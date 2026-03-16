เจาะเบื้องหลัง “แม็กซ์ ดาวแมน” แข้งมหัศจรรย์ปืนโตกดตุงพรีเมียร์ลีก

เผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 12:05 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 12:07 น.
"แม็กซ์ ดาวแมน" นักเตะมหัศจรรย์อาร์เซนอล
นาทีที่ แม็กซ์ ดาวแมน (Max Dowman) ค่อยๆ เลี้ยงบอลผ่านกองหลังก่อนแปเข้าไปซุกก้นตาข่ายอย่างใจเย็น จารึกชื่อเป็นผู้เล่นอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีกด้วยวัย 16 ปี กับ 73 วัน เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา (14 มี.ค.) เขาแสดงท่าทางดีใจเรียบง่ายราวกับกำลังเดินเล่นในสวนสาธารณะ ต่างจาก มิเกล อาร์เตต้า และเพื่อนร่วมทีมที่กระโดดโลดเต้นเหมือนบ้าคลั่ง

“นิว เมสซี่” แห่งลอนดอนเหนือ จอห์น เทอร์รี่ ยังต้องซูฮก

ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะเห็นดาวรุ่งถูกเปรียบเทียบว่าเป็น “นิว เมสซี่” แต่สำหรับดาวแมน คำชมนี้ดูจะไม่เกินจริงนัก จอห์น เทอร์รี่ อดีตกัปตันทีมชาติอังกฤษถึงกับเอ่ยปากว่า “ผมเคยดูเขาแข่งกับเชลซีเมื่อปีที่แล้ว ผมไม่เคยเห็นใครเลี้ยงบอลผ่านคนอื่นได้พริ้วไหวขนาดนี้มาก่อน นอกจากเมสซี่”

ก่อนที่เขาจะลงสนามในนาทีที่ 74 นัดเจอเอฟเวอร์ตัน เกมทำท่าจะจบลงด้วยผลเสมอ 0-0 ซึ่งอาจทำลายความหวังลุ้นแชมป์ของอาร์เซน่อล แต่ไอ้หนูวัย 16 ปีคนนี้เปลี่ยนทุกอย่าง

นาทีที่ 89 ครอสบอลสุดสวยนำไปสู่ประตูขึ้นนำ

นาทีที่ 97 กระชากบอลจากแดนตัวเอง หลบผู้เล่นสองคนก่อนยิงปิดกล่อง ทำลายสถิติ 20 ปีของ เจมส์ วอห์น ลงอย่างราบคาบ

นาทีกดตุงประวัติศาสตร์จนขึ้นแท่นดาวยิงอายุน้อยสุดของพรีเมียร์ลีก (AP Photo/Kin Cheung)
ลีลาโยกหลอก เคียร์แนน ดรูว์สบิวรี่-ฮอล กองกลางของเอฟเวอร์ตัน เมื่อเสาร์ที่ผ่านมา (AP Photo/Kin Cheung)
ดาวแมน นักเตะของอาร์เซนอล แสดงปฏิกิริยาหลังจบการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษระหว่างอาร์เซนอลและเอฟเวอร์ตัน ที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2026
ชีวิตที่ต่างจากเด็กทั่วไป สอบ GCSE และกฎการคุ้มครองเด็ก

แม้จะเป็นฮีโร่ในสนาม แต่ชีวิตจริงของดาวแมนยังมีภาระหนักอึ้ง เขาต้องเตรียมตัวสอบ GCSE วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายของสหราชอาณาจักร สำหรับนักเรียนอายุ 15-16 ปี ในฤดูร้อนนี้ และด้วยอายุที่น้อยมาก ทำให้เขา “ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ห้องแต่งตัวร่วมกับทีมชุดใหญ่” เนื่องจากกฎระเบียบด้านการคุ้มครองเด็ก (Safeguarding Protocols)

แจ็ค วิลเชียร์ อดีตแข้งปืนใหญ่ที่เป็นคนดันเขาขึ้นมาตั้งแต่อายุ 13 ปี กล่าวว่า “คนชอบถามว่าเขาเก่งกว่าผมไหม? บอกเลยว่าเขาเก่งกว่าผมเสียอีก สิ่งที่ผมเห็นว่าเหมือนกันคือเขารักฟุตบอลจริงๆ”

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ดาวแมนยังคงถ่อมตัวและมีสมาธิ คือครอบครัวที่ยอดเยี่ยมในเอสเซกซ์

พ่อคุณพ่อเจ้าของบริษัทประกันและอดีตผู้ช่วยกอบกู้สโมสร บิลเลริเคย์ ทาวน์ (สโมสรแรกที่ดาวแมนเริ่มเล่นฟุตบอลตอน 5 ขวบ)

