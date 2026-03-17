เมแกน ฟ็อกซ์ อวดลุคซาตินจิ๋วสุดสยิว ฉลองปาร์ตี้ออสการ์ “บียอนเซ่-เจย์ ซี”
เมแกน ฟ็อกซ์ (Megan Fox) ดาราสาวสุดเซ็กซี่วัย 39 ปี กลับมาทวงบัลลังก์ “เซ็กซ์ซิมโบล” อย่างยิ่งใหญ่อีกครั้ง หลังปรากฏตัวในชุดเดรสซาตินสีดำตัวจิ๋วสุดเย้ายวน เพื่อร่วมงานปาร์ตี้หลังประกาศผลรางวัลออสการ์สุดเอกซ์คลูซีฟของคู่รักทรงอิทธิพล บียอนเซ่ และ เจย์ ซี เมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมา
ภาพถ่ายล่าสุดเผยให้เห็นเมแกนในลุคที่ทำเอาช่างภาพรัวชัตเตอร์ไม่ยั้งขณะที่เธอกำลังออกจากสถานที่จัดงาน เธอเลือกสวมเดรสซาตินรัดรูปสีดำที่สั้นจนใจหาย แมตช์กับถุงน่องยาวเหนือเข่า สายรัดถุงน่อง และรองเท้าส้นสูงสายพันข้อเท้า
แถมเครื่องประดับจัดเต็ม โดยเพิ่มความโฉบเฉี่ยวด้วยสร้อยคอโชกเกอร์ แว่นกันแดดสีดำ และปล่อยผมยาวสลวยเป็นลอนคลื่นตามสไตล์ถนัด
การปรากฏตัวครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เธอเพิ่งกลับมาเคลื่อนไหวบนอินสตาแกรมอีกครั้ง พร้อมโพสต์ภาพถ่ายสุดเร่าร้อนหลังการประกาศข่าวตั้งครรภ์เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
นอกจากเรื่องแฟชั่นแล้ว แฟนๆ ยังให้ความสนใจกับความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับอดีตคู่หมั้น แมชชีน กัน เคลลี (Machine Gun Kelly) หลังฝ่ายชายเข้าไปคอมเมนต์หยอดคำหวานในโพสต์ล่าสุดของเธอ
โดยฝ่ายชายทิ้งข้อความสุดทะเล้นว่า “ดีใจจังที่มีเบอร์โทรศัพท์คุณ” และอีกคอมเมนต์ที่ระบุว่า “ดีใจจังที่เรามีลูกด้วยกัน”
ทั้งนี้ทั้งคู่แยกทางกันเพียง 4 เดือนหลังจากต้อนรับลูกสาว “ซาก้า เบลด ฟ็อกซ์-เบเกอร์” (Saga Blade Fox-Baker) เมื่อเดือนมีนาคม 2568
แหล่งข่าววงในระบุว่า ทั้งคู่ยังคงสื่อสารกันได้ดีและอยู่ในจุดที่ “ลงตัว” ในการทำหน้าที่พ่อและแม่ร่วมกัน แม้จะยังไม่มีการยืนยันเรื่องการกลับมาสานสัมพันธ์ฉันคนรักอย่างเป็นทางการก็ตาม.
