สั่งพักงานครูจีน ปรี๊ดแตกด่านักเรียน-แช่งเด็กให้ติดไข้หวัดใหญ่ เย้ยมีสัญญาจ้างตลอดชีพ ไม่ต้องกลัวใคร

Photo of Bas Basเผยแพร่: 28 ธ.ค. 2568 19:00 น.| อัปเดต: 28 ธ.ค. 2568 13:28 น.
85

เหตุการณ์สุดอื้อฉาวในจีน เมื่อครูสอนดนตรีเกิดปรี๊ดแตก ด่านักเรียนเสียงดัง แถมแช่งให้ติดไข้หวัดใหญ่ หนำซ้ำยังเย้ยตนไม่กลัวใคร เพราะมีสัญญาจ้างตลอดชีพ

สำนักข่าวจิ่วไพ่ (Jiupai News) รายงานเหตุการณ์อื้อฉาวที่เกิดขึ้นในมณฑลส่านซี ประเทศจีน เมื่อ “ครูหลี่” ครูสอนดนตรีประจำโรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเขตเกาซิน เมืองถงชวน ได้แสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมผ่านกลุ่มแชทหาคู่ที่มีสมาชิกกว่า 100 คน จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก

ข้อความที่ถูกแคปเจอร์มาเผยแพร่ระบุว่า ครูหลี่ได้บ่นถึงความดื้อและเสียงดังของนักเรียนในชั้นเรียน โดยระบุว่า “นักเรียนพวกนี้ดื้อและหนวกหูมาก ฉันสงสารแก้วหูตัวเองจริงๆ หวังว่าพวกเด็กๆ จะติดไข้หวัดใหญ่ให้หมด จะได้ไสหัวกลับบ้านไปเดี๋ยวนี้เลย”

เมื่อสมาชิกในกลุ่มเข้ามาตักเตือนว่าไม่ควรแช่งเด็กเช่นนั้น ครูหลี่กลับตอบโต้อย่างไม่สะทกสะท้านว่า ฉันไม่สนหรอกตราบใดที่ยังมีเงินเดือนเข้า จะไปฟ้องเจ้านายฉันก็ได้นะ แต่ถ้าพวกคุณต้องมาทำงานนี้เอง คุณจะทำแบบที่ฉันทำ”

เมื่อมีคนเตือนว่าทัศนคติแบบนี้จะทำงานได้ไม่นาน เธอสวนกลับทันทีว่า “เกรงว่าฉันต้องเตือนคุณนะว่า ฉันมีสัญญาจ้างงานแบบถาวร” ซึ่งในจีนหมายถึงตำแหน่งงานที่มั่นคงมากและแทบจะไม่มีการไล่ออกหากไม่ทำผิดร้ายแรงจริงๆ ก่อนที่ชาวเน็ตจะตอบกลับมาว่า “เด็กพวกนี้ไม่ใช่ลูกพวกคุณเสียหน่อย ไม่ใช่ธุระกงการอะไรของพวกคุณ”

คำพูดของครูหลี่สร้างความโกรธแค้นให้แก่สังคมอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงที่ไข้หวัดใหญ่กำลังแพร่ระบาดอย่างหนักในโรงเรียนประถมและมัธยมทั่วประเทศจีนตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน จนบางห้องเรียนต้องหยุดการเรียนการสอนเนื่องจากมีเด็กป่วยจำนวนมาก

ล่าสุด ทางโรงเรียนต้นสังกัดได้ประกาศพักงานครูหลี่ชั่วคราวทันทีหลังเกิดเรื่อง โดยโฆษกหน่วยงานการศึกษาในท้องถิ่นระบุเมื่อวันที่ 15 ธันวาคมว่า กำลังดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างละเอียด และจะแจ้งผลการสอบสวนให้สาธารณชนทราบต่อไป

นอกจากนี้ ชาวเน็ตจีนจำนวนมากต่างเรียกร้องให้มีการตรวจสอบกระบวนการรับครูรายนี้เข้าทำงาน และมองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไร้จริยธรรมของความเป็นครูอย่างรุนแรง แม้จะมีสัญญาจ้างถาวรก็ไม่ควรนำมาใช้เป็นเกราะคุ้มครองพฤติกรรมที่แย่ขนาดนี้

อ้างอิง : www.scmp.com

 

