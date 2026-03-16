ข่าวต่างประเทศ

ที่ไหน? นักโทษอวดคลิป TikTok สั่งเบอร์เกอร์เจ้าดัง ส่งถึงห้องขังด้วย “โดรน”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 16 มี.ค. 2569 12:08 น.| อัปเดต: 16 มี.ค. 2569 12:08 น.
50
ภาพ @TikTok

ครั้งหนึ่งเบอร์เกอร์แบรนด์นี้เคยมีเสียงเรียกร้องให้มาเปิดสาขาที่ไทยด้วย แต่ล่าสุดกลายเป็นประเด็นฉาวบนโลกโซเชียล เมื่อนักโทษชายรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอผ่าน TikTok อ้างสามารถสั่งเบอร์เกอร์สุดพรีเมียมอย่างไฟว์ กายส์ (Five Guys) มานั่งทานได้อย่างสบายอารมณ์ภายในห้องขัง ซึ่งเสิร์ฟเมนูเด็ดด้วย “โดรน” ที่บินมาหย่อนถึงหน้าต่าง

นักโทษรายนี้ใช้โทรศัพท์มือถือลักลอบนำเข้า (ซึ่งเป็นของต้องห้าม) ถ่ายคลิปรีวิวเบอร์เกอร์ที่มีเนื้อซ้อนกันถึง 3 ชั้น พร้อมบรรยายสภาพอาหารว่า แม้จะดู “เยินและช้ำ” ไปบ้างจากการเดินทางอันสมบุกสมบัน ทั้งต้องฝ่าพายุ ชนผนังตึกและชนหน้าต่างไปหลายครั้งจนต้องนำเข้าไมโครเวฟเพื่อฆ่าเชื้อ แต่เขายืนยันว่า รสชาติยังคง “อร่อยเลิศ” และถือว่าคุ้มค่าเงินทุกบาททุกสตางค์

อย่างไรก็ตาม สื่อต่างประเทศอ้างแหล่งข่าวและชาวเน็ตตั้งข้อสังเกตว่า ค่าบริการส่งอาหารด้วยโดรนเข้าคุกเช่นนี้อาจมีราคาสูงถึง 600 ปอนด์ (ประมาณ 25,000 บาท) ขณะที่บางส่วนมองว่านี่อาจเป็นเพียงการทำคอนเทนต์เพื่อสร้างกระแสหรือ “เอาเท่” เท่านั้น โดยคลิปดังกล่าวถูกรับชมไปมากกว่า 220,000 ครั้ง ก่อนจะถูกลบออกไป ซึ่งคาดว่าถ่ายทำในเรือนจำแห่งหนึ่งในแถบมิดแลนด์ส

นักโทษอังกฤษโพสต์ TikTok อวดสั่งเบอร์เกอร์ Five Guys
ภาพ @TikTok
เบอร์เกอร์ Five Guy ที่นักโทษอ้างว่ามาส่งให้ด้วยโดรน
ภาพ @TikTok

กรมราชทัณฑ์ของอังกฤษออกมาตอบโต้ทันควันว่า ไม่มีหลักฐานใดๆ ที่สนับสนุนคำกล่าวอ้างนี้ พร้อมย้ำว่า นักโทษที่ถูกจับได้ว่าใช้โทรศัพท์มือถือจะต้องถูกลงโทษหนัก รวมถึงการเพิ่มโทษจำคุกให้นานขึ้น

ตลกร้ายเช่นนี้ไม่ใช่ครั้งแรกเพราะเคยมีข่าวลือว่า นักโทษในเรือนจำวอนด์สเวิร์ธสามารถสั่งไก่ทอดเจ้าดังมาทานได้เช่นกัน ทำให้ล่าสุดรัฐบาลอังกฤษตัดสินใจทุ่มงบประมาณเกือบ 2 ล้านปอนด์ (ประมาณ 90 ล้านบาท) เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีต่อต้านโดรนอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการลักลอบขนส่งทั้งอาหาร ยาเสพติด และอาวุธเข้าไปในพื้นที่คุมขัง.

สภาพเบอรเกอร์ในคลิปที่ดูเหมือนจะถูกรับประทานไปแล้ว
ภาพ @TikTok

ข่าวล่าสุด
โอ๊ค Little John ถูกขโมยตุ๊กตาสุดหวงกลางเวที เพจตั๋วร้อนฯ ประณามคนร้ายรอรับผลกรรม บันเทิง

เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต

8 วินาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ที่ไหน? นักโทษอวดคลิป TikTok สั่งเบอร์เกอร์เจ้าดัง ส่งถึงห้องขังด้วย “โดรน”

3 นาที ที่แล้ว
&quot;แม็กซ์ ดาวแมน&quot; นักเตะมหัศจรรย์อาร์เซนอล ข่าวกีฬา

เจาะเบื้องหลัง “แม็กซ์ ดาวแมน” แข้งมหัศจรรย์ปืนโตกดตุงพรีเมียร์ลีก

6 นาที ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด เซียนแปะโรงสี งวด 16/3/69 แจกเลขธูป เห็นชัด 3 ตัว ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

13 นาที ที่แล้ว
เฉลยไวรัล &quot;ทิโมธี ชาลาเมต์&quot; ตกบันได กลางงานออสการ์ 2026 บันเทิง

