คลิปมัดตัว! ไรเดอร์หื่น แอบถ่ายใต้กระโปรงหน้าตาเฉย ก่อนลั่น ‘สุดยอด’
ไรเดอร์หื่นตีเนียนรับออเดอร์ ฉวยจังหวะแม่ค้าเผลอย่อตัว แอบถ่ายใต้กระโปรงถึงในร้าน ชาวเน็ตแห่เตือนภัยจี้เช็กประวัติจากเลขออเดอร์ ลากตัวดำเนินคดี
เตือนภัยแม่ค้าต้องระวังตัว เพจ เจ๊ม้อย v+ เผยแพร่ภาพกล้องวงจรปิดจากร้านแห่งหนึ่ง พื้นที่หทัยราษฎร์ คลองสามวา ปรากฏภาพของไรเดอร์ชายทำทีมารับออกเดอร์ที่ร้าน ฝั่งแม่ค้าที่กำลังวุ่นกับการจัดการออเดอร์อยู่ จู่ ๆ ไรเดอร์ชายเดินเข้าไปซ้อนหลังจากนั้นย่อตัวลงกับพื้นและแอบถ่ายใต้กระโปรงของเธอ และลุกขึ้นมาทำท่าเหมือนดูโทรศัพท์พร้อมพูดออกมาว่า “สุดยอด”
หลังคลิปถูกแชร์ออกไปชาวเน็ตต่างออกมาแสดงความเห็นเป็นห่วงแม่ค้ารายนี้และคนอื่น ๆ ส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่าไรเดอร์รายนี้เข้าไปใกล้เจ้าของร้านถึงขนาดไปอยู่ด้านหลังตัวเธอ ทั้งที่ปกติแล้วเดลิเวอรี่ที่รออรับของจะต้องรออยู่ด้านหน้า ขณะเดียวกันอีกส่วนก็แนะนำให้ทางร้านเช็กเลขออเดอร์วันที่เกิดเหตุ จากนั้นตรวจสอบสามารถตรวจสอบได้ว่าไรเดอร์ที่มารับนั้นชื่อและใช้เบอร์ติดต่ออะไร
อย่างไรก็ดี ความเห็นอีกส่วนหนึ่งตั้งคำถามว่าสังคมไทยตอนนี้เกิดอะไรขึ้น เพราะมีข่าวผู้หญิงถูกคุกคามรายวัน ฉะนั้นอยากให้ทุกคนระวังตัวมาก ๆ อย่าไว้ใจใครจะปลอดภัยที่สุด”
“มันแปลกนะไอ้ปกติไปรับของ ไรเดอร์ก็รออยู่ด้านหน้า เข้าไปอยู่ข้างหลังอย่างนั้นเหมือนสนิทกันมากนะ งง แบบนี้ก็มี”
“สังคมเดียวนี้ต้องระวังตัวให้มากๆๆอย่าไว้ใจนั้นละปลอดภัยสุด”
“สังคมไทยเป็นอะไรกันไปหมด….ข่าวคุกคามผู้หญิงเกิดขึ้นรายวัน”
“หาไม่ยากหรอกคับ ให้ร้านเช็คออเดอร์ เลขออเดอร์ ของวันและเวลาดังกล่าว ก้อจะรุ้เลยคับ ว่าไรเดอร์ ชื่ออะไร เบอร์โทรติดต่ออะไร”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- จบอนาคต นายกเล็กหญิง มีเซ็กซ์เด็ก 16 เพื่อนลูกตัวเอง ให้ไรเดอร์ซื้อยาคุมฉุกเฉิน จ่อโทษหนัก
- ไรเดอร์สุดทน ลูกค้าสั่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง อ้างไม่มีจ่าย พอทวงถามโดนด่ากราด
- รวบไรเดอร์กระชากกระเป๋าหญิงอังกฤษ รับรายได้ไม่พอ ต้องดูแลเมีย 2 คน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: