รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน
คืบหน้ากรณีสุดอื้อฉาวกลางถนนเมืองฉางซา ประเทศจีน เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ารวบตัวชายหญิงคู่หนึ่งที่ก่อเหตุทำอนาจารในที่สาธารณะ บริเวณหน้าร้านหม้อไฟแห่งหนึ่งในยามวิกาล ล่าสุดถูกตั้งข้อหาทางอาญาฐานก่อความวุ่นวายและทำลายความสงบเรียบร้อย
อ้างอิงจากแถลงการณ์ของสำนักงานตำรวจเทศบาลเมืองฉางซา สาขาเขตเทียนซิน ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2026 ได้ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์เอาไว้ว่า เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 15 มีนาคม 2026 เวลาประมาณ 02.28 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่า มีบุคคลกำลังกระทำการอันไม่เหมาะสมและส่อไปในทางอนาจารอย่างโจ่งแจ้ง อยู่บริเวณทางเข้าของร้านหม้อไฟ (ชาบู) แห่งหนึ่งในพื้นที่
ทันทีที่รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รุดไปยังพื้นที่อย่างรวดเร็วและทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยกลับมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจ
จากการสืบสวนพบว่า ผู้ก่อเหตุทั้ง 2 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างเมือง ทราบชื่อคือ นายจาง (ชาย, อายุ 36 ปี) และ นางสาวถัง (หญิง, อายุ 35 ปี) พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะของทั้งคู่ ไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แต่ยังถือเป็นการยุยงปลุกปั่นและทำลายความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างร้ายแรง ซึ่งเข้าข่ายความผิดทางอาญาตามกฎหมายของจีน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินมาตรการบังคับทางอาญากับทั้งสองคนแล้ว และคดีดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม
ขณะที่ในโลกออนไลน์เป็นการขุดประวัติของทั้งคู่ ว่าเป็นคู่รักที่จัดงานแต่งงานกันอย่างใหญ่โดต ฝ่ายหญิงเคยทำงานในวงการศึกษา เป็นครูโรงเรียนอนุบาล
- คลิปมัดตัว! ไรเดอร์หื่น แอบถ่ายใต้กระโปรงหน้าตาเฉย ก่อนลั่น ‘สุดยอด’
- ครูคอมพิวเตอร์หื่น ลวงเด็กชายถ่ายคลิปโป๊ แบล็กเมล์รีดเงิน อึ้งเหยื่อกว่า 100 ราย
- ภัยสังคม! เด็ก 11 ถูก LGBTQ หื่น ขยำเป้า-ถามลามก เร่งล่าตัว เอาเรื่องถึงที่สุด
