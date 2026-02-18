ข่าวอาชญากรรม

ครูคอมพิวเตอร์หื่น ลวงเด็กชายถ่ายคลิปโป๊ แบล็กเมล์รีดเงิน อึ้งเหยื่อกว่า 100 ราย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 11:44 น.
ครูคอมพิวเตอร์หื่น ลวงเด็กชายถ่ายคลิปโป๊ แบล็กเมล์รีดเงิน-ขอมีเพศสัมพันธ์ เหยื่อกว่า 100 ราย

ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) โดย บก.ปคม. บุกรวบครูสอนคอมพิวเตอร์วัย 27 ปี คาห้องเช่า หลังก่อเหตุลวงเด็กชายอายุ 14 ปี ถ่ายคลิปโป๊ แบล็กเมล์รีดทรัพย์และข่มขู่ขอมีเพศสัมพันธ์ พบประวัติโชกโชนก่อเหตุมากว่า 5 ปี มีเหยื่อกว่า 100 ราย

พฤติการณ์สุดแสบของครูหื่น ช่วงกลางปี 2566 นายนนทวัฒน์ (ผู้ต้องหา) ทักแชตไปตีสนิทเหยื่อ ด.ช.เอ (นามสมมุติ) อายุ 14 ปี ผ่านแอปฯ TikTok โดยใช้โปรไฟล์หนุ่มหน้าตาดี อ้างว่าจะให้เงินค่าตอบแทน 10,000 บาท แลกกับการส่งภาพและคลิปวิดีโอโป๊เปลือย แต่เมื่อเหยื่อหลงเชื่อส่งไปกลับบ่ายเบี่ยงไม่ยอมจ่ายเงิน

ปลายปี 2566 ผู้ต้องหาใช้ “บัญชีอวตาร” ทักไลน์ไปข่มขู่เหยื่อว่าจะนำคลิปไปปล่อย หากไม่ยอมส่งคลิปช่วยตัวเองมาให้อี จากนั้น สวมรอยเป็นพลเมืองดี สร้างบัญชี Instagram ปลอม ทักมาแจ้งเตือนเหยื่อว่า “มีคลิปหลุดว่อนเน็ต” และเสนอตัวช่วยลบคลิปโดยเรียกเงิน 5,000 บาท

เมื่อเหยื่อยอมจ่าย ผู้ต้องหากลับเปลี่ยนข้อเสนอเป็นขอมีเพศสัมพันธ์ แลกกับการลบคลิปแทน ทำให้เหยื่อทนไม่ไหว นำเรื่องปรึกษาผู้ปกครองและเข้าแจ้งความ

ตำรวจสืบสวนจนทราบตัวผู้ต้องหา คือ นายนนทวัฒน์ ซึ่งรับราชการเป็น ครูสอนวิชาคอมพิวเตอร์อยู่ที่โรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่ง ใน อ.เกาะโพธิ์ จ.ชลบุรี จึงนำกำลังเข้าจับกุมพร้อมยึดของกลางได้เพียบ

  • โทรศัพท์มือถือ 3 เครื่อง

  • ไอแพด 1 เครื่อง

  • โน้ตบุ๊ก 1 เครื่อง

  • ฮาร์ดดิสก์ 3 เครื่อง (พบไฟล์สื่อลามกอนาจารเด็กกว่า 1,500 ไฟล์)

เบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ก่อเหตุลักษณะนี้มาแล้วกว่า 5 ปี มักเลือกเหยื่อเป็น เด็กชายอายุต่ำกว่า 18 ปี และใช้รูปโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลอกลวง

เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาหนักหลายกระทง ทั้งครอบครองสื่อลามกอนาจารเด็ก, พรากผู้เยาว์, ข่มขืนใจผู้อื่น และพยายามรีดเอาทรัพย์ ก่อนส่งดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 18 ก.พ. 2569 12:10 น.| อัปเดต: 18 ก.พ. 2569 11:44 น.
