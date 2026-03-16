ฉาวสนั่น คุกเข่าถวายบวบกลางถนนคนเดิน ฝูงชนรุมอัดคลิปก่อนตร.รวบ
กลายเป็นประเด็นทอล์กออฟเดอะทาวน์บนโลกโซเชียลจีนทันที เมื่อเกิดเหตุการณ์อนาจารสุดช็อกบนถนนเจียฟ่างซี (Jiefang West Road) ซึ่งเป็นย่านที่พลุกพล่านที่สุดในเมืองฉางซา มณฑลหูหนาน เมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 15 มีนาคม 2569 ที่ผ่านมา
เหตุการณ์เริ่มต้นขึ้นเมื่อหญิงสาวผมบลอนด์สั้นสวมชุดหนังสีดำวาบหวิว ปรากฏตัวและร่ายรำในท่าทางยั่วยวนกลางถนนคนเดิน จนดึงดูดความสนใจจากชายชุดดำรายหนึ่ง:
หลังจากหยอกล้อกันเพียงครู่เดียว ท่ามกลางสายตาประชาชนนับร้อย ชายคนดังกล่าวได้ดึงกางเกงลง ขณะที่หญิงสาวคุกเข่าลงบนทางเท้าและทำอนาจารให้กับเขาอย่างไม่แคร์สายตาใคร และแทนที่กลุ่มคนดูจะห้ามปรามกลับพบว่า คนนับร้อยต่างหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปในระยะประชิด พร้อมส่งเสียงกรีดร้องและโห่ฮา จนสถานการณ์วุ่นวายหนัก
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องที่รุดเข้าระงับเหตุอย่างรวดเร็ว หลังได้รับแจ้งเหตุความวุ่นวาย โดยภาพจากกล้องวงจรปิดและคลิปจากพลเมืองดีเผยให้เห็นนาทีที่ตำรวจเข้าแยกฝูงชน และเข้าควบคุมตัวหญิงสาวผมบลอนด์ทันที ซึ่งเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบได้นำเสื้อคลุมสีเขียวมาสวมทับให้เธอเพื่อปกปิดร่างกายก่อนคุมตัวไปโรงพัก
แฮชแท็กเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ถนนเจียฟ่างซีพุ่งติดอันดับ Top 10 เทรนด์ยอดนิยมบน Weibo อย่างรวดเร็ว ชาวเน็ตส่วนใหญ่ต่างรุมประณามพฤติกรรมของทั้งคู่ที่ไร้ศีลธรรมอย่างรุนแรง ขณะที่อีกส่วนตั้งคำถามถึงทัศนคติของกลุ่มผู้คนที่ไปมุงและมัวแต่ถ่ายคลิปส่งเสียงเชียร์แทนที่จะเข้าห้ามปราม
ขณะนี้ตำรวจฉางซายังไม่มีการออกแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเกี่ยวกับบทลงโทษหรือรายละเอียดของผู้ก่อเหตุ อย่างไรก็ตามคดีนี้ได้กลายเป็นบทสะท้อนถึงปัญหาสังคมและพฤติกรรมเลียนแบบในพื้นที่สาธารณะที่กำลังถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในแดนมังกร.