คุณแม่แคโรไลน์ เคยช่วยงานในร้านขายของสโมสร และพี่ๆ ที่เคยทำงานพาร์ทไทม์หลังบาร์ในสโมสรท้องถิ่น

ด้วยเหตุนี้ ดาวแมนจึงไม่มีการออกสื่อให้สัมภาษณ์หรือเดินพรมแดง แม้เขาจะเพิ่งถ่ายโฆษณาอาดิดาส (Adidas) ร่วมกับตำนานอย่างเอียน ไรต์ ไปเมื่อไม่นานมานี้ก็ตาม ทั้งนี้เขายังไม่สามารถเซ็นสัญญาอาชีพได้จนกว่าจะอายุครบ 17 ปี (ในวันสิ้นปีนี้) ทำให้ปัจจุบันรับค่าเหนื่อยเพียงสัปดาห์ละ 350 ปอนด์ (ประมาณ 16,000 บาท) เท่านั้น

ความฝันทีมชาติ อุปสรรคสู่ฟุตบอลโลก 2026?

แฟนบอลเริ่มเรียกร้องให้ โธมัส ทูเคิล กุนซือทีมชาติอังกฤษเรียกตัวเขาไปลุยศึกฟุตบอลโลกช่วงซัมเมอร์นี้ หากเขาทำได้จะทำลายสถิติแข้งอายุน้อยสุดของ ธีโอ วัลค็อตต์ (17 ปี 75 วัน) ทันที

อุปสรรคสำคัญ ไม่ใช่เรื่องฝีเท้า แต่คือ “ความกดดัน” วัลค็อตต์เตือนว่า “ผมเคยไปฟุตบอลโลกโดยที่ยังไม่ได้เล่นในลีกด้วยซ้ำ แรงกดดันมันมหาศาลมาก แต่ผมรู้สึกว่าดาวแมนมีความเป็นผู้ใหญ่และหัวใจที่แกร่งพอ”

อาร์เซน่อลพยายามประคบประหงมดาวแมนอย่างดีเพื่อไม่ให้ซ้ำรอยดาวรุ่งพุ่งชนกำแพงเหมือนในอดีต หากเขายังรักษาความมุ่งมั่นและได้รับการสนับสนุนจากครอบครัวเช่นนี้ โลกฟุตบอลอาจได้เห็น “ตำนานบทใหม่” ที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่อายุ 16 ปี

5 อันดับแข้งอายุน้อยที่สุดที่ทำประตูได้ในพรีเมียร์ลีก (อัปเดตล่าสุด 16 มี.ค. 2026)

ทำเนียบดาวยิงละอ่อนพรีเมียร์ลีกอันดับนักเตะ (สโมสรขณะทำประตู) อายุในวันที่ทำประตูวันที่จารึกประวัติศาสตร์สถานะปัจจุบัน / ข้อมูลเพิ่มเติม

1. แม็กซ์ ดาวแมน อาร์เซน่อล 16 ปี 73 วัน (14 มี.ค. 2026) ทุบสถิติใหม่ล่าสุดในนัดชนะเอฟเวอร์ตัน และกำลังถูกจับตามองในฐานะ “นิว เมสซี่”

2. เจมส์ วอห์น เอฟเวอร์ตัน 16 ปี 270 วัน (10 เม.ย. 2005) เคยเป็นเจ้าของสถิติมาราธอนถึง 20 ปี ก่อนจะแขวนสตั๊ดไปในวัย 32 ปี

3. เจมส์ มิลเนอร์ ลีดส์ ยูไนเต็ด 16 ปี 356 วัน (26 ธ.ค. 2002) ยอดนักเตะจอมขยันที่ยังคงค้าแข้งกับไบรท์ตัน และครองสถิติลงเล่นพรีเมียร์ลีกมากที่สุด

4. เวย์น รูนีย์ เอฟเวอร์ตัน 16 ปี 360 วัน (19 ต.ค. 2002)ตำนานดาวยิงแมนฯ ยูไนเต็ด และทีมชาติอังกฤษ หนึ่งในนักเตะที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในลิสต์นี้

5. ริโอ เอ็นกูโมฮา ลิเวอร์พูล 16 ปี 361 วัน (25 ส.ค. 2025)

เจมส์ มิลเนอร์ สมัยสวมยูนิฟอร์มยูงทอง
เวย์น รูนีย์ สถิตินักเตะอายุน้อยที่สุดยิงประตูในพรีเมียร์ลีก
