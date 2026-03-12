เกรซ ชลิตา ปล่อยโฮหนัก ลบรูปคู่เกลี้ยง ส่อวิวาห์ล่ม? พี่สาวซัดเดือด อย่ามาทำร้าย

เกิดอะไรขึ้น? เกรซ ชลิตา ร้องไห้ใจสลาย ลบรูปคู่ ‘ไฮโซอาร์ต’ เกลี้ยงไอจี ส่อแวววิวาห์ล่ม หลังเพิ่งถูกขอแต่งงาน พี่สาวโพสต์เดือด ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย
ส่งกำลังใจล้นหลาม กรณี เกรซ ชลิตา โสตถิวันวงศ์ และไฮโซหนุ่มโปรไฟล์หรู อาร์ต อิทธิโชติ สะสมทรัพย์ โดยฝ่ายชายเพิ่งคุกเข่าขอแต่งงานอย่างโรแมนติกท่ามกลางหิมะขาวโพลนที่ประเทศฟินแลนด์ เมื่อวันที่ 6 มกราคม ที่ผ่านมา หลังคบหาดูใจกันมานานเกือบ 7 ปี แต่ล่าสุดโซเชียลจังสังเกตว่าทั้งสองต่างลบรูปคู่ที่เคยหวานชื่น รวมถึงภาพบรรยากาศขอแต่งงานสุดพิเศษออกจากอินสตาแกรมจนหมด หลายคนสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกับทั้งคู่
ล่าสุด เกิล พี่สาวของเกรซ โพสต์คลิปผ่านอินสตาแกรม ขณะที่น้องสาวนั่งร้องไห้โฮอย่างหนักด้วยความเสียใจ โดยมีพี่สาวคอยประคองและปลอบโยนอยู่ข้าง ๆ นอกจากคลิปบีบหัวใจ พี่สาวยังทิ้งข้อความที่อ่านแล้วสะดุ้งไปทั้งไทม์ไลน์ว่า “จงรักลูกสาวใครสักคนให้เหมือนกับที่พ่อแม่เขารัก ดูแลไม่ได้ก็ไม่ต้องมาทำร้าย” พร้อมแคปชั่นเดือด “วันหนึ่งมันก็จะเป็นแค่ฝันร้ายที่หนูลืมมันไป #แต่กูไม่ลืม”
ต่อมา คุณพ่อของสาวเกรซที่บังเอิญมาเห็นโพสต์ดังกล่าว รีบเข้ามาคอมเมนต์ถามใต้คลิปด้วยความเป็นห่วงลูกสาวสุดหัวใจว่า “เป็นอะไรลูก ทำไมไม่บอกอะไรพ่อเลย ติดต่อกลับพ่อด่วน เป็นอะไรกัน”
อย่างไรก็ดีต้องรอฟังความจริงจากปากของสาวเกรซและหนุ่มอาร์ตอีกครั้ง
