ออร่าเจ้าสาวพุ่ง ญาญ่า จัดปาร์ตี้สละโสด สวยหวานดุจเทพนิยาย เตรียมเข้าพิธีวิวาห์

ส่องภาพปาร์ตี้สละโสด ญาญ่า อุรัสยา ในชุดขาวลูกไม้ ออร่าเจ้าสาวมาเต็ม เพื่อนสาว คิมเบอร์รี่-มาร์กี้ นำทีมร่วมยินดี เตรียมพร้อมสู่งานวิวาห์
ยิ่งใกล้วัน ยิ่งสวยสะพรั่ง! สำหรับว่าที่เจ้าสาวเบอร์หนึ่งของวงการ ญาญ่า อุรัสยา ถือฤกษ์ดีวันที่ 24 มกราคม 2569 จัดปาร์ตี้สละโสดสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ณ capella bangkok ส่งท้ายชีวิตโสดก่อนเข้าประตูวิวาห์กับหวานใจ ณเดชน์ คูกิมิยะ ท่ามกลางบรรยากาศในสวนสวยที่อบอวลไปด้วยความรักและเสียงหัวเราะ
งานนี้บอกเลยว่าไม่มีใครยอมใคร เพราะเหล่าเพื่อนเจ้าสาวระดับนางเอกแถวหน้าของเมืองไทย ตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง นำทัพโดย คิมเบอร์รี่ แอน โวลเทมัส, มาร์กี้ ราศรี และ โบว์ เบญจวรรณ รวมถึงแก๊งเพื่อนสนิทนอกวงการ ที่พร้อมใจกันแต่งองค์ทรงเครื่องในธีมสีพาสเทลสดใส คอมพลีตลุคด้วยเวล ผ้าคลุมผมเจ้าสาวสีขาวฟูฟ่อง และเมคอัพโทนสีพีชฉ่ำวาว ขับผิวให้ดูเปล่งประกาย ยิ่งตอนโดนแสงแดดในสวน ออร่าความเป็นเจ้าสาวคือพุ่งกระแทกตาแบบ 10 เต็ม 10
ไฮไลต์ของงานคงหนีไม่พ้นเจ้าของงานอย่างสาวญาญ่าที่ปรากฏตัวในมินิเดรสสีขาวดีไซน์เก๋ ช่วงบนเป็นคอร์เซ็ตเข้ารูปโชว์เอวเอส เสริมความหวานด้วยดีเทลลูกไม้และถุงมือซีทรู
ส่วนเหล่าเพื่อนสนิทคุมโทนมาในชุดเดรสสีหวานละมุน ทั้งชมพู ฟ้า เหลืองพาสเทล ให้ความรู้สึกเหมือนเหล่าเทพธิดาในสวนดอกไม้ ถ่ายรูปออกมาแล้วดูลงตัวและแพงมาก
ล่าสุด ญาญ่า ออกมาโพสต์ข้อความ พร้อมแชร์เซตภาพรวมโมเมนต์ประทับใจผ่านอินสตาแกรม urassayas ระบุแคปชั่นภาษาอังกฤษแปลเป็นไทยได้ว่า “ยิ้มไม่หุบเลยจริง ๆ รู้สึกโชคดีมากที่มีสาว ๆ ที่แสนดีเหล่านี้ในชีวิต ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่ได้เจอกับพวกเธอทุกคน”
สำหรับใครที่รอชมงานแต่งของคู่ NY อดใจรอกันอีกนิด เพราะแม้จะยังไม่ระบุวันเป๊ะ ๆ แต่ทั้งคู่วางแผนจัดงานฉลองความรักถึง 3 สถานที่ 3 สไตล์ เพื่อให้ครอบคลุมญาติมิตรทุกคน ได้แก่ ประเทศนอร์เวย์, จังหวัดขอนแก่น และ กรุงเทพมหานคร
เห็นภาพปาร์ตี้สละโสดว่าหวานแล้ว เชื่อว่าวันแต่งจริงต้องอลังการแน่นอน แฟนคลับเตรียมตัดชุดรอร่วมยินดีผ่านหน้าจอกันได้เลย!
