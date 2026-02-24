วิวาห์ล่ม ตีนผีชนแม่ลูกสองดับ ซ้ำพบสารเสพติด สลดว่าที่เจ้าสาว อยู่ไม่ถึงวันแต่งงาน
ศาลสั่งจำคุก 10 ปี ตีนผีวัย 28 ปี ซิ่งพุ่งชนท้ายรถแม่ลูกสอง ก่อนหลบหนี ทนพิษบาดแผลไม่ไหว เสียชีวิตที่โรงพยาบาล ซ้ำตรวจเจอสารเสพติด คนรักสะเทือนใจ เตรียมเข้าพิธีวิวาห์อีก 8 เดือน
ศาลอังกฤษตัดสินจำคุก ไรอัน สก็อตต์ (Ryan Scott) ชายวัย 28 ปี เป็นเวลา 10 ปี หลังก่อเหตุขับรถด้วยความเร็วสูงชนท้ายรถคันอื่นแล้วหลบหนีเป็นเหตุให้ แคลร์ เลย์บอร์น (Claire Laybourne) แม่ลูกสองวัย 39 ปี เสียชีวิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2568 บนถนน A19 มุ่งหน้าไปทางเหนือในเขตนอร์ธไทน์ไซด์ โดยที่ฝนตกหนักและไม่มีไฟส่องสว่าง
แคลร์กำลังขับรถโฟล์กสวาเกน ที-ร็อก พาแม่เดินทางกลับบ้านหลังไปชมละครเวที ขณะที่เธอกำลังขับเบี่ยงหลบรถที่จอดเสียอยู่เลนซ้าย ไรอันขับรถสโกด้า ฟาเบียมาด้วยความเร็วถึง 112 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 180 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) และพยายามจะเร่งเครื่องแซง
แม้ระบบเบรกอัตโนมัติจะทำงานก่อนชนเพียง 5 วินาที แต่ความเร็วขณะพุ่งชนยังสูงเกือบ 90 ไมล์ต่อชั่วโมง (ประมาณ 144 กิโลเมตรต่อชั่วโมง) พยานในที่เกิดเหตุเล่าว่าได้ยินเสียงชนดังสนั่นคล้ายระเบิด หลังเกิดเหตุไรอันวิ่งหลบหนีไปจากจุดเกิดเหตุ ปล่อยให้แคลร์และแม่รอความช่วยเหลือ
เจ้าหน้าที่กู้ภัยนำตัวแคลร์ส่งโรงพยาบาล แต่เธอทนพิษบาดแผลไม่ไหวและเสียชีวิตในวันรุ่งขึ้น ส่วน เฮเธอร์ แอปเปิลบี แม่ของแคลร์ รอดชีวิตมาได้แต่บาดเจ็บสาหัส ซี่โครงหัก มีเลือดออกในสมอง และบาดเจ็บรุนแรงที่คอ
ตำรวจติดตามจับกุมไรอันได้จากตัวอย่างดีเอ็นเอในน้ำลายที่ติดอยู่บนถุงลมนิรภัยของรถ โดยศาลคราวน์คอร์ตเมืองนิวคาสเซิล เผยลงโทษและข้อหาของผู้ก่อเหตุ ฐานขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ขับรถโดยไม่มีใบอนุญาตและประกันภัย และขับรถโดยประมาทจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
รวมทั้งขับรถขณะมีสารเสพติด (โคเคน) เกินกำหนด แต่เนื่องจากผู้ก่อเหตุหลบหนี ทำให้ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเสพก่อนหรือหลังเกิดอุบัติเหตุ ศาลสั่งจำคุก 10 ปี และห้ามขับรถเป็นเวลา 13 ปี 8 เดือน เริ่มนับโทษห้ามขับรถหลังจากพ้นโทษจำคุก
ผู้พิพากษา ทิม กิตตินส์ กล่าวตำหนิ ไรอัน สก็อตต์ ว่าการหลบหนีเป็นการกระทำที่ขี้ขลาด และการเสียชีวิตของแคลร์เป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย
ด้าน เบน ดิวอาร์ (Ben Dewar) คนรักที่คบหากับแคลร์มา 14 ปี เปิดเผยว่า แคลร์ยังมีชีวิตอยู่ในตัวลูกชายวัย 7 ขวบและลูกสาววัย 22 ปี เขาเห็นความใจดีและความอ่อนโยนของเธอในตัวลูกทั้งสองคนเสมอ ทั้งคู่มีแผนจะแต่งงานกันในเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ การตื่นมาในบ้านที่ว่างเปล่าโดยไม่มีเธอทำให้เขาหัวใจสลายทุกวัน
ส่วนแม่ของแคลร์กล่าวทิ้งท้ายด้วยความเศร้าว่า แคลร์เป็นลูกสาวเพียงคนเดียวและเป็นเพื่อนที่ดีที่สุด เธอรู้สึกผิดที่ตัวเองรอดชีวิตมาได้ แคลร์เป็นคนสวย ตลก ฉลาด และใจดีที่สุดเท่าที่เธอเคยรู้จัก การได้เป็นแม่ของแคลร์ถือเป็นความภูมิใจอย่างยิ่งในชีวิตของตน
ข้อมูลจาก : dailymail
