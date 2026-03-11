ข่าว

คลิปมัดตัว! ไรเดอร์หื่น แอบถ่ายใต้กระโปรงหน้าตาเฉย ก่อนลั่น ‘สุดยอด’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 11 มี.ค. 2569 09:37 น.| อัปเดต: 11 มี.ค. 2569 10:33 น.
67
ไรเดอร์ถ่ายใต้กระโปรงแม่ค้า

ไรเดอร์หื่นตีเนียนรับออเดอร์ ฉวยจังหวะแม่ค้าเผลอย่อตัว แอบถ่ายใต้กระโปรงถึงในร้าน ชาวเน็ตแห่เตือนภัยจี้เช็กประวัติจากเลขออเดอร์ ลากตัวดำเนินคดี

เตือนภัยแม่ค้าต้องระวังตัว เพจ เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดจากร้านแห่งหนึ่ง พื้นที่หทัยราษฎร์ คลองสามวา ปรากฏภาพของไรเดอร์ชายทำทีมารับออกเดอร์ที่ร้าน ฝั่งแม่ค้าที่กำลังวุ่นกับการจัดการออเดอร์อยู่ จู่ ๆ ไรเดอร์ชายเดินเข้าไปซ้อนหลังจากนั้นย่อตัวลงกับพื้นและแอบถ่ายใต้กระโปรงของเธอ และลุกขึ้นมาทำท่าเหมือนดูโทรศัพท์พร้อมพูดออกมาว่า “สุดยอด”

หลังคลิปถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็นเป็นห่วงแม่ค้ารายนี้และคนอื่น ๆ ส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่าไรเดอร์รายนี้เข้าไปใกล้เจ้าของร้านถึงขนาดไปอยู่ด้านหลังตัวเธอ ทั้งที่ปกติแล้วเดลิเวอรี่ที่รออรับของจะต้องรออยู่ด้านหน้า ขณะเดียวกันอีกส่วนก็แนะนำให้ทางร้านเช็กเลขออเดอร์วันที่เกิดเหตุ จากนั้นตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ว่าไรเดอร์ที่มารับนั้นชื่อและใช้เบอร์ติดต่ออะไร

อย่างไรก็ดี ความเห็นอีกส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่าสังคมไทยตอนนี้เกิดอะไรขึ้น เพราะมีข่าวผู้หญิงถูกคุกคามรายวัน ฉะนั้นอยากให้ทุกคนระวังตัวมาก ๆ อย่าไว้ใจใครจะปลอดภัยที่สุด”

“มันแปลกนะไอ้ปกติไปรับของ ไรเดอร์ก็รออยู่ด้านหน้า เข้าไปอยู่ข้างหลังอย่างนั้นเหมือนสนิทกันมากนะ งง แบบนี้ก็มี”

“สังคมเดียวนี้ต้องระวังตัวให้มากๆๆอย่าไว้ใจนั้นละปลอดภัยสุด”

“สังคมไทยเป็นอะไรกันไปหมด….ข่าวคุกคามผู้หญิงเกิดขึ้นรายวัน”

“หาไม่ยากหรอกคับ ให้ร้านเช็คออเดอร์ เลขออเดอร์ ของวันและเวลาดังกล่าว ก้อจะรุ้เลยคับ ว่าไรเดอร์ ชื่ออะไร เบอร์โทรติดต่ออะไร”

