ภัยสังคม! เด็ก 11 ถูก LGBTQ หื่น ขยำเป้า-ถามลามก เร่งล่าตัว เอาเรื่องถึงที่สุด
พ่อร้องตำรวจล่าตัว LGBTQ หื่น บุกประชิดลูกชายวัย 11 ถามลามก “มีขนยัง” ก่อนฉวยโอกาสจับเป้า ยันเอาเรื่องถึงที่สุด หวั่นเป็นภัยสังคม จี้เร่งลากคอดำเนินคดี
วันนี้ (18 กุมภาพันธ์ 2569) โหนกระแส รายงานข่าวหลังได้รับร้องเรียนจากคุณพ่อวัย 46 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี ร้องเรียนต่อสื่อมวลชน เพื่อขอความเป็นธรรม หลังก่อเหตุเป็นผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQ) ลวนลามลูกชายวัยเพียง 11 ขวบกลางที่สาธารณะ
ผู้เป็นพ่อเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวันที่ 16 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 17.00 น. บริเวณหน้าร้านจำหน่ายปลาสวยงาม ถนนศรีชมชื่น ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี
จากการสอบถามลูกชายวัย 11 ขวบ ในวันเกิดเหตุลูกยืนรอเพื่อนอยู่บริเวณหน้าร้านปลาสวยงาม ขณะที่เพื่อนเดินเข้าไปดูของในร้าน จู่ ๆ ได้มีบุคคลลักษณะเป็น LGBTQ เดินปรี่เข้ามาประชิดตัวลูกชาย จากนั้นเริ่มใช้ถ้อยคำแทะโลมและพูดจาในเชิงอนาจาร โดยมีการถามลูกชายว่า “มีขนยัง” พร้อมเรียกให้เข้าไปใกล้ ๆ และเอื้อมมือมาจับมือลูกชายก่อนจับไปที่เป้ากางเกง ด้วยความตกใจและหวาดกลัว เด็กชายจึงรีบถอยหนีออกมาทันที
เมื่อผู้ก่อเหตุเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจากที่เกิดเหตุ
ทั้งนี้ คุณพ่อของผู้เสียหายย้ำว่า การกระทำกับเด็กในที่สาธารณะเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ ตนจึงต้องการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายให้ได้โดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้บุคคลนี้ไปก่อเหตุซ้ำซ้อนหรือสร้างความเดือดร้อนให้กับเด็กและเยาวชนคนอื่น ๆ อีก พร้อมยืนยันว่าจะขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
