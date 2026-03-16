ที่ไหน? นักโทษอวดคลิป TikTok สั่งเบอร์เกอร์เจ้าดัง ส่งถึงห้องขังด้วย “โดรน”
ครั้งหนึ่งเบอร์เกอร์แบรนด์นี้เคยมีเสียงเรียกร้องให้มาเปิดสาขาที่ไทยด้วย แต่ล่าสุดกลายเป็นประเด็นฉาวบนโลกโซเชียล เมื่อนักโทษชายรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน TikTok อ้างสามารถสั่งเบอร์เกอร์สุดพรีเมียมอย่างไฟว์ กายส์ (Five Guys) มานั่งทานได้อย่างสบายอารมณ์ภายในห้องขัง ซึ่งเสิร์ฟเมนูเด็ดด้วย “โดรน” ที่บินมาหย่อนถึงหน้าต่าง
นักโทษรายนี้ใช้โทรศัพท์มือถือลักลอบนำเข้า (ซึ่งเป็นของต้องห้าม) ถ่ายคลิปรีวิวเบอร์เกอร์ที่มีเนื้อซ้อนกันถึง 3 ชั้น พร้อมบรรยายสภาพอาหารว่า แม้จะดู “เยินและช้ำ” ไปบ้างจากการเดินทางอันสมบุกสมบัน ทั้งต้องฝ่าพายุ ชนผนังตึกและชนหน้าต่างไปหลายครั้งจนต้องนำเข้าไมโครเวฟเพื่อฆ่าเชื้อ แต่เขายืนยันว่า รสชาติยังคง “อร่อยเลิศ” และถือว่าคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์
อย่างไรก็ตาม สื่อต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวและชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า ค่าบริการส่งอาหารด้วยโดรนเข้าคุกเช่นนี้อาจมีราคาสูงถึง 600 ปอนด์ (ประมาณ 25,000 บาท) ขณะที่บางส่วนมองว่านี่อาจเป็นเพียงการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างกระแสหรือ “เอาเท่” เท่านั้น โดยคลิปดังกล่าวถูกรับชมไปมากกว่า 220,000 ครั้ง ก่อนจะถูกลบออกไป ซึ่งคาดว่าถ่ายทำในเรือนจำแห่งหนึ่งในแถบมิดแลนด์ส
กรมราชทัณฑ์ของอังกฤษออกมาตอบโต้ทันควันว่า ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้ พร้อมย้ำว่า นักโทษที่ถูกจับได้ว่าใช้โทรศัพท์มือถือจะต้องถูกลงโทษหนัก รวมถึงการเพิ่มโทษจำคุกให้นานขึ้น
ตลกร้ายเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยมีข่าวลือว่า นักโทษในเรือนจำวอนด์สเวิร์ธสามารถสั่งไก่ทอดเจ้าดังมาทานได้เช่นกัน ทำให้ล่าสุดรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจทุ่มงบประมาณเกือบ 2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 90 ล้านบาท) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านโดรนอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งทั้งอาหาร ยาเสพติด และอาวุธเข้าไปในพื้นที่คุมขัง.
- ฉาวทั่วโลก เรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ จัดโสเภณี ปรนเปรอนักโทษจีนเทา
- นายแบบดังถูกจับข้อหาหนัก แต่ภาพนักโทษ หล่อจนแย่งซีน
- 70 วินาที พี่โม่งเกือบ 2 โหลบุกปล้นร้านทองกวาด 60 ล้าน
