนเดิน ฝูงชนรุมอัดคลิปก่อนตร.รวบ

เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 22:34 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 21:28 น.
62
สาวผมสีชมพู ถนนคนเดินฉางซา
แฟ้มภาพ

กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์บนโลกโซเชียลจีนทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์อนาจารสุดช็อกบนถนนเจียฟ่างซี (Jiefang West Road) ซึ่งเป็นย่านที่พลุกพล่านที่สุดในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา

เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อหญิงสาวผมบลอนด์สั้นสวมชุดหนังสีดำวาบหวิว ปรากฏตัวและร่ายรำในท่าทางยั่วยวนกลางถนนคนเดิน จนดึงดูดความสนใจจากชายชุดดำรายหนึ่ง:

หลังจากหยอกล้อกันเพียงครู่เดียว ท่ามกลางสายตาประชาชนนับร้อย ชายคนดังกล่าวได้ดึงกางเกงลง ขณะที่หญิงสาวคุกเข่าลงบนทางเท้าและทำอนาจารให้กับเขาอย่างไม่แคร์สายตาใคร และแทนที่กลุ่มคนดูจะห้ามปรามกลับพบว่า คนนับร้อยต่างหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปในระยะประชิด พร้อมส่งเสียงกรีดร้องและโห่ฮา จนสถานการณ์วุ่นวายหนัก

เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่รุดเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว หลังได้รับแจ้งเหตุความวุ่นวาย โดยภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปจากพลเมืองดีเผยให้เห็นนาทีที่ตำรวจเข้าแยกฝูงชน และเข้าควบคุมตัวหญิงสาวผมบลอนด์ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้นำเสื้อคลุมสีเขียวมาสวมทับให้เธอเพื่อปกปิดร่างกายก่อนคุมตัวไปโรงพัก

สาวผมบลอนด์ชุดวาบหวิวเล่นบทรักกลางถนนคนเดินฉางซา
ภาพ @X

แฮชแท็กเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถนนเจียฟ่างซีพุ่งติดอันดับ Top 10 เทรนด์ยอดนิยมบน Weibo อย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างรุมประณามพฤติกรรมของทั้งคู่ที่ไร้ศีลธรรมอย่างรุนแรง ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถามถึงทัศนคติของกลุ่มผู้คนที่ไปมุงและมัวแต่ถ่ายคลิปส่งเสียงเชียร์แทนที่จะเข้าห้ามปราม

ขณะนี้ตำรวจฉางซายังไม่มีการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบทลงโทษหรือรายละเอียดของผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตามคดีนี้ได้กลายเป็นบทสะท้อนถึงปัญหาสังคมและพฤติกรรมเลียนแบบในพื้นที่สาธารณะที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในแดนมังกร.

ที่มา : 蔡子博士Chris , Hk01

แฮชแท็กเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถนนเจียฟ่างซีพุ่งติดอันดับ Top 10
ภาพ @X
ภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปจากพลเมืองดีเผยให้เห็นนาทีที่ตำรวจเข้าแยกฝูงชน
ภาพ @X
ตำรวจเข้าแยกฝูงชน และเข้าควบคุมตัวหญิงสาวผมบลอนด์ทันที
ภาพ @X
บทรักกลางถนนท่ามกลางเสียงโห่ฮา
ภาพ @X

Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

