กองทัพบก ชี้แจงเหตุไม่วางตู้คอนเทนเนอร์กีดขวางชายแดน ในพื้นที่ซำแต
กองทัพบก ชี้แจงเหตุไม่วางตู้คอนเทนเนอร์กีดขวางชายแดน ในพื้นที่ซำแต มีการวางลวดหนามตลอดแนวแล้ว พิจารณาตามความเหมาะสมของภูมิประเทศ
เพจ ทีมโฆษกกองทัพบก ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กชี้แจง หลังจากที่มีการรายงานข่าวว่า กองทัพภาคที่ 2 อนุมัติ วางรั้วตู้คอนเทนเนอร์บริเวณซำแต ก่อนที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมออกมาแก้ข่าวว่าไม่เป็นความจริงนั้น
โดยทางกองทัพบกระบุว่า ทบ. ชี้แนวป้องกันพื้นที่ซำแต พิจารณาเครื่องกีดขวางตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศ ปัจจุบันมีการวางลวดหนามตลอดแนว พร้อมจัดกำลังทหารดูแลอย่างต่อเนื่อง
วันนี้ (16 มีนาคม 2569) พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก กล่าวถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดวางเครื่องกีดขวางบริเวณพื้นที่ซำแต อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ว่า หน่วยทหารในพื้นที่ได้พิจารณามาตรการดูแลพื้นที่ชายแดนตามความเหมาะสมของสภาพภูมิประเทศและภารกิจ เพื่อให้การเฝ้าระวังและดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ในพื้นที่ดังกล่าวมีลักษณะภูมิประเทศเป็นทั้งพื้นที่ราบและพื้นที่หุบเขาลาดต่ำลงไป ขณะที่ที่ตั้งกำลังของฝ่ายไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งพื้นที่สูง ซึ่งเอื้อต่อการตรวจการณ์และเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบ
สำหรับการจัดวางเครื่องกีดขวางในพื้นที่ชายแดนสามารถดำเนินการได้หลายรูปแบบ ทั้งการใช้ตู้คอนเทนเนอร์หรือการจัดวางแนวรั้วลวดหนาม โดยหน่วยในพื้นที่จะพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ ภารกิจ โดยคำนึงไม่ให้บดบังทัศนวิสัยในการตรวจการณ์ เพื่อให้การดูแลและควบคุมพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
โดยในพื้นที่ซำแต ปัจจุบันกองทัพบกได้มีการวางแนวรั้วลวดหนามตามแนวชายแดน พร้อมจัดกำลังเฝ้าระวังและลาดตระเวนพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน
ทั้งนี้ กองทัพบกขอขอบคุณประชาชนที่มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ชายแดน โดยหน่วยทหารในพื้นที่ได้ติดตามและเฝ้าระวังความปลอดภัยตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิด พร้อมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานทางการเป็นหลัก
