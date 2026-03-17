ข่าวต่างประเทศ

รู้ตัวแล้ว คู่รักฉาวอมอวบกลางถนน ที่แท้เป็นครูอนุบาล ไม่อายฟ้าดิน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 17 มี.ค. 2569 22:20 น.| อัปเดต: 17 มี.ค. 2569 14:23 น.
คืบหน้ากรณีสุดอื้อฉาวกลางถนนเมืองฉางซา ประเทศจีน เจ้าหน้าที่ตำรวจบุกเข้ารวบตัวชายหญิงคู่หนึ่งที่ก่อเหตุทำอนาจารในที่สาธารณะ บริเวณหน้าร้านหม้อไฟแห่งหนึ่งในยามวิกาล ล่าสุดถูกตั้งข้อหาทางอาญาฐานก่อความวุ่นวายและทำลายความสงบเรียบร้อย

อ้างอิงจากแถลงการณ์ของสำนักงานตำรวจเทศบาลเมืองฉางซา สาขาเขตเทียนซิน ที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2026 ได้ระบุรายละเอียดของเหตุการณ์เอาไว้ว่า เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดของวันที่ 15 มีนาคม 2026 เวลาประมาณ 02.28 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีว่า มีบุคคลกำลังกระทำการอันไม่เหมาะสมและส่อไปในทางอนาจารอย่างโจ่งแจ้ง อยู่บริเวณทางเข้าของร้านหม้อไฟ (ชาบู) แห่งหนึ่งในพื้นที่

ทันทีที่รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รุดไปยังพื้นที่อย่างรวดเร็วและทำการควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยกลับมาสอบปากคำที่สถานีตำรวจ

จากการสืบสวนพบว่า ผู้ก่อเหตุทั้ง 2 รายเป็นผู้ที่เดินทางมาจากต่างเมือง ทราบชื่อคือ นายจาง (ชาย, อายุ 36 ปี) และ นางสาวถัง (หญิง, อายุ 35 ปี) พฤติกรรมการแสดงออกทางเพศที่ไม่เหมาะสมในพื้นที่สาธารณะของทั้งคู่ ไม่เพียงแต่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ แต่ยังถือเป็นการยุยงปลุกปั่นและทำลายความสงบเรียบร้อยของสังคมอย่างร้ายแรง ซึ่งเข้าข่ายความผิดทางอาญาตามกฎหมายของจีน โดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินมาตรการบังคับทางอาญากับทั้งสองคนแล้ว และคดีดังกล่าวกำลังอยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติม

ขณะที่ในโลกออนไลน์เป็นการขุดประวัติของทั้งคู่ ว่าเป็นคู่รักที่จัดงานแต่งงานกันอย่างใหญ่โดต ฝ่ายหญิงเคยทำงานในวงการศึกษา เป็นครูโรงเรียนอนุบาล

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

