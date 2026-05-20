ข่าว
“ทนายเจมส์” ชื่มชม “ทราย สก๊อต” ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี
“ทนายเจมส์” ชื่มชม “ทราย สก๊อต” ทวงความยุติธรรม ที่ถูกพรากไปเกือบ 20 ปี ลั่นวันนี้น้องต้องได้รับความยุติธรรม
เมื่อวันที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา นายนิติธร แก้วโต หรือ ทนายเจมส์ โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก “ทนายเจมส์ LK” ต่อกรณีของ “ทราย สก็อต” หลังจากที่ได้ออกรายการ โหนกระแส รวมไปถึงให้สัมภาษณ์สื่อเปิดใจเรื่องราวชีวิตของตนว่า
“ตอนนี้ผมอายุเกือบ 30 แล้ว ผมโตพอที่ ผมขอสู้ เพื่อเด็กอายุ 11 ขวบคนนั้น เด็กไร้เดียงสาที่ไม่รู้ว่า ตัวเองกำลังถูกล่วงละเมิดทางเพศ เด็กที่ถูกพรากความสดใสมานานเกือบ 20 ปี วันนี้น้องต้องได้รับความยุติธรรม”
นอกจากนี้ยังระบุด้วยว่า “ฟังดูเหมือนเค้ากำลังย้อน ทาม Machine ไป เรียกร้องความยุติธรรม ให้ตัวของเค้าเองในวัยเด็ก คือ มันสุดยอดมากครับ”
