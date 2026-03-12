ข่าวดาราบันเทิง

เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

57
เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่ไฮโซอาร์ตเกลี้ยงไอจี คนสงสัยวิวาห์ล่ม

เกิดอะไรขึ้น? เกรซ ชลิตา ร้องไห้ใจสลาย ลบรูปคู่ ‘ไฮโซอาร์ต’ เกลี้ยงไอจี ส่อแวววิวาห์ล่ม หลังเพิ่งถูกขอแต่งงาน พี่สาวโพสต์เดือด ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย

ส่งกำลังใจล้นหลาม กรณี เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์ และไฮโซหนุ่มโปรไฟล์หรู อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์ โดยฝ่ายชายเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานอย่างโรแมนติกท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา หลังคบหาดูใจกันมานานเกือบ 7 ปี แต่ล่าสุดโซเชียลจังสังเกตว่าทั้งสองต่างลบรูปคู่ที่เคยหวานชื่น รวมถึงภาพบรรยากาศขอแต่งงานสุดพิเศษออกจากอินสตาแกรมจนหมด หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่

ล่าสุด เกิล พี่สาวของเกรซ โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม ขณะที่น้องสาวนั่งร้องไห้โฮอย่างหนักด้วยความเสียใจ โดยมีพี่สาวคอยประคองและปลอบโยนอยู่ข้าง ๆ นอกจากคลิปบีบหัวใจ พี่สาวยังทิ้งข้อความที่อ่านแล้วสะดุ้งไปทั้งไทม์ไลน์ว่า “จงรักลูกสาวใครสักคนให้เหมือนกับที่พ่อแม่เขารัก ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย” พร้อมแคปชั่นเดือด “วันหนึ่งมันก็จะเป็นแค่ฝันร้ายที่หนูลืมมันไป #แต่กูไม่ลืม”

ต่อมา คุณพ่อของสาวเกรซที่บังเอิญมาเห็นโพสต์ดังกล่าว รีบเข้ามาคอมเมนต์ถามใต้คลิปด้วยความเป็นห่วงลูกสาวสุดหัวใจว่า “เป็นอะไรลูก ทำไมไม่บอกอะไรพ่อเลย ติดต่อกลับพ่อด่วน เป็นอะไรกัน”

อย่างไรก็ดีต้องรอฟังความจริงจากปากของสาวเกรซและหนุ่มอาร์ตอีกครั้ง

เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์ ร้องไห้
ภาพจาก Instagram : girlsurissada

 

 

เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์ ลบภาพคนรักเกลี้ยง
ภาพจาก Instagram : girlsurissada
ภาพจาก Instagram : girlsurissada
พ่อ เกรซ ชลิตา โพสต์ภามเป็นอะไรทำไมร้องไห้
ภาพจาก Instagram : girlsurissada
เกรซ ชลิตา แฟนขอแต่งงาน
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ อาร์ต อิทธิโชติ-3
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ อาร์ต อิทธิโชติ-2
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ อาร์ต อิทธิโชติ-1
ภาพจาก Instagram : gracechalitta
เกรซ ชลิตา และ อาร์ต อิทธิโชติ-4
ภาพจาก Instagram : gracechalitta

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

