เช็กด่วน! วันวิสาขบูชา 2569 ใครได้หยุดชดเชยบ้าง แจกสูตรลายาว 5 วันเต็ม
ไขข้อสงสัย วันวิสาขบูชาใครได้หยุดชดเชย 1 มิถุยายน 2569 บ้าง? ราชการ-เอกชน-ธนาคาร เปิดทริกจัดวันหยุดยาว 5 วันรวด
เข้าสู่ช่วงกลางปี หลายคนคงกำลังมองหาวันหยุดพักผ่อนยาว ๆ เพื่อเตรียมแพ็กกระเป๋าไปเที่ยวหรือวางแผนเดินทางไปทำบุญที่ต่างจังหวัด สำหรับวันวิสาขบูชา ประจำปี 2569 นี้ ตรงกับวันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม หากวันสำคัญทางศาสนาตรงกับช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ รัฐบาลประกาศให้ วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2569 เป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา
งานนี้ใครอยากพักผ่อนแบบเต็มอิ่ม เรามีทริกการวางแผนลาพักร้อนให้ได้หยุดยาวต่อเนื่องสูงสุดถึง 5 วันเต็ม มาฝากกัน
กางปฏิทินวางแผนหยุดยาว 5 วันรวด
- วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม : วันหยุดสุดสัปดาห์
- วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม : วันวิสาขบูชา
- วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน : วันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา (หยุดทั้งหน่วยงานราชการ ธนาคารและเอกชน)
- วันอังคารที่ 2 มิถุนายน : แนะนำให้ใช้สิทธิ์ลาพักร้อน 1 วัน
- วันพุธที่ 3 มิถุนายน : วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี (วันหยุดราชการและธนาคาร)
สำหรับข้าราชการและพนักงานธนาคาร หากใช้วันลาพักร้อนเพียงแค่ 1 วัน คือวันอังคารที่ 2 มิถุนายน จะได้หยุดยาวต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันเสาร์ไปจนถึงวันพุธ รวมทั้งสิ้น 5 วันเต็ม
ส่วนพนักงานออฟฟิศ หรือพนักงานบริษัทเอกชนบางแห่งที่ไม่ได้ประกาศให้วันพุธที่ 3 มิถุนายนเป็นวันหยุดบริษัท หากต้องการลาพักผ่อนยาว 5 วันรวดเหมือนกับหน่วยงานราชการ แนะนำให้ใช้วันลาพักร้อนเพิ่มอีก 2 วัน คือวันอังคารที่ 2 และวันพุธที่ 3 มิถุนายน เพื่อให้ได้วันหยุดยาววางแผนพักผ่อนเต็มที่
