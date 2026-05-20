เพจดังชี้ปม รถไฟเบรกไม่ทัน ช่างเครื่องเห็นรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา รู้ตัวเหลือ 300 เมตร
เพจ Drama-addict ตั้งข้อสังเกตช่างเครื่องเข้าใจผิดมองรถเมล์เป็นป้ายโฆษณา กว่าจะรู้ตัวก็เหลือแค่ 300 เมตรเร่งแจ้งคนขับช่วยกันดึงเบรก
จากอุบัติเหตุเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2569 รถไฟบรรทุกสินค้าเส้นทางท่าเรือแหลมฉบัง-บางซื่อชนรถโดยสารประจำทาง 206 ใกล้สถานีรถไฟแอร์พอร์ตเรลลิงก์ มักกะสัน กรุงเทพฯ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 8 ราย ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อแจ้งข้อกล่าวว่า หลังจากเกิดเหตุ นายสิริภูมิ ช่างเครื่องหรือผู้ช่วยคนขับรถไฟที่อยู่ในขบวนดังกล่าวเผยว่า 500 เมตรก่อนถึงแยกอโศก-ดินแดง ตนมองเห็นรถเมล์จอดขวางอยู่ แต่เข้าใจว่าเป็นป้ายโฆษณา
กระทั่งรถไฟเข้าใกล้อยู่ในระยะ 300 เมตร ตนจึงเห็นว่าเป็นรถโดยสารประจำทาง จากนั้นรีบส่งสัญญาณให้ นายสยมพร พนักงานขับรถไฟช่วยกันดึงเบรก
ล่าสุด เพจ Drama-addict ตั้งข้อสงสัยว่า “ประเด็นน่าสนใจที่ช่างเครื่องให้การกับตำรวจเมื่อวานนี้คือเค้าบอกว่าอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้เบรกไม่ทันก็คือรถเมล์ไปจอดตรงจุดนั้น แล้วไอ้ภาพสติกเกอร์โฆษณาบนรถเมล์มัน ตำแหน่งอยู่บนรางพอดีเป๊ะ พอช่างเครื่องกับคนขับเห็นตอนแรกเค้าเข้าใจผิดนึกว่านั่นคือป้ายโฆษณา กว่าจะรู้ว่านั่นคือรถเมล์ก็เหลือระยะทางแค่ 300 เมตรจึงเบรกไม่ทันแล้ว”