เฉลยไวรัล “ทิโมธี ชาลาเมต์” กับมีมคนตกบันได กลางงานออสการ์ 2026

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

วิกฤตน้ำมันลามยันคนตาย วัดปิดเมรุชั่วคราว เหตุไม่มีน้ำมัน

14 นาที ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลเตือน ระวังมิจฉาชีพส่งข้อความ หลอกเติมน้ำมันฟรี เหยื่อสูญเงินรวมนับแสน

20 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

รองผู้ว่าพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจสอบปั๊มน้ำมันแบบไม่ทันตั้งตัว พบน้ำมันหมดจริง

29 นาที ที่แล้ว
&quot;ฮาย อาภาพร&quot; ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ Line News

ฮาย อาภาพร ล้วงไหขอโชค พ่อไวพจน์ ได้เลขสวย 2 ตัว แฟนคลับแห่จดเพียบ

33 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พิพัฒน์” ยืนยันน้ำมันไม่ได้ขาดแคลน ยังมีน้ำมันใช้กว่า 90 วัน

43 นาที ที่แล้ว
&quot;อนุทิน&quot; โพสต์ยินดี &quot;โสภณ ซารัมย์&quot; ประธานสภาคนใหม่ &quot;มัลลิกา-เลิศศักดิ์&quot; คว้ารองไร้คู่แข่ง ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์ยินดี “โสภณ” ปธ.สภาคนใหม่ “มัลลิกา-เลิศศักดิ์” คว้ารองไร้คู่แข่ง

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” เรียกถกด่วน หลังครบ 15 วันตรึงราคาน้ำมัน สงครามตะวันออกกลางไม่จบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
สังคมกังขาการใช้กำลังของตำรวจ ในเหตุจลาจลงานคอนเสิร์ตที่นาข่า ข่าวภูมิภาค

ดราม่าคลิปตร.นาข่า “เตะ-ยิงปืนขึ้นฟ้า” ระงับเหตุงานหมอลำ สรุปข้อเท็จจริง 7 ประเด็น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วิเคราะห์วันจันทร์ฤกษ์ดี ตรวจหวย

ตรวจหวย 16 มีนาคม 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล วิเคราะห์วันจันทร์ฤกษ์ดี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อกแฟนคลับ &quot;แพร ทวินันท์&quot; รถล้มรุนแรงจนความทรงจำหาย เตรียมทำ MRI สมอง บันเทิง

ช็อกแฟนคลับ “แพร ทวินันท์” รถล้มรุนแรงจนความทรงจำหาย เตรียมทำ MRI สมอง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
Line News

เลขเด็ด ม้าวิ่ง งวด 16/3/69 แจกเลขเด็ด 4 คู่เน้นๆ จดด่วนก่อนเกลี้ยงแผง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์ รักชนก” งงโดนด่าเฉย ยันพรรคส้มเสนอตัดค่าข้าว สส.-ตัดงบดูงานทุกปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ดวงดาว 16 มี.ค. 69 วิเคราะห์ ปฏิทินโหราศาสตร์ เจาะลึกวันมงคล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เจ้าของร้านอาหารอินเดียในลอนดอน ถูกตำรวจคุมตัว ไม่ยอมขายเนื้อฮาลาล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

One Battle After Another คว้าภาพยนตร์ยอดเยี่ยม ออสการ์ครั้งที่ 98

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินจีน 16 มี.ค. 69 วันนี้หวยออก เข้าแล้วหลายงวด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ปตท. แจงแผนจัดการพลังงาน เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย

อัปเดตหวย ธ.ก.ส. งวด 16 มี.ค. 69 เช็กผลสลากออมทรัพย์ทุกชุด รางวัลที่ 1 สูงสุด 40 ล้าน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จังหวัดน่าน ปรากฏการณ์ Rocket Plume สุดตระการตาเหนือฟ้าเมืองไทย ข่าวภูมิภาค

แตกตื่น แสงปริศนา โผล่ท้องฟ้าน่าน เฉลยแล้ว สาเหตุลำแสงแหวกฟ้า

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง Line News

เลขเด็ด อ.น๊อตตี้ งวด 16/3/69 พาส่องเลขธูปชัดมาก ชี้เป้าเลขท้ายก่อนหมดแผง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

โอ๊ค Little John ถูกขโมยตุ๊กตาสุดหวงกลางเวที เพจตั๋วร้อนฯ ประณามคนร้ายรอรับผลกรรม

เพจดังจวก! โจรในคราบแฟนคลับ ฉกตุ๊กตาจากเอว “โอ๊ค Little John” กลางคอนเสิร์ต

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
&quot;แม็กซ์ ดาวแมน&quot; นักเตะมหัศจรรย์อาร์เซนอล

เจาะเบื้องหลัง “แม็กซ์ ดาวแมน” แข้งมหัศจรรย์ปืนโตกดตุงพรีเมียร์ลีก

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569

เลขเด็ด เซียนแปะโรงสี งวด 16/3/69 แจกเลขธูป เห็นชัด 3 ตัว ลุ้นโชคใหญ่บ่ายนี้

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
เฉลยไวรัล &quot;ทิโมธี ชาลาเมต์&quot; ตกบันได กลางงานออสการ์ 2026

เฉลยไวรัล “ทิโมธี ชาลาเมต์” กับมีมคนตกบันได กลางงานออสการ์ 2026

เผยแพร่: 16 มีนาคม 2569
