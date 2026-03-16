ว่าที่เจ้าสาวช็อก! บิลค่าอาหารงานแต่งพุ่งเฉียดล้าน ประกาศยกเลิกงานทันที
อลิสซา เลห์แมน สาวอเมริกัน แชร์ประสบการณ์ไวรัลผ่าน TikTok ตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานแบบดั้งเดิม หลังเจอใบเสนอราคาค่าอาหารสำหรับแขก 70 คนสูงถึง 26,000 ดอลลาร์สหรัฐ
อลิสซา เลห์แมน (Alyssa Lehman) หญิงสาววัย 27 ปีจากรัฐอินเดียนา ยกเลิกแผนการจัดงานแต่งงานของตนเอง เธอตัดสินใจเรื่องนี้หลังได้รับใบเสนอราคาค่าอาหารและเครื่องดื่มสูงถึง 26,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 920,000 บาท) สำหรับแขกเพียง 70 คน เธอแชร์ประสบการณ์นี้ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok คลิปวิดีโอดังกล่าวกลายเป็นกระแสไวรัลและมียอดเข้าชมมากกว่า 4 ล้านครั้ง
อลิสซาและเบรย์เดน (Brayden) แฟนหนุ่ม ตกลงจองสถานที่จัดงานชื่อ Villa Terrace Museum & Gardens ในเมืองมิลวอกี รัฐวิสคอนซิน สถานที่แห่งนี้กำหนดราคาขั้นต่ำสำหรับค่าอาหารและเครื่องดื่มไว้เพียง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 100,000 บาท) คู่รักคาดหวังว่าพวกเขาจะสามารถควบคุมงบประมาณได้ง่าย เนื่องจากค่าเช่าสถานที่ไม่รวมค่าจัดเลี้ยง
ต่อมาทางสถานที่ส่งใบประเมินราคาฉบับอัปเดตมาให้ คู่รักตกใจมากเมื่อเห็นค่าอาหารและเครื่องดื่มพุ่งสูงถึง 26,000 ดอลลาร์สหรัฐ เมื่อรวมภาษี ค่าบริการ และค่าธรรมเนียมอื่น ค่าใช้จ่ายเฉพาะสถานที่และค่าอาหารจะสูงเกือบ 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 1.7 ล้านบาท) ราคานี้ยังไม่รวมค่าชุดแต่งงาน ช่างภาพ และค่าใช้จ่ายอื่นในงาน
อลิสซาและแฟนหนุ่มต้องการจัดงานแต่งงานกับครอบครัวและเพื่อนสนิท พร้อมกับเก็บเงินซื้อบ้านหลังแรก พวกเขาขอคำปรึกษาจากเพื่อน ครอบครัว และทนายความเพื่อหาทางออก อลิสซาตัดสินใจโพสต์เรื่องราวนี้ลง TikTok เธอได้รับกำลังใจจากชาวเน็ตทั่วโลก คนจำนวนมากเห็นด้วยว่าคู่รักไม่ควรสร้างหนี้ก้อนโตเพื่อการจัดงานเพียงวันเดียว
ท้ายที่สุด คู่รักตัดสินใจยกเลิกงานแต่งงานแบบดั้งเดิมทั้งหมด พวกเขาเลือกเดินทางไปจัดงานแต่งงานแบบส่วนตัว (Elope) ที่เมืองซานฟรานซิสโกในเดือนกรกฎาคมนี้แทน อลิสซาทิ้งท้ายว่าความสุขและความมั่นคงทางการเงินคือสิ่งสำคัญที่สุด คู่รักควรวางแผนงานแต่งงานเพื่อตัวเองโดยไม่ต้องกังวลกับค่านิยมของสังคม
(หมายเหตุ: นิตยสาร PEOPLE ติดต่อไปยังสถานที่จัดงาน Villa Terrace Museum & Gardens เพื่อขอคำชี้แจง แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับ)
@aalehman i basically know how nothing works and now im crying every single day. like who is paying this much and why do i have to pay on something i didnt sign off on😭 brb have to go cry again #wedding #2026wedding #2026bride #milwaukeewedding #weddingplanning ♬ original sound – big al
