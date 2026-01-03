ข่าวกีฬา

อัปเดต “ไฟไหม้บาร์สกีรีสอร์ตที่สวิส” พบนักบอลดาวรุ่งวัย 19 โดนไฟไหม้สาหัส

เผยแพร่: 03 ม.ค. 2569 15:29 น.| อัปเดต: 03 ม.ค. 2569 16:25 น.
นักบอลฝรั่งเศส ไฟไหม้สวิส
แฟ้มภาพ

ตาฮีรีส ดอส ซานโตส นักเตะวัย 19 ปีของสโมสรเอฟซี เม็ตซ์ ถูกไฟคลอกกว่า 30% ของร่างกาย หลังเกิดเหตุไฟไหม้สถานบันเทิงในครองส์-มอนทานา ระหว่างร่วมฉลองเคาท์ดาวน์ปี 2026

จากงานเฉลิมฉลองเพื่อต้อนรับปี 2026 กลับกลายเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงขึ้นที่บาร์และไนต์คลับแห่งหนึ่งในครองส์-มอนทานา (Crans-Montana) สกีรีสอร์ทชื่อดังของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เหตุการณ์ครั้งนี้สื่อต่างประเทศรายงานว่า ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บหลายราย หนึ่งในนั้นคือ ตาฮีรีส ดอส ซานโตส (Tahirys dos Santos) นักเตะดาวรุ่งวัย 19 ปีจากทีมเยาวชนของสโมสรเอฟซี เม็ตซ์ (FC Metz) ในฝรั่งเศส

หลังเกิดเหตุ แข้งดาวรุ่งรายนี้ถูกส่งตัวทางอากาศไปยังโรงพยาบาลในเมืองสตุตการ์ต ประเทศเยอรมนี ทันที เนื่องจากได้รับบาดเจ็บจากเปลวเพลิงในระดับรุนแรง

คริสโตฟ ฮุตโต เอเยนต์ส่วนตัวของนักเตะ ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังอย่าง BFMTV ถึงสถานการณ์ล่าสุดว่า “หากจะบอกว่าเขาอาการดีขึ้นแล้วก็คงเป็นการพูดที่คลาดเคลื่อนเกินไป เพราะเขายังคงทุกข์ทรมานอย่างหนักจากบาดแผลไฟไหม้ที่กินพื้นที่ถึง 30% ของร่างกาย แต่สัญญาณบวกเพียงอย่างเดียวในตอนนี้คือ ระบบทางเดินหายใจของเขามีการฟื้นตัวและปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ”

สโมสรเอฟซี เม็ตซ์ ต้นสังกัด ได้ออกแถลงการณ์แสดงความห่วงใยและยืนยันที่จะเคียงข้างนักเตะในนาทีวิกฤตนี้ โดยระบุว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากที่ดาวรุ่งของทีมต้องต่อสู้กับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส

ขณะที่ โกติเยร์ แอน กองกลางกัปตันทีมชุดใหญ่ เป็นตัวแทนนักเตะกล่าวให้กำลังใจรุ่นน้องว่า

“พวกเราทั้งทีมรู้สึกกังวลและสะเทือนใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างมาก ทุกคนในทีมขอส่งแรงใจให้ตาฮีรีสและครอบครัวของเขา เรากำลังรอคอยฟังข่าวดีเรื่องการฟื้นตัวของเขาอย่างจดจ่อ ขอให้เขารู้ว่าพวกเราอยู่เคียงข้างเสมอ”

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในรีสอร์ทชื่อดังระดับโลกแห่งนี้ กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของเพลิงไหม้ที่พรากความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ไปจากครอบครัวของผู้สูญเสียและผู้บาดเจ็บในครั้งนี้ เบื้องต้นหัวหน้าคณะอัยการเขตระบุว่า โศกนาฏกรรมครั้งนี้เป็นเหตุไฟไหม้ ไม่ใช่การโจมตี.

ตาฮีรีส ดอส ซานโตส Tahirys Dos Santos นักเตะวัย 19 ปีของสโมสรเอฟซี เม็ตซ์
แฟ้มภาพ X @FCMetz
ตำรวจตรวจสอบที่เกิดในระหว่างการเฉลิมฉลองปีใหม่ที่เมืองครองส์-มอนทานา 1 ม.ค. 2026 (Jean-Christophe Bott/Keystone via AP)
(Jean-Christophe Bott/Keystone via AP)
ภาพภายในอาคารที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก ระหว่างการเฉลิมฉลองปีใหม่ (Police Cantonale Valaisanne via AP)

